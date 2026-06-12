Yeni Hyundai i20'den ilk görüntüler: Tasarımda radikal değişim

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Hyundai, yeni nesil i20 için hazırlıklarını hızlandırırken model ilk kez kamuflajsız haliyle görüntülendi. Güney Amerika'da başlatılan ipucu kampanyasının ardından ortaya çıkan yeni görüntüler, markanın popüler B segmenti hatchback modelinde önemli değişikliklere gittiğini gösteriyor.

Yeni i20, crossover esintileriyle dikkat çekiyor

2027 model yılı için geliştirilen yeni Hyundai i20, şu sıralar İskandinavya'da zorlu kış testlerinden geçiriliyor. Paylaşılan bu görüntülerdeki tasarım detaylarının kısa süre önce paylaşılan ipucu görselleriyle tutarlı olması dikkat çekiyor.

Yeni Hyundai i20, beklendiği gibi daha keskin çizgilere sahip. Ön bölümde yatay Y formundaki gündüz LED'leri göze çarparken, yan tarafta çift tonlu yeni tasarım jantlar ve oldukça kalın bir C sütunu bulunuyor.

Asıl dikkat çekici kısım ise siyah plastik eklentiler ve arka tampon tasarımıyla bir crossover'a benzetilmiş olması. Özellikle Güney Amerika pazarına yönelik versiyonun bu şekilde crossover esintileri taşıyan daha yüksek gövde yapısına sahip olacağı belirtiliyor. Diğer pazarlarda satılacak versiyonlar ise değişiklik gösterebilir.

İç mekânda ise çok daha kapsamlı değişiklikler bekleniyor. Yeni nesil i20'nin en dikkat çekici yeniliklerinden biri, dijital gösterge paneli ile multimedya ekranını tek bir çerçevede birleştiren panoramik ekran sistemi olacak. Daha kaliteli malzemeler, geliştirilmiş ses yalıtımı ve Hyundai SmartSense sürüş destek sistemlerinin de modelde yer alması bekleniyor.

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Motor seçenekleri tarafında Hyundai, tamamen elektrikliye geçmek yerine içten yanmalı motorlara yatırım yapmayı sürdürüyor. Küresel pazarlarda turbo beslemeli üç silindirli motorların ve 48V hafif hibrit sistemlerin sunulması beklenirken, bazı pazarlarda mevcut 1.0 litrelik atmosferik ve 1.0 T-GDi motor seçeneklerinin kullanılmaya devam edeceği belirtiliyor.

Yeni nesil Hyundai i20'nin dünya prömiyeri 2026'nın ikinci yarısında gerçekleştirilecek. Satışların ise kısa süre sonra 2027 model yılı kapsamında başlaması planlanıyor.

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Hyundai i20 baştan yaratılıyor: İlk görüntüler ortaya çıktı

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