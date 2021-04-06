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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    GTX 1080 Ti da yeniden sahneye çıkmaya hazırlanıyor

    Ekran kartı stok sıkıntısı yeşil ekibi yeni çözüm yolları üretmeye zorlamaya devam ediyor. Görünüşe göre bir zamanlar AMD’nin karşılık veremediği üst segment kart yeniden bizlerle olacak.
    06 Nisan 2021, 23:15 (1 hf.)
    5,1b
    1
    43
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    7

    GTX 1080 Ti da yeniden sahneye çıkmaya hazırlanıyor
    Tam Boyutta Gör

    GPU devi pandeminin etkisiyle artan ekran kartı satışlarına yanıt vermekte güçlük çekiyor. Önceki nesil ekran kartlarını yeniden sunan firma farklı modelleri değerlendiriyor olabiliyor.

    Geçtiğimiz aylarda GTX 1050 Ti’ın yeniden satışa sunulacağının ortaya çıkması donanımseverleri endişelendirmişti. Daha önce de RTX 2060 ve GTX 1650 ekran kartı stok sıkıntısına çözüm olarak raflardaki yerini almaya başlamıştı.

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    Yeni üretim GTX 1080 Ti

    GTX 1080 Ti’ını Evga’ya arıza nedeniyle gönderen kullanıcı kendisine gönderilen kartı incelediğinde ilginç bir detayı farketmiş. Garantiden gelen kart ekran alıntılarına göre 2021 yılında üretilmiş.

     Firmaların değişim için kullandığı kartların daha erken dönemlerde üretildiği biliniyor. Bu da Nvidia’nın bu sefer de GTX 1080 Ti'ı piyasaya yeniden sürmeye hazırlanıyor olabileceğini akıllara getirdi.

    Diğer taraftan düşük bir ihtimalle Evga’nın daha önceleri ekran kartı stok sıkıntısı yaşadığında elindeki değişim için ayrılan GTX 1080 Ti’ları satması nedeniyle şimdilerde yeni kartların kullanıcılara göndermesi üzerinde duruluyor.

    Ayrıca Bkz. "AMD’nin çoklu zarlı GPU’su entegre bellekli aktif köprüyle gelebilir"

    Zamanında AMD’nin cevap veremediği GTX 1080 Ti’ın da gündeme gelmesi stok sıkıntısının daha da ürkütücü boyutlara ulaşmış olabileceğini düşündürüyor. Umarız 900 serisine kadar düşmeyiz.



    https://www.notebookcheck.net/NVIDIA-silently-resurrects-the-GeForce-GTX-1080-Ti.531040.0.html
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    manesnuc (Fırat Küçük) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Hadi gtx 1050ti yeniden geliyor dediler neyse de, bu böyle devam mı edecek harbiden. Samsung Galaxy Note 5'i, Amd'de fx6300'ü yeniden piyasaya sürsün bari.
    Yanıtla +34
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    _ __sin__ 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Esas Nvidia Riva TNT2 ler geliyor :D Çare 3DFX :D
    2 Yanıt Yanıtla +19
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) sniper23
    250$'a nereye çıkacak. Bu kart 3070'e yakın bir kart (%17 güçsüz). Hani bir tek rtx'i yok diye kimse o kadar düşük fiyattan çıkarmaz.
    2 Yanıt Yanıtla +16
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    huso 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Darisi Tnt2M64 e 8Gb da koydinnmu tamamdir.

    İyice cilkini çıkardılar.

    2000 liralik 1080 8000 lira

    2500 luk 5600xt 9000 lira

    1200 luk 580 7000 lira

    3000 lik 5700xt 12000 lira

    1400 luk 590 12000 lira

    6000 liralik 3070 15000 lira

    8000 liralik 3080 20000 lira

    12000 liralik 3090 35000 lira

    12000 liralik 6900xt 25000 lira



    İyice tokunu çıkardılar.
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    _ _Anarsist_ (Biraz Acele) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    almaya değmez diğer kartlarla kapıstırıyorlar ama bu kartın dlss desteklemediğini unutuyorlar dlss aktif etmeden kapıstırıyorlar.

    2021 yılında dlss desteklemeyen karta gerçekten oyuncular para mı verecek? miningciler kendi aralarında top gibi döndürür durur bunu.
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    WarSaw (Savaş T.) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Müjdeler olsun!

    NiceHash QuickMiner - Increase hashrate by 50% on 1080, 1080 Ti, and Titan Xp GPUs!
    https://www.nicehash.com/blog/post/nicehash-quickminer-increase-hashrate-by-50-on-1080-1080-ti-and-titan-xp-gpus
    1 Yanıt Yanıtla
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    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 4 gün ( Mesaj Silindi ) WarSaw
    kıyamet alameti gibi oldu bu durum



    sene sonuna kadar beklicem , yeni seri nvidia kartlara bakıcam , onlarda da stok sıkıntısı olacaksa şayet



    vur patlasın çal oynasın mining yapacağım



    100-150 binlara yatıracağım bu furyaya
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    MeGaDave06 (X Y) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Umarım doğru haberdir. Msi gtx 1080 ti gaming x gibi bi karta sahip olmak için sistemimdeki çoğu parçayı satarım
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    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 5 gün ( Mesaj Silindi ) MeGaDave06
    neden msi? 1080ti kullanmadım ama çok güçlü ve ısınan kart diye biliyorum , 3 fanlı modeller daha iyi soğutulmuyor mu?
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok enteresan bir dönemden geçiyoruz gerçekten. Yani teknoloji sürekli gelişir, yeni ürünler üretilir eskilerin yerini alır ve bu böyle sürekli devam ederken şu an da eski ürünlerin üretilip tekrardan satıldığını görüyoruz. Apple'ın tekrardan 2021'de Iphone 7 üretmesi, Sony'nin PS3 üretmesi gibi bir şey.
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    salvatore_volkan (volkan ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    TNT 2 ye kadar devam :=) hiç şaşırmadım 1050 ti piyasaya tekrar sürüldükten sonra bu neden olmasın.
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    serafon 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben bu işi çözemedim her yerde hammadde sıkıntısı her yerde üretim sıkıntısı
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    O onurozka (onur ozkaraman) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    FX 5200-128 mb' ya kadar yolu var:)
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    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    nvidia 1080ti'yi yanlışlıkla çıkardı heralde



    rtx saymaz isek ; 2 nesil geldi üstüne hala tokat manyağı yapıyor 1080ti alanlar viskisini yudumluyor şuan



    1080Tİ 3500 liraya satılırken alsaymışım keşke , 1.5 yıldır ekran kartsız kalakalmazdım


    pandemi vurdu ama iyi vurdu piyasayı,üreticileri,sektörleri
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    S SeniorGrandMaster 6 gün ( Mesaj Silindi )
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