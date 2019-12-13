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    Beta blokerlerin kronik alkolizm tedavisinde kullanılması düşünülüyor

    Uzun dönem ağır alkol alımı anksiyete bozukluklarına sebep olabiliyor. Alkole erişimin olmadığı durumlar semptomların kötüleşmesine sebep olabiliyor ve alkol kullanımı nörogenezis sürecini baskılıyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Beta blokerlerin kronik alkolizm tedavisinde kullanılması düşünülüyor
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    Hipertansiyon yani artmış kan basıncı tedavisi için kullanılan ilacın; uzun dönem ağır alkol kullanımına bağlı gelişen anksiyeteyi ve alkolün beynin; yeni hücreler üretme yeteneği üzerindeki hasarını önleyebileceği düşünülüyor.

    Araştırmanın baş ismi ve QUT nörobilimcisi Profesör Selena Bartlett; araştırmanın sonuçlarının pindolol adlı ilaca katkı sağladığını ve ilacın alkol kullanım bozukluklarında yararlı olabileceğini belirtiyor.

    Beta blokerler

    Beta blokerlerin kronik alkolizm tedavisinde kullanılması düşünülüyor
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    Araştırmacılar ilacın ucuz ve erişilebilir olduğunu ayrıca Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avrupa ve Avustralya bölgelerinde rahatlıkla bulunabildiğini belirtiyor. Bahsi geçen ilaç hekimlerin hipertansiyon , anjina ve kalp aritmileri için reçete ettiği beta bloker sınıfına dahil.

    Araştırmacılar ilacı yıllardır test ettiklerini ve yaptıkları hayvan deneylerinde ilacın uzun dönem alkol alımını azalttığını gösterdiklerini belirtiyor.

    Son yapılan araştırmada ise ilacın uzun dönem alkol kullanımına bağlı oluşan anksiyete ve nörogenezis üzerindeki etkileri araştırıldı.

    Uzun dönem ve ağır alkol alımı anksiyete bozukluklarına sebep olabiliyor. Kronik alkol bağımlılarında ise alkole erişimin olmadığı durumlar semptomların daha da kötüleşmesine sebep olabiliyor ve kronik alkol kullanımı nörogenezis sürecini de baskılıyor.

    Araştırmacılar pindolol adlı ilacın; farelerde alkol ile ilişkili anksiyete benzeri davranışları azalttığını ve alkolün immatür beyin hücreleri üzerindeki zararlı etkisini hafiflettiğini gösterdiklerini belirtiyor.

    Ayrıca Bkz. "Düşük miktardaki alkol tüketimi kanser riskini artırıyor"

    Araştırmacılar bir sonraki adımda pindolol adlı ilacı klinik deneylere tabi tutmayı düşünüyor.

    Erişkin fareler üzerinde yapılan araştırma Froniters in Behaviorl Neuroscience dergisinde yayımlandı.



    https://medicalxpress.com/news/2019-12-blood-pressure-drug-problem-drinkers.html Yorum Yaz
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