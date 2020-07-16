Güneş'in bugüne kadarki en yakın fotoğrafı çekildi: İşte müthiş görsel

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Yukaridaki karede, Güneş'in bugüne kadar çekilmiş en yakın fotoğrafını görüyoruz. ESA'ya ait Solar Orbiter sondası tarafından çekilen tarihi fotoğraf, Güneş'i müthiş bir detay seviyesinde inceleme fırsatı sunuyor.

Ayrıca Bkz. "Avrupa, uzayda tarih yazacak: Solar Orbiter, Güneş'e fırlatıldı"

Solar Orbiter misyonunda görev yapan ESA'lı bilim insanı Daniel Müller,"Güneş'e bir kamerayla daha önce hiç bu kadar yaklaşmamıştık. Bu fotoğraflar, Solar Orbiter'ın uzun ve epik macerasının yalnızca başlangıcı." ifadelerini kullandı.

Solar Orbiter sondası bu yılın başlarında Şubat ayında uzaya fırlatılmıştı. Sadece beş ay gibi kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen uzay aracı şimdiden önemli keşiflere imza atmaya başladı. Bugün yayınlanan fotoğraflarda bilim insanları 'kamp ateşi' ismi verilen yeni bir fenomen dahi keşfetmeyi başarmış.

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Kamp ateşleriyle ilgili konuşan güneş fizikçisi David Berghmans,"Güneş ilk bakışta gayet sakin gibi görünüyor olabilir, ancak detaylara indiğimizde 'kamp ateşi' ismini verdiğimiz minyatür patlamaları neredeyse incelediğimiz her yerde görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kamp ateşleri, Dünya'dan da gözlenebilen büyük güneş patlaamalarının sadece milyonda veya milyarda biri boyutunda. Güneş patlamalarına benzer bir yapıya sahip gibi görünüyor ancak henüz kesin kaynağını tespit edebilmiş değil. Bilim insanları, kamp ateşlerinin keşfinin Güneş'in sırlarını çözme yolunda önemli bir adım olduğunu ve önümüzdeki süreçte bu yeni fenomenin tüm detaylarıyla inceleneceğini söyledi.

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Aşağıdaki görselde bir 'kamp ateşi' görülebiliyor. Fotoğrafın sol alt kısmında ölçeklendirme için Dünya'nın boyutu da verilmiş.

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NASA ve ESA tarafından yayınlanan fotoğraflar 30 Mayıs-16 Haziran tarihleri arasında, Solar Orbiter Güneş'ten yaklaşık 77 milyon kilometre uzaklıktayken çekilmiş (Dünya-Güneş arasındaki uzaklık ortalama 150 milyon kilometre). Solar Orbiter, Güneş'e en fazla 42 milyon kilometre kadar yaklaşacak ve görev süreci boyunca Güneş'i görüntülemeye devam edecek.

Güneş'e en çok yaklaşan uzay aracı rekoru şu anda NASA'nın sondası Parker Solar Probe'a ait. Aktif bir şekilde görev yapan PSP, bu yılın başlarında 18 milyon kilometre kadar Güneş'in yüzeyine yaklaşmıştı. Ayrıca 2025 yılında 6,2 milyon kilometrelik müthiş bir yakınlığa da ulaşacak. Ancak PSP ekstrem şartlarda görev yaptığı için Güneş'i gören bir kameraya sahip değil. Dolayısıyla Güneş'i görüntüleme konusunda Solar Orbiter daha önemli bir göreve sahip.

Solar Orbiter'ın çektiği tam Güneş görüntüsü:

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Solar Orbiter, ekliptik düzlemin dışına çıkacak

Avrupa Uzay Ajansı'nın Solar Orbiter misyonunda en büyük amacı, Güneş'in kutuplarını görüntülemek olacak. Uzay aracı bunun doğrultuda, daha önce görülmemiş bir işe imza atarak Güneş Sistemi'ndeki ekliptik düzlemin dışına çıkacak. Solar Orbiter'ın nihai yörüngesine yerleşmesinin üç buçuk yıllık bir süreçte tamamlanması ve bu süreçte Dünya ve Venüs'ün kütleçekim kuvvetlerinden faydalanarak kendisini ekliptik düzlemin dışarısına itmesi bekleniyor.

Solar Orbiter'ın ilginç nihai yörüngesi:

Güneş Sistemi'ndeki gezegenlerin tamamı ekliptik düzlem üzerinde bulunuyor. Ekliptik düzlem Güneş'in ekvator bölgesiyle hizalı olduğu için Dünya veya diğer gezegenlerden Güneş'in kutuplarını görmek mümkün değil.

https://www.nasa.gov/feature/goddard/2020/solar-orbiter-returns-first-data-snaps-closest-pictures-of-the-sun

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