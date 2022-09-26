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    Oxenfree oyunu Netflix aboneleri için ücretsiz

    Oxenfree Netflix Edition, orijinal oyunun 30’dan fazla dil desteği ile güncellenen yeni versiyonu durumunda ve sadece Netflix abonelerinin kullanımına sunuldu.  
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    Oxenfree Netflix Edition
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    Netflix platformunun mobil oyun sektörüne olan yatırımları devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Oxenfree oyununu geliştiren ödüllü stüdyo Night School Studio’yu satın alan Netflix, oyunu ücretsiz olarak yayınladı.

    Oxenfree Netflix Edition indirmeye sunuldu

    İlgi çekici mobil oyunlarla daha fazla abone çekmeye çalışan Netflix’in son hamlesi, bünyesinde yer alan Oxenfree oldu. 6 yıl önce masaüstüne çıkan, 5 yıl önce de mobil platformlarda gördüğümüz Oxenfree, Netflix aboneleri için ücretsiz olarak indirmeye sunuldu.

    Hikâye tabanlı bir oyun olan Oxenfree, bir grup arkadaşın istemeden bir hayalet yarığı açmasıyla başlıyor. Oxenfree Netflix Edition sürümünün farkı ise 30’dan fazla dil desteği ile gelmesi. Netflix aboneleri oyuna mağazalardan erişebiliyor.

    Netflix ayrıca Kentucky Route Zero oyununu da ücretsiz olarak sunacak. Diğer taraftan Monument Valley geliştiricisi UsTwo tarafından hazırlanan Desta: The Memories Between de 27 Eylül itibariyle çıkış yapacak.

    OXENFREE: Netflix Edition OXENFREE: Netflix Edition OXENFREE: Netflix Edition OXENFREE: Netflix Edition Games Ücretsiz 1,6 GB

    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netflix.NGP.Oxenfree

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    homebird 22 saat önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 1 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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