Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Güneş enerjili uçak, 9.521 metreye yükselerek 15 yıllık irtifa rekorunu kırdı

    İsviçreli pilot Raphael Domjan, SolarStratos isimli uçağı ile 9.521 metreye yükselerek güneş enerjili uçaklar için yeni bir irtifa rekoru kırdı. Bir önceki rekor 15 yıl boyunca kırılamamıştı.

    Güneş enerjili uçak, 15 yıllık irtifa rekorunu kırdı Tam Boyutta Gör
    İsviçreli pilot Raphael Domjan, güneş enerjili elektrikli uçaklar için yeni bir irtifa rekoru kırdı. SolarStratos isimli uçak ile 31.237 feet (9.521 metre) irtifaya yükselmeyi başardı. Bir önceki rekor, 30.298 feet (9.235 metre) ile 15 yıl boyunca kırılamamıştı.

    Domjan, daha önce hiç çıkılmamış bu yüksekliğe ulaşmak için sıcak hava termallerinden yararlandı. Uçuş 5 saat 9 dakika sürdü. Uçuş sırasında pilot, seyir irtifasında bir yolcu uçağıyla dahi karşılaştı. Ekip bu anı, geleceğin fosilsiz havacılığının güçlü bir sembolü olarak nitelendiriyor.

    Eko-macera tutkunu ve eğitmen olarak tanımlanan Domjan; uçak, planör ve helikopter kullanabiliyor. Hedefi, güneş enerjili bir uçağı 10.000 metrenin üzerine, yani yolcu uçaklarının uçtuğu irtifaya çıkarmak. Başarılı olursa ekip, güneş enerjili bir uçakla ilk insanlı stratosfer uçuşunu gerçekleştirmeyi planlıyor. İsviçre enlemlerinde stratosfer yaklaşık 12.000 metrede (39.370 feet) başlıyor.

    SolarStratos uçağının özellikleri

    Güneş enerjili uçak, 15 yıllık irtifa rekorunu kırdı Tam Boyutta Gör

    Rekor kıran uçak, önde konumlandırılmış tek pervaneli, karbon fiber gövdeli bir model. 9,6 metre uzunluğa ve 24,8 metre kanat açıklığına sahip. Kanatlarında toplam 22 metrekare yüksek verimli güneş paneli bulunuyor. 50 km/s kalkış hızına sahip olan uçak, 140 km/s azami hıza ulaşabiliyor. Seyir hızı ise yaklaşık 80 km/s.

    Uçuş planı ve rekor kuralları

    Güneş enerjili uçak, 15 yıllık irtifa rekorunu kırdı
    Rekor denemesinden önce Domjan, 31 Temmuz’daki deneme uçuşunda 6.589 metreye ulaştı. Cuma günü yapılması planlanan ilk rekor denemesi, uygun hava koşulları oluşmayınca iptal edildi. Bu sayede batarya gücü korunarak, pazar günü uçak 8.224 metreye tırmandı.

    SolarStratos’un tırmanışı, 4.000-5.000 metre arasındaki yüksekliklerde sıcak hava akımlarından yararlanarak başlıyor. Bu seviyede piller yeniden şarj ediliyor, ardından ikinci tırmanışa geçiliyor.

    Kurallar gereği, kalkıştan önce bataryaların tamamen güneş enerjisiyle doldurulması gerekiyor. Uçağin en az %16 batarya doluluğuyla iniş yapması ve enerjisini tamamen güneş panellerinden sağlaması gerekiyor.

    Bir önceki rekor, 2010’da Solar Impulse uçağıyla İsviçreli pilot Andre Borschberg tarafından kırılmıştı. Domjan’ın uçuşu, yüksek irtifa sürdürülebilir uçuşun gerçekleşebileceğini göstermesi açısından büyük önem taşıyor.

    Kaynakça https://www.solarstratos.com/en/2025/08/solarstratos-makes-history-9521-meters-reached-using-only-solar-power/ https://interestingengineering.com/energy/solar-powered-plane-soars-record-31237-feet
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

    Profil resmi
    CagriSR 14 saat önce

    böyle hep 50 ile mi gidilecek

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    shell yağ barkod sorgulama radyatör nasıl temizlenir 800 900 bin arası arabalar dizel motor mu benzinli motor mu uzun ömürlü bagajda yolcu taşıma cezası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A26 5G
    Samsung Galaxy A26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire NX.KS9EY.002
    Acer Aspire NX.KS9EY.002
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum