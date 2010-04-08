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G.Skill 2500MHz'de çalışan DDR3 bellek kitini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek performanslı bellek üreticisi G.Skill, 2500MHz'de çalışan çift kanal DDR3 bellek kitini duyurdu. Intel P55 platformu için geliştirilen Trident serisi çift kanal bellek kiti, Alüminyum tabanlı özel soğutucu tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 1.65v geriliminde görev yapan ve ömür boyu garanti ile gelen bellek kitinin, yüksek performans tutkunları, oyuncular ve profesyonel hız aşırtmacılar için hazırlandığı belirtiliyor. 

G.Skill tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen DDR3-2500 bellek kitinin fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor. 

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fenerista 9 yıl
1.65 voltta nasıl 2500 mhz veriyor anlamıyorum : Baya iyi. Benimkiler 1.8 de 800 mü ne veriyordu :
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TrMhMt 9 yıl
Zamanlamalari benim tahminim 9-9-9-26 veya 24'tur !!! eger daha dusuk olsaydi kesin ozellikle belirtirlerdi...
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fatihcanery 9 yıl
ya saçma sapan ramler var ,onlar değilde artık ddr ile uğraşılması zaten saçma .ama ddr2 ve ddr3 testleri olabilir yani hocam
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fatihcanery 9 yıl
donanım haber aslında ram işine elini atsa fena olmaz.ekran kartı sıralamaları var mesela ram da da böyle birsey olsa fena olmaz.yani binlerce dolar verince yüzde kaç performans artışı sağlıyor merak ediyorum doğrusu
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cengiz_vga 9 yıl
hangi rami alıp test edeceksinki hocam o kadar çok ram marka ve türü varki saymakla bitmez.bazen alırken bile şaşırıyor bumu daha iyi diye
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1ol3irol 9 yıl
zamanlamalarını merak ettim açıkçası
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