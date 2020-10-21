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    Grip aşısı alabilecek kişiler e-Nabız sisteminde açıklandı: İşte grip aşısı fiyatı

    Son günlerde tartışmaların odak noktası haline gelen grip aşısını alabilecek kişiler e-Nabız sistemi üzerinden açıklandı.
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
    8,6b
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    78
    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    8

    Grip aşısı alabilecek kişiler e-Nabız sisteminde açıklandı: İşte grip aşısı fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Son günlerde tartışmaların odak noktası haline gelen grip aşısını alabilecek kişiler e-Nabız sistemi üzerinden açıklandı. Grip aşısı fiyatının 72,64 lira olarak belirlendiği ifade ediliyor.

    Koronavirüs salgını nedeniyle bu kış için grip aşısına talep geçen yıla göre iki kattan fazla artış gösterdi. Geçen yıl 1 milyon 150 bin civarında aşının hastalara uygulandığı, bu yıl ise yaklaşık 1.5 milyon ve 860 bin şeklinde iki ayrı siparişin onaylandığı ve depolara sevk edileceği ifade ediliyor.

    Sonbaharla birlikte Türkiye genelinde grip aşısı olmak isteyenler eczanelere giderek adlarını sıraya yazdırmaya başladı. Ancak sistem değişti ve eczanelerde yapılan listeler iptal oldu. Bu yıl grip aşısı olacak kişilere aile hekimleri karar verecek. Aşılar renkli reçete kapsamında hastaya özel olacak şekilde eczanelerden temin edilebilecek.

    Konuyla ilgili açıklamada bulunan Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin, ilk turda gelen aşıların, reçete sisteminden işlenerek Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimleri tarafından yazılan reçeteler ile Sağlık Bakanlığı'nın e-nabız sisteminde uygun görülen kişilere, eczaneler tarafından verileceğini kaydetti.



    https://www.dha.com.tr/saglikyasam/grip-asisi-olacak-kisilere-aile-hekimleri-karar-verecek/haber-1793713 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    56 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Last Troll Bender 1 gün en beğenilen TempleJoker
    Berat efendinin takip etmediği dolar yüzünden.
    1 Yanıt Yanıtla +78
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TempleJoker (Hasan Dilek) 1 gün
    72 lira mı? 2 sene evvel 24 liraya aldığım aşı.
    3 Yanıt Yanıtla +42
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    psikolog2010 1 gün yeni yorumcu
    Ülkede her şey bataklık içinde yüzdüğü için bir aşının fiyatına laf edemez durumdayız. Rezillikler öylesine üst üste biniyor ki asıl rezilliği unutuyoruz, son rezillikler de normalleşiyor gözümüzde. Yemin ediyorum sırf şu andımızın kaldırılması sebepli ülkenin direkt erken seçime gidip tüm yönetime hukuki süreç başlatılması gerekirken biz bunu bile unuttuk.
    Ülkede her şey bataklık içinde yüzdüğü için bir aşının fiyatına laf edemez durumdayız. Rezillikler öylesine üst üste biniyor ki asıl rezilliği unutuyoruz, son r...
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    1 Yanıt Yanıtla +40
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    Yorumlar (46) Yorum Yaz Forumda Gör
    kaptansy (hasan ali) 47 dk.
    Ben 1. Dereceden riskli değilmişim. Sıraya mı giriyorum yani şimdi :D yeğenim siz bilmezsiniz grip aşısı sırasına girerdik biz demek istiyorum artık
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    YıldızBeydiyeceksiniz (Eren Yıldız) 1 sa.
    Kılıçdaroğlu'nun batırdığı ssk yüzündendir .....................................................
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    MustafaC5 13 sa.
    Ben hep 50 liralık aşı oluyorum
    Yanıtla +1
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    amadeus99 13 sa.
    Fatih Altaylı ve Muharrem Sarıkaya yazmış bugün.

    Yarım akciğeri olan 75 yaşında kanserli adam bile risk grubunda değil çıkıyormuş.



    Anladığım kadarı ile sadece AKP üyelerine vekillere falan yapılacak.
    1 Yanıt Yanıtla
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    hakanhan68 1 sa. amadeus99
    benimde korkum o test bile saray her gün yaptırıyor ama pozitif hastalara evde kal ve 10 gün sonra yok

    ilk partiyi kendi çevrelerine sonra halka verecekler gibi.

    millet ve muhalefet şu itirafları bile gündeme getirmiyor sorgulamayan bir millet ..



    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ndan itiraf gibi 'test kıyağı' açıklaması: "Her gün Koronavirüs testi oluyoruz. Mutlaka mesai öncesi test yapılıyor. Hamdolsun şu ana kadar iyi getirdik"

    Türkiye’ye ilk grup test kiti 20 Mart’ta geldi. Demek ki sadece İbrahim Kalın o günden bugüne 200’e yakın Korona testi olmuş. Sarayda 2 bin 374 kişi çalışıyor. Toplam 500 bine yakın test sadece saraya mı yapıldı?


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    skywalkercry (Mustafa Çağrı AKTAŞ) 20 sa.
    9 tl lik aşıyı 80 tl yapmışlar artı bugüne kadar kimse yaptırmazdı şimdi grip aşısı reklam oldu 😂 puajaj bir boka faydası yok o aşıların hatta içersinde ne vardır insanlars neyi aşılıyorlar
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    Aerosol 34 (Sezer ) 1 gün
    ya arkadaş şunu çok merak ediyorum her ay maaşımızdan devlet vergi, sgk primi vs. envai çeşit ücret kesiyor niye hastanede ilaç yazıldığında, yada grip aşısı için ekstra ücret ödüyorum. en sonunda işverenden talep edicem yatırmasın yeter ya madem herşeye para ödeyeceğiz zaten emekli olabileceğime daha doğrusu o yaşları görebileceğime dair inancımda kalmadı o parayı bana versin
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 gün
    İşsize bile ayda GSS adında borç kitliyorsun, çalışandan bir dünya SGK kesintisi yapıyorsun, aldığın her nefeste vergi kesintisi yapıyorsun, sağlık sistemiyle övünüyorsun sonra da basit bir grip aşısını 72 TL'ye ve şartlı olarak satıyorsun. İnsanda biraz utanma, biraz vicdan, biraz ahlâk olur.
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    balcis 1 gün
    aşıyı karneyle yani.. :)
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    firat_kilic 1 gün
    kimse aşı olmasın gripli gezsin :) o zaman bedavaya döner benden söylemesi. devlet insanlar hastayken işe gidemeyeceğinden heleki korona ile karışma riski var kendi panik olur. Kendi bindiği dal. Vergi alamayacağından iş kaybı olacağından toplumsal bulaşıcılığı olduğundan, ... ona bakmakla yükümlüdür. bakarsan bağ olur hesabı. Ne eker ise onu biçer devlet. üstelik bunu para ile satması bile ayıp ötesi.(bide arada bir sinyale çıkıyorlar 10TL var mı birader? sigarayıda 15ten giydirmeyi biliyor bir yandan tekelide rothschieldlera satmayıda biliyor keriz miyiz leyn biz! Devlet görevini unutmuş. Artık ne yapacağını hatırlatacak bir gençlik geldi bile. Sesiniz çıksın kardeşim ! inletin !
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    fotifoti (foti ) 1 gün
    70tl aşı yerine 70tl d3 vitamini daha fazla koruma sağlayabilir .Doktor arkadaşlar fikirlerini söylerse sevinirim :)
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    8601 kez okundu.
    46 kişi, toplam 46 yorum yazdı.

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