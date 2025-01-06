Elon Musk’ın yapay zekası Grok, X kullanıcılarının profilini özetliyor

Grok, profil özeti yapmaya başladı
Ne kadar güvenilir?
Spesifik olarak tarih verildiğinde de yine Grok her seferinde tam olarak doğru cevaplar veremedi. Hatta bir noktada 2 Ocak 2024’te “Bir dakika misafirim geldi birazdan devam edeceğim” paylaşımını yaptığımı söyledi. Ancak böyle bir paylaşımım bulunmamakta. Öte yandan özellikle ünlü kişilerin profilleri hakkında tarih verilerek istekte bulunulduğunda çoğu zaman doğru sonuç verdi. Dolayısıyla bu özelliğe tamamen güvenmemekte fayda var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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