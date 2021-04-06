GTX 1080 Ti da yeniden sahneye çıkmaya hazırlanıyor

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GPU devi pandeminin etkisiyle artan ekran kartı satışlarına yanıt vermekte güçlük çekiyor. Önceki nesil ekran kartlarını yeniden sunan firma farklı modelleri değerlendiriyor olabiliyor.

Geçtiğimiz aylarda GTX 1050 Ti’ın yeniden satışa sunulacağının ortaya çıkması donanımseverleri endişelendirmişti. Daha önce de RTX 2060 ve GTX 1650 ekran kartı stok sıkıntısına çözüm olarak raflardaki yerini almaya başlamıştı.

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Yeni üretim GTX 1080 Ti

GTX 1080 Ti’ını Evga’ya arıza nedeniyle gönderen kullanıcı kendisine gönderilen kartı incelediğinde ilginç bir detayı farketmiş. Garantiden gelen kart ekran alıntılarına göre 2021 yılında üretilmiş.

Firmaların değişim için kullandığı kartların daha erken dönemlerde üretildiği biliniyor. Bu da Nvidia’nın bu sefer de GTX 1080 Ti'ı piyasaya yeniden sürmeye hazırlanıyor olabileceğini akıllara getirdi.

Diğer taraftan düşük bir ihtimalle Evga’nın daha önceleri ekran kartı stok sıkıntısı yaşadığında elindeki değişim için ayrılan GTX 1080 Ti’ları satması nedeniyle şimdilerde yeni kartların kullanıcılara göndermesi üzerinde duruluyor.

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Zamanında AMD’nin cevap veremediği GTX 1080 Ti’ın da gündeme gelmesi stok sıkıntısının daha da ürkütücü boyutlara ulaşmış olabileceğini düşündürüyor. Umarız 900 serisine kadar düşmeyiz.

https://www.notebookcheck.net/NVIDIA-silently-resurrects-the-GeForce-GTX-1080-Ti.531040.0.html

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