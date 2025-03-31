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    Aptera’nın güneş enerjili elektrikli aracı ilk uzun yol testini tamamladı

    Aptera Motors’un üretim öncesi güneş enerjili elektrikli aracı ilk kez uzun yolculuğa çıktı. Yapılan test kapsamında test aracı, toplamda 480 kilometreden fazla yol kat etti.
    Güneş enerjisiyle çalışan Aptera ilk uzun yol testini tamamladı Tam Boyutta Gör
    Güneş enerjisiyle çalışan araçlar konusunda öncü firmalardan biri olan Aptera Motors, üretim aşamasına en yakın modelinin ilk uzun yol testini başarıyla gerçekleştirdi. Aptera’nın paylaştığı güncellemeye göre, şirketin yeni nesil güneş enerjili elektrikli aracı (SEV), tamamen elektrikli bataryası ve güneş panellerinden elde ettiği ücretsiz enerjiyle 300 milden (yaklaşık 480 km) fazla yol kat etti.

    Güneş destekli sürüş dönemi yaklaşıyor

    Aptera’nın yolculuğu, Arizona’nın yüksek rakımlı bölgesi Flagstaff’ten başladı. Ekip, aracı yola çıkarmadan önce panellerin 300 watt enerji topladığını belirtti. Rotanın büyük bölümü ikonik Route 66 otoyolu boyunca devam ederken, ekip Bearizona hayvan koruma alanı ve Lake Havasu gibi önemli noktalarda durarak aracın performansını gözlemledi.

    Yolculuğun dikkat çekici anlarından biri, hava kapalı olmasına rağmen aracın güneş panellerinin 545 watt enerji üretebilmesiydi. Aptera’nın tamamen elektrikli güç aktarma sistemi ve güneş enerjisiyle elde edilen ek menzil, aracın tek bir şarjla 480 km’nin üzerine çıkmasını sağladı.

    Bu test sürüşü, Aptera’nın araç verimliliği ve aerodinamik performansı üzerine yaptığı önceki testlerden sonra gerçekleştirildi. Daha önce Mojave Çölü’nde yapılan testlerde aracın aerodinamik kayıpları ve güç aktarımı verimliliği detaylı şekilde ölçülmüştü. Ancak bu yeni yolculuk, aracın gerçek trafik koşullarında nasıl performans gösterdiğini değerlendirmek için büyük önem taşıyordu.

    Aptera, bu başarılı test sürüşünü kutlamak için 800 dolarlık “güneş enerjili hediye paketi” verileceğini duyurdu. Aracın üretim sürecine her geçen gün daha fazla yaklaşıldığı belirtilirken, bu testin SEV’in ticari olarak piyasaya sürülmesine bir adım daha yaklaştırdığı ifade edildi.

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    S
    swordoftemple 5 saat önce

    ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.

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    TheJudgé 4 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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