Grip aşısı alabilecek kişiler e-Nabız sisteminde açıklandı: İşte grip aşısı fiyatı

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Son günlerde tartışmaların odak noktası haline gelen grip aşısını alabilecek kişiler e-Nabız sistemi üzerinden açıklandı. Grip aşısı fiyatının 72,64 lira olarak belirlendiği ifade ediliyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle bu kış için grip aşısına talep geçen yıla göre iki kattan fazla artış gösterdi. Geçen yıl 1 milyon 150 bin civarında aşının hastalara uygulandığı, bu yıl ise yaklaşık 1.5 milyon ve 860 bin şeklinde iki ayrı siparişin onaylandığı ve depolara sevk edileceği ifade ediliyor.

Sonbaharla birlikte Türkiye genelinde grip aşısı olmak isteyenler eczanelere giderek adlarını sıraya yazdırmaya başladı. Ancak sistem değişti ve eczanelerde yapılan listeler iptal oldu. Bu yıl grip aşısı olacak kişilere aile hekimleri karar verecek. Aşılar renkli reçete kapsamında hastaya özel olacak şekilde eczanelerden temin edilebilecek.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin, ilk turda gelen aşıların, reçete sisteminden işlenerek Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimleri tarafından yazılan reçeteler ile Sağlık Bakanlığı'nın e-nabız sisteminde uygun görülen kişilere, eczaneler tarafından verileceğini kaydetti.

https://www.dha.com.tr/saglikyasam/grip-asisi-olacak-kisilere-aile-hekimleri-karar-verecek/haber-1793713

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