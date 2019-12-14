Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Grönland bölgesinin altında yeni nehir keşfedildi

    Hokkaido University kurumu araştırmacıları radar haritalarının güncellenmesini takriben erimiş buzul kitlesini; adanın merkezinden denize doğru sürükleyen büyük bir yer altı ağı bulunduğunu keşfetti.
    4 sa.
    632
    11
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Grönland bölgesinin altında yeni nehir keşfedildi

    Bilim insanları Grönland bölgesinde yaptıkları araştırmalar sonucunda bölgenin altında oldukça geniş ve yaklaşık 1000 mil uzunluğunda uzun bir nehrin var olduğunu düşünüyor.

    Hokkaido University kurumu araştırmacıları radar haritalarının güncellenmesini takriben erimiş buzul kitlesini; adanın merkezinden denize doğru sürükleyen büyük bir yer altı ağı bulunduğunu keşfetti.

    Karanlık Nehir

    Grönland bölgesinin altında yeni nehir keşfedildi
    Tam Boyutta Gör

    Nehrin yüzlerce kilometre boyunca yüzeye ulaşmadan yer altından aktığı belirtiliyor, bu sebeple bilim insanları yeni nehre ‘’Karanlık Nehir’’ takma adını verdi.

    Araştırmacılar nehiri tanımlamak ve izlemek için, haritadaki eksik boşlukları radarla donatılmış uçaklarla toplanan verilere dayanarak  ve ekstrapolasyon yaparak doldurdular.

    Ayrıca Bkz. "Beta blokerlerin kronik alkolizm tedavisinde kullanılması düşünülüyor"

    Daha sonra ise oluşturulan harita su ile doldurulup sanal bir modele döküldü. Sanal suyun akışı ise Karanlık Nehir’in rotasını belirledi.

    Bilim insanları nehrin sesinin yeryüzünden duyulmadığını belirtiyor.



    https://futurism.com/the-byte/scientists-dark-river-greenland Yorum Yaz
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 32 dk. Japonya’da yaşlılar, giyilebilir iskeletlerle çalışmaya devam ediyor 1 sa. Intel’e 7 nm sorusu: Birkaç nesilde kullanacağımız 10 nm’yi pas geçmeyeceğiz 2 sa. Dracula mini dizisi 4 Ocak’ta Netflix’e geliyor 2 sa. Star Wars görünümleri Fortnite oyununa eklendi 3 sa. TN kadar hızlı VA! Nasıl?! "Asus TUF Gaming VG27VQ ve VG32VQ incelemesi" 3 sa. VeChain Vakfı'nda 6,5 milyon dolarlık hack vakası 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN Grönland bölgesinin altında yeni nehir keşfedildi Sonraki Xiaomi Mi Mix 4 böyle gözükebilir! 5 sa. Donuk tedavisi için sprey jel geliştirildi 5 sa. PUBG'nin yaratıcısı, Prologue adında yeni bir oyun duyurdu 6 sa. Kirin 1020 yüzde 50 performans artışı ile gelecek 6 sa. Sony yeni görüntü sensörü teknolojisini duyurdu 7 sa. Samsung reddetti: Henüz 1 milyon Galaxy Fold satmadık 7 sa. Akıllı yolun fiber altyapısı tamamlandı 8 sa. 2030 yılında Cadillac modellerinin çoğu elektrikli olacak 9 sa. Porsche ve Lucasfilm, Star Wars'ın yeni uzay gemisini birlikte tasarladı 10 sa. Japan Display iflastan kurtulacak parayı buldu 11 sa. OPPO'nun 3 arka kameralı yeni bir telefonu geliyor 12 sa. AOC 34’’ 1440p oyuncu monitörlerini duyurdu 13 sa. Epic Games mağazası çıldırdı: Her gün bir oyun hediye edecek 14 sa. Ferrari CEO'su açıkladı: 2025 yılına kadar elektrikli model üretmeyeceğiz 14 sa. Giyilebilir teknoloji pazarı hızla büyümeye devam ediyor 15 sa. TIDAL HiFi abonelerine Dolby Atmos müjdesi 16 sa. Bilim insanları, güneş pillerine delik açarak şeffaf hale getirmeyi başardı 16 sa. Citizen akıllı duvar saatini duyurdu 17 sa. Haftaya A101 marketlerde Honor 8S var 1 gün NASA, dev bir göktaşına iniş yapmaya hazırlanıyor: İşte müthiş görevin detayları Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Xperia'nın çöküşü: Sony toplam akıllı telefon satışlarında Gal...
    DonanımHaber
    Matrix 4'ün vizyon tarihi resmen açıklandı!
    DonanımHaber
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Erdoğan: Müslümanlar zekat verse İslam ülkelerinde fakir kalmaz
    DH Forum
    RED DEAD REDEMPTION 2 [PC ANA KONU][5 KASIMDA GELİYOR]
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim