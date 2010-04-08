G.Skill 2500MHz'de çalışan DDR3 bellek kitini duyurdu

Yüksek performanslı bellek üreticisi G.Skill, 2500MHz'de çalışan çift kanal DDR3 bellek kitini duyurdu. Intel P55 platformu için geliştirilen Trident serisi çift kanal bellek kiti, Alüminyum tabanlı özel soğutucu tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 1.65v geriliminde görev yapan ve ömür boyu garanti ile gelen bellek kitinin, yüksek performans tutkunları, oyuncular ve profesyonel hız aşırtmacılar için hazırlandığı belirtiliyor.





G.Skill tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen DDR3-2500 bellek kitinin fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.