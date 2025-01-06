Elon Musk’ın yapay zekası Grok, X kullanıcılarının profilini özetliyor

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Tam Boyutta Gör Sosyal medya platformu X, Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI tarafından geliştirilen Grok yapay zekasını platformun her yerine eklemeye devam ediyor. Grok, başlangıçta sadece X Premium ücretli abonelerine sunulurken geçtiğimiz haftalarda tüm kullanıcılara ücretsiz olarak açılmıştı. Şimdi ise artık tüm kullanıcılar, istedikleri bir kişinin profiline giderek Grok ile kısa bir özet alabiliyor.

Grok, profil özeti yapmaya başladı

Tam Boyutta Gör Esasında bu özellik geçtiğimiz yıldan bu yana farklı isimlerle var. Ücretli aboneler geçtiğimiz yaz aylarında “Bu hesap hakkında daha fazla bilgi” seçeneğine tıkladığında ilgili profil için yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir özet alabiliyordu. Geçtiğimiz ay ise bu özellik “Grok profil özeti” olarak yeden adlandırıldı. Özellikten faydalanmak için herhangi bir profile gitmek ve sağ üsteki xAI logosuna tıklamak yeterli.

Ne kadar güvenilir?

Tam Boyutta Gör Bu yenilikçi araç, kullanıcılara herhangi bir X profiline dair anında içgörüler sunmak için kullanılıyor. Ayrıca ilgili profilin daha önce paylaştığı gönderileri de sorabiliyorsunuz.

Tam Boyutta Gör Kendi profilimde Beşiktaş ve League of Legends hakkında yaptığım paylaşımları vermesini istedim. Ancak LoL için verdiği cevapta yer alan ilk paylaşım da hata yaptı; o paylaşımın LoL veya evreniyle bir ilgisi yoktu. Bu da Grok ile profil özetinin her zaman doğru olmadığını gösteriyor.

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Spesifik olarak tarih verildiğinde de yine Grok her seferinde tam olarak doğru cevaplar veremedi. Hatta bir noktada 2 Ocak 2024’te “Bir dakika misafirim geldi birazdan devam edeceğim” paylaşımını yaptığımı söyledi. Ancak böyle bir paylaşımım bulunmamakta. Öte yandan özellikle ünlü kişilerin profilleri hakkında tarih verilerek istekte bulunulduğunda çoğu zaman doğru sonuç verdi. Dolayısıyla bu özelliğe tamamen güvenmemekte fayda var.

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Grok, X kullanıcılarının profilini özetlemeye başladı