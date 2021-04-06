GTX 1080 Ti da yeniden sahneye çıkmaya hazırlanıyor

GPU devi pandeminin etkisiyle artan ekran kartı satışlarına yanıt vermekte güçlük çekiyor. Önceki nesil ekran kartlarını yeniden sunan firma farklı modelleri değerlendiriyor olabiliyor.
Geçtiğimiz aylarda GTX 1050 Ti’ın yeniden satışa sunulacağının ortaya çıkması donanımseverleri endişelendirmişti. Daha önce de RTX 2060 ve GTX 1650 ekran kartı stok sıkıntısına çözüm olarak raflardaki yerini almaya başlamıştı.İlginizi Çekebilir RTX Voice GTX ekran kartlarına da geldi
Yeni üretim GTX 1080 Ti
GTX 1080 Ti’ını Evga’ya arıza nedeniyle gönderen kullanıcı kendisine gönderilen kartı incelediğinde ilginç bir detayı farketmiş. Garantiden gelen kart ekran alıntılarına göre 2021 yılında üretilmiş.
Firmaların değişim için kullandığı kartların daha erken dönemlerde üretildiği biliniyor. Bu da Nvidia’nın bu sefer de GTX 1080 Ti'ı piyasaya yeniden sürmeye hazırlanıyor olabileceğini akıllara getirdi.
Diğer taraftan düşük bir ihtimalle Evga’nın daha önceleri ekran kartı stok sıkıntısı yaşadığında elindeki değişim için ayrılan GTX 1080 Ti’ları satması nedeniyle şimdilerde yeni kartların kullanıcılara göndermesi üzerinde duruluyor.
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Zamanında AMD’nin cevap veremediği GTX 1080 Ti’ın da gündeme gelmesi stok sıkıntısının daha da ürkütücü boyutlara ulaşmış olabileceğini düşündürüyor. Umarız 900 serisine kadar düşmeyiz.
https://www.notebookcheck.net/NVIDIA-silently-resurrects-the-GeForce-GTX-1080-Ti.531040.0.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İyice cilkini çıkardılar.
2000 liralik 1080 8000 lira
2500 luk 5600xt 9000 lira
1200 luk 580 7000 lira
3000 lik 5700xt 12000 lira
1400 luk 590 12000 lira
6000 liralik 3070 15000 lira
8000 liralik 3080 20000 lira
12000 liralik 3090 35000 lira
12000 liralik 6900xt 25000 lira
İyice tokunu çıkardılar.
2021 yılında dlss desteklemeyen karta gerçekten oyuncular para mı verecek? miningciler kendi aralarında top gibi döndürür durur bunu.
NiceHash QuickMiner - Increase hashrate by 50% on 1080, 1080 Ti, and Titan Xp GPUs!
https://www.nicehash.com/blog/post/nicehash-quickminer-increase-hashrate-by-50-on-1080-1080-ti-and-titan-xp-gpus
sene sonuna kadar beklicem , yeni seri nvidia kartlara bakıcam , onlarda da stok sıkıntısı olacaksa şayet
vur patlasın çal oynasın mining yapacağım
100-150 binlara yatıracağım bu furyaya
rtx saymaz isek ; 2 nesil geldi üstüne hala tokat manyağı yapıyor 1080ti alanlar viskisini yudumluyor şuan
1080Tİ 3500 liraya satılırken alsaymışım keşke , 1.5 yıldır ekran kartsız kalakalmazdım
pandemi vurdu ama iyi vurdu piyasayı,üreticileri,sektörleri
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