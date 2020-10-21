Grip aşısı alabilecek kişiler e-Nabız sisteminde açıklandı: İşte grip aşısı fiyatı

Son günlerde tartışmaların odak noktası haline gelen grip aşısını alabilecek kişiler e-Nabız sistemi üzerinden açıklandı. Grip aşısı fiyatının 72,64 lira olarak belirlendiği ifade ediliyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle bu kış için grip aşısına talep geçen yıla göre iki kattan fazla artış gösterdi. Geçen yıl 1 milyon 150 bin civarında aşının hastalara uygulandığı, bu yıl ise yaklaşık 1.5 milyon ve 860 bin şeklinde iki ayrı siparişin onaylandığı ve depolara sevk edileceği ifade ediliyor.
Sonbaharla birlikte Türkiye genelinde grip aşısı olmak isteyenler eczanelere giderek adlarını sıraya yazdırmaya başladı. Ancak sistem değişti ve eczanelerde yapılan listeler iptal oldu. Bu yıl grip aşısı olacak kişilere aile hekimleri karar verecek. Aşılar renkli reçete kapsamında hastaya özel olacak şekilde eczanelerden temin edilebilecek.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin, ilk turda gelen aşıların, reçete sisteminden işlenerek Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimleri tarafından yazılan reçeteler ile Sağlık Bakanlığı'nın e-nabız sisteminde uygun görülen kişilere, eczaneler tarafından verileceğini kaydetti.
https://www.dha.com.tr/saglikyasam/grip-asisi-olacak-kisilere-aile-hekimleri-karar-verecek/haber-1793713 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Yarım akciğeri olan 75 yaşında kanserli adam bile risk grubunda değil çıkıyormuş.
Anladığım kadarı ile sadece AKP üyelerine vekillere falan yapılacak.
ilk partiyi kendi çevrelerine sonra halka verecekler gibi.
millet ve muhalefet şu itirafları bile gündeme getirmiyor sorgulamayan bir millet ..
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ndan itiraf gibi 'test kıyağı' açıklaması: "Her gün Koronavirüs testi oluyoruz. Mutlaka mesai öncesi test yapılıyor. Hamdolsun şu ana kadar iyi getirdik"
Türkiye’ye ilk grup test kiti 20 Mart’ta geldi. Demek ki sadece İbrahim Kalın o günden bugüne 200’e yakın Korona testi olmuş. Sarayda 2 bin 374 kişi çalışıyor. Toplam 500 bine yakın test sadece saraya mı yapıldı?
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