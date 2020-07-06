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    Güncellenen Acer Predator Helios 300 oyuncu dizüstü satışa çıkıyor

    Acer Predator Helios 300 oyuncu dizüstü bilgisayarı 6 çekirdekli Intel Core i7-10750H işlemcisi, GeForce RTX 2060 6GB ekran kartı, 4 bölgeli klavye aydınlatması gibi yenilikler sunuyor.
    3 gün
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Güncellenen Acer Predator Helios 300 oyuncu dizüstü satışa çıkıyor
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    Acer markasının oyuncu donanımları pazarındaki sevilen dizüstü modeli Helios 300; yenilenmiş konfigürasyonları ile pazara çıkıyor. Yükseltilebilir bileşenleri ve üst seviye performansı dikkat çekiyor.

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    Acer Predator Helios 300 özellikleri ve fiyatı

    Acer Predator Helios 300 dizüstü modeli 15.6 inçlik IPS ekranında Full HD çözünürlük sunuyor. 144Hz tazeleme hızına ulaşan dizüstü piyasa standartlarının altında kalmıyor. Optimize edilmiş tepki süresi ise 3ms seviyesinde.

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    6 çekirdekli Intel Core i7-10750H işlemcisi ile 5GHz frekansına aşırtılabilen dizüstü modeli GeForce RTX 2060 6GB ekran kartına sahip. 512GB’a kadar çıkabilen depolama kapasitesi genişleme için iki ekstra yuva daha sunuyor. 16GB DDR4 RAM bellek de yükseltilebiliyor.

    Başarılı bir soğutma çözümü olan Helios 300 modeli 4 bölgeli RGB klavye aydınlatması da sunuyor. Ayrıca WiFi 6 kartı da değişitirilebilir yapıda geliyor. Acer Predator Helios 300 için 1199$ başlangıç fiyatı mevcut.



    https://wccftech.com/2020-acer-predator-helios-300-with-10th-gen-core-i7-rtx-2060-full-rgb-keyboard-more-now-available-for-1199/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    k1z1lk4y4 (Jose Rost) 3 gün
    şuan satılan acer predator 300ler neyin nesi ? stil olarak aynı özellik olarakda onların bunlardan farkı ne ? onlar bunlar mı ? neden satışa çıkıyor dediniz ?
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    asig (halit bYAR) 3 gün
    asus tuf a15 zaten sınırlı geliyor acer in de amd tabanlı makinesi yakında gelecek
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    k1z1lk4y4 (Jose Rost) 3 gün asig
    emin misiniz acerin amd tabanlı makinesi dediğiniz bu cihaz mı ?
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    Dreandes (Ahmet Bey) 3 gün
    Yeni Asus TUF serisinin yerine bunu tercih etmek en doğrusu. Gerek kalitesi, tasarımı ve soğutması olsun daha premium bir cihaz.
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