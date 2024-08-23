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    AMD Radeon RX 8800 XT, RTX 4080 performansını yarı fiyatına sunabilir

    AMD’nin RDNA 4 tabanlı RX 8000 serisi ekran kartları yaklaşıyor. Yeni bir rapora göre ise amiral gemisi AMD Radeon 8800 XT, Nvidia RTX 4080 performansını yarı fiyata sunabilir.
    AMD RX 8800 XT, RTX 4080 performansını yarı fiyatına sunabilir Tam Boyutta Gör
    Yakın zamanda ortaya çıkan bir rapora göre, AMD'nin yeni nesil ekran kartı Radeon RX 8800 XT, GeForce RTX 4080'in performansını yarı fiyatına sunabilir. AMD içindeki kaynaklara dayandırılan Moore's Law is Dead raporuna göre, şirketin amiral gemisi RDNA 4 GPU'sunu yıl sonuna kadar piyasaya sürmesi bekleniyor. Radeon RX 8800 XT olarak adlandırılan bu yeni kartın, bu hafta sonu Gamescom'da ortaya çıkma ya da tanıtılma ihtimali bulunuyor.

    Yarı fiyatına aynı performans

    Performans açısından bakıldığında, bu kartın GeForce RTX'in hakim olduğu PC oyun pazarını ciddi şekilde değiştirebileceği iddia ediliyor. Özellikle, artırılmış ışın izleme (ray tracing) performansı ve GeForce RTX 4080 ile başa baş gidebileceği söylenen rasterizasyon performansı (ışın izleme olmayan veya ölçeklendirme) ile dikkat çekiyor. RTX 4080, 1.199 dolar fiyat etiketiyle piyasaya çıkmıştı. Eğer iddialar doğruysa Radeon RX 8800 XT fiyatı 500-600 dolar bandında olabilir. Ancak tüm bunlar şimdilik spekülasyon.

    Yeni kartın teknik özelliklerine göre, amiral gemisi Navi 48 GPU, 64 Compute Unit (CU-İşlem Birimi) ve 3.2 GHz'e kadar çıkabilen saat hızlarına sahip olacak. Ayrıca, 96MB "yeni nesil" Infinity Cache, 16GB GDDR6 bellek ve 256-bit bellek veri yolu ile birlikte geliyor. Kartın güç tüketimi ise 280W olarak belirtilmiş. Radeon RX 8800 XT'nin 2024'ün dördüncü çeyreğinde, Ekim veya Kasım aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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