Güneş enerjili uçak, 9.521 metreye yükselerek 15 yıllık irtifa rekorunu kırdı

Tam Boyutta Gör İsviçreli pilot Raphael Domjan, güneş enerjili elektrikli uçaklar için yeni bir irtifa rekoru kırdı. SolarStratos isimli uçak ile 31.237 feet (9.521 metre) irtifaya yükselmeyi başardı. Bir önceki rekor, 30.298 feet (9.235 metre) ile 15 yıl boyunca kırılamamıştı.

Domjan, daha önce hiç çıkılmamış bu yüksekliğe ulaşmak için sıcak hava termallerinden yararlandı. Uçuş 5 saat 9 dakika sürdü. Uçuş sırasında pilot, seyir irtifasında bir yolcu uçağıyla dahi karşılaştı. Ekip bu anı, geleceğin fosilsiz havacılığının güçlü bir sembolü olarak nitelendiriyor.

Eko-macera tutkunu ve eğitmen olarak tanımlanan Domjan; uçak, planör ve helikopter kullanabiliyor. Hedefi, güneş enerjili bir uçağı 10.000 metrenin üzerine, yani yolcu uçaklarının uçtuğu irtifaya çıkarmak. Başarılı olursa ekip, güneş enerjili bir uçakla ilk insanlı stratosfer uçuşunu gerçekleştirmeyi planlıyor. İsviçre enlemlerinde stratosfer yaklaşık 12.000 metrede (39.370 feet) başlıyor.

SolarStratos uçağının özellikleri

Rekor kıran uçak, önde konumlandırılmış tek pervaneli, karbon fiber gövdeli bir model. 9,6 metre uzunluğa ve 24,8 metre kanat açıklığına sahip. Kanatlarında toplam 22 metrekare yüksek verimli güneş paneli bulunuyor. 50 km/s kalkış hızına sahip olan uçak, 140 km/s azami hıza ulaşabiliyor. Seyir hızı ise yaklaşık 80 km/s.

Uçuş planı ve rekor kuralları

Rekor denemesinden önce Domjan, 31 Temmuz’daki deneme uçuşunda 6.589 metreye ulaştı. Cuma günü yapılması planlanan ilk rekor denemesi, uygun hava koşulları oluşmayınca iptal edildi. Bu sayede batarya gücü korunarak, pazar günü uçak 8.224 metreye tırmandı.

SolarStratos’un tırmanışı, 4.000-5.000 metre arasındaki yüksekliklerde sıcak hava akımlarından yararlanarak başlıyor. Bu seviyede piller yeniden şarj ediliyor, ardından ikinci tırmanışa geçiliyor.

Kurallar gereği, kalkıştan önce bataryaların tamamen güneş enerjisiyle doldurulması gerekiyor. Uçağin en az %16 batarya doluluğuyla iniş yapması ve enerjisini tamamen güneş panellerinden sağlaması gerekiyor.

Bir önceki rekor, 2010’da Solar Impulse uçağıyla İsviçreli pilot Andre Borschberg tarafından kırılmıştı. Domjan’ın uçuşu, yüksek irtifa sürdürülebilir uçuşun gerçekleşebileceğini göstermesi açısından büyük önem taşıyor.

