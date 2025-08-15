Güneş enerjili uçak, 9.521 metreye yükselerek 15 yıllık irtifa rekorunu kırdı

Domjan, daha önce hiç çıkılmamış bu yüksekliğe ulaşmak için sıcak hava termallerinden yararlandı. Uçuş 5 saat 9 dakika sürdü. Uçuş sırasında pilot, seyir irtifasında bir yolcu uçağıyla dahi karşılaştı. Ekip bu anı, geleceğin fosilsiz havacılığının güçlü bir sembolü olarak nitelendiriyor.
Eko-macera tutkunu ve eğitmen olarak tanımlanan Domjan; uçak, planör ve helikopter kullanabiliyor. Hedefi, güneş enerjili bir uçağı 10.000 metrenin üzerine, yani yolcu uçaklarının uçtuğu irtifaya çıkarmak. Başarılı olursa ekip, güneş enerjili bir uçakla ilk insanlı stratosfer uçuşunu gerçekleştirmeyi planlıyor. İsviçre enlemlerinde stratosfer yaklaşık 12.000 metrede (39.370 feet) başlıyor.
SolarStratos uçağının özellikleri
Rekor kıran uçak, önde konumlandırılmış tek pervaneli, karbon fiber gövdeli bir model. 9,6 metre uzunluğa ve 24,8 metre kanat açıklığına sahip. Kanatlarında toplam 22 metrekare yüksek verimli güneş paneli bulunuyor. 50 km/s kalkış hızına sahip olan uçak, 140 km/s azami hıza ulaşabiliyor. Seyir hızı ise yaklaşık 80 km/s.
Uçuş planı ve rekor kuralları
SolarStratos’un tırmanışı, 4.000-5.000 metre arasındaki yüksekliklerde sıcak hava akımlarından yararlanarak başlıyor. Bu seviyede piller yeniden şarj ediliyor, ardından ikinci tırmanışa geçiliyor.
Kurallar gereği, kalkıştan önce bataryaların tamamen güneş enerjisiyle doldurulması gerekiyor. Uçağin en az %16 batarya doluluğuyla iniş yapması ve enerjisini tamamen güneş panellerinden sağlaması gerekiyor.
Bir önceki rekor, 2010'da Solar Impulse uçağıyla İsviçreli pilot Andre Borschberg tarafından kırılmıştı. Domjan'ın uçuşu, yüksek irtifa sürdürülebilir uçuşun gerçekleşebileceğini göstermesi açısından büyük önem taşıyor.
