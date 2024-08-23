AMD Radeon RX 8800 XT, RTX 4080 performansını yarı fiyatına sunabilir

Yarı fiyatına aynı performans
Performans açısından bakıldığında, bu kartın GeForce RTX'in hakim olduğu PC oyun pazarını ciddi şekilde değiştirebileceği iddia ediliyor. Özellikle, artırılmış ışın izleme (ray tracing) performansı ve GeForce RTX 4080 ile başa baş gidebileceği söylenen rasterizasyon performansı (ışın izleme olmayan veya ölçeklendirme) ile dikkat çekiyor. RTX 4080, 1.199 dolar fiyat etiketiyle piyasaya çıkmıştı. Eğer iddialar doğruysa Radeon RX 8800 XT fiyatı 500-600 dolar bandında olabilir. Ancak tüm bunlar şimdilik spekülasyon.
Yeni kartın teknik özelliklerine göre, amiral gemisi Navi 48 GPU, 64 Compute Unit (CU-İşlem Birimi) ve 3.2 GHz'e kadar çıkabilen saat hızlarına sahip olacak. Ayrıca, 96MB "yeni nesil" Infinity Cache, 16GB GDDR6 bellek ve 256-bit bellek veri yolu ile birlikte geliyor. Kartın güç tüketimi ise 280W olarak belirtilmiş. Radeon RX 8800 XT'nin 2024'ün dördüncü çeyreğinde, Ekim veya Kasım aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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