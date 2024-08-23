AMD Radeon RX 8800 XT, RTX 4080 performansını yarı fiyatına sunabilir

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Tam Boyutta Gör Yakın zamanda ortaya çıkan bir rapora göre, AMD'nin yeni nesil ekran kartı Radeon RX 8800 XT, GeForce RTX 4080'in performansını yarı fiyatına sunabilir. AMD içindeki kaynaklara dayandırılan Moore's Law is Dead raporuna göre, şirketin amiral gemisi RDNA 4 GPU'sunu yıl sonuna kadar piyasaya sürmesi bekleniyor. Radeon RX 8800 XT olarak adlandırılan bu yeni kartın, bu hafta sonu Gamescom'da ortaya çıkma ya da tanıtılma ihtimali bulunuyor.

Yarı fiyatına aynı performans

Performans açısından bakıldığında, bu kartın GeForce RTX'in hakim olduğu PC oyun pazarını ciddi şekilde değiştirebileceği iddia ediliyor. Özellikle, artırılmış ışın izleme (ray tracing) performansı ve GeForce RTX 4080 ile başa baş gidebileceği söylenen rasterizasyon performansı (ışın izleme olmayan veya ölçeklendirme) ile dikkat çekiyor. RTX 4080, 1.199 dolar fiyat etiketiyle piyasaya çıkmıştı. Eğer iddialar doğruysa Radeon RX 8800 XT fiyatı 500-600 dolar bandında olabilir. Ancak tüm bunlar şimdilik spekülasyon.

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Yeni kartın teknik özelliklerine göre, amiral gemisi Navi 48 GPU, 64 Compute Unit (CU-İşlem Birimi) ve 3.2 GHz'e kadar çıkabilen saat hızlarına sahip olacak. Ayrıca, 96MB "yeni nesil" Infinity Cache, 16GB GDDR6 bellek ve 256-bit bellek veri yolu ile birlikte geliyor. Kartın güç tüketimi ise 280W olarak belirtilmiş. Radeon RX 8800 XT'nin 2024'ün dördüncü çeyreğinde, Ekim veya Kasım aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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AMD RX 8800 XT, RTX 4080 performansını yarı fiyatına sunabilir