Güncellenen Acer Predator Helios 300 oyuncu dizüstü satışa çıkıyor

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Acer markasının oyuncu donanımları pazarındaki sevilen dizüstü modeli Helios 300; yenilenmiş konfigürasyonları ile pazara çıkıyor. Yükseltilebilir bileşenleri ve üst seviye performansı dikkat çekiyor.

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Acer Predator Helios 300 özellikleri ve fiyatı

Acer Predator Helios 300 dizüstü modeli 15.6 inçlik IPS ekranında Full HD çözünürlük sunuyor. 144Hz tazeleme hızına ulaşan dizüstü piyasa standartlarının altında kalmıyor. Optimize edilmiş tepki süresi ise 3ms seviyesinde.

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6 çekirdekli Intel Core i7-10750H işlemcisi ile 5GHz frekansına aşırtılabilen dizüstü modeli GeForce RTX 2060 6GB ekran kartına sahip. 512GB’a kadar çıkabilen depolama kapasitesi genişleme için iki ekstra yuva daha sunuyor. 16GB DDR4 RAM bellek de yükseltilebiliyor.

Başarılı bir soğutma çözümü olan Helios 300 modeli 4 bölgeli RGB klavye aydınlatması da sunuyor. Ayrıca WiFi 6 kartı da değişitirilebilir yapıda geliyor. Acer Predator Helios 300 için 1199$ başlangıç fiyatı mevcut.

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