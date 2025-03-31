Aptera’nın güneş enerjili elektrikli aracı ilk uzun yol testini tamamladı

Güneş destekli sürüş dönemi yaklaşıyor
Aptera’nın yolculuğu, Arizona’nın yüksek rakımlı bölgesi Flagstaff’ten başladı. Ekip, aracı yola çıkarmadan önce panellerin 300 watt enerji topladığını belirtti. Rotanın büyük bölümü ikonik Route 66 otoyolu boyunca devam ederken, ekip Bearizona hayvan koruma alanı ve Lake Havasu gibi önemli noktalarda durarak aracın performansını gözlemledi.
Yolculuğun dikkat çekici anlarından biri, hava kapalı olmasına rağmen aracın güneş panellerinin 545 watt enerji üretebilmesiydi. Aptera’nın tamamen elektrikli güç aktarma sistemi ve güneş enerjisiyle elde edilen ek menzil, aracın tek bir şarjla 480 km’nin üzerine çıkmasını sağladı.
Bu test sürüşü, Aptera’nın araç verimliliği ve aerodinamik performansı üzerine yaptığı önceki testlerden sonra gerçekleştirildi. Daha önce Mojave Çölü’nde yapılan testlerde aracın aerodinamik kayıpları ve güç aktarımı verimliliği detaylı şekilde ölçülmüştü. Ancak bu yeni yolculuk, aracın gerçek trafik koşullarında nasıl performans gösterdiğini değerlendirmek için büyük önem taşıyordu.
Aptera, bu başarılı test sürüşünü kutlamak için 800 dolarlık “güneş enerjili hediye paketi” verileceğini duyurdu. Aracın üretim sürecine her geçen gün daha fazla yaklaşıldığı belirtilirken, bu testin SEV’in ticari olarak piyasaya sürülmesine bir adım daha yaklaştırdığı ifade edildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.
Joe bidenden iyi yürüyo