Grönland bölgesinin altında yeni nehir keşfedildi

Bilim insanları Grönland bölgesinde yaptıkları araştırmalar sonucunda bölgenin altında oldukça geniş ve yaklaşık 1000 mil uzunluğunda uzun bir nehrin var olduğunu düşünüyor.

Hokkaido University kurumu araştırmacıları radar haritalarının güncellenmesini takriben erimiş buzul kitlesini; adanın merkezinden denize doğru sürükleyen büyük bir yer altı ağı bulunduğunu keşfetti.

Karanlık Nehir

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Nehrin yüzlerce kilometre boyunca yüzeye ulaşmadan yer altından aktığı belirtiliyor, bu sebeple bilim insanları yeni nehre ‘’Karanlık Nehir’’ takma adını verdi.

Araştırmacılar nehiri tanımlamak ve izlemek için, haritadaki eksik boşlukları radarla donatılmış uçaklarla toplanan verilere dayanarak ve ekstrapolasyon yaparak doldurdular.

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Daha sonra ise oluşturulan harita su ile doldurulup sanal bir modele döküldü. Sanal suyun akışı ise Karanlık Nehir’in rotasını belirledi.

Bilim insanları nehrin sesinin yeryüzünden duyulmadığını belirtiyor.

https://futurism.com/the-byte/scientists-dark-river-greenland