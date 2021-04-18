Güneş ışığının %98'ini yansıtan "en beyaz boya" geliştirildi: Klimadan iyi soğutabilir

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Araştırmacılar, bu beyazın, görünür ışığın %99,9'unu emen en siyah renk olan Vantablack'e eşdeğer olabileceğine inanıyor. "En beyaz boya" ışığın %98,1'ini yansıtır ve aynı zamanda yüzeydeki ısıyı giderir. Bugün piyasada bulunan beyaz boyalar güneş ışığının yalnızca %80-90'ını yansıtır ve yüzeyi soğutmaz.

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Yaklaşık 92 m²'lik bir çatıyı bu boya ile kaplarsanız, bu 10 kilovatlık bir soğutma kapasitesi sağlayacaktır. Araştırma takımının belirttiği gibi, bu soğutma çoğu evde kullanılan klimalardan daha güçlü.

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Ticari üretime uygun

Boyanın olağanüstü beyazlığı, aynı zamanda beyaz fotoğraf kağıdı ve kozmetik yapımında da kullanılan yüksek konsantrasyondaki baryum sülfat nedeniyledir. Boyadaki tüm baryum sülfat parçacıkları farklı boyutlarda. Araştırmacılar, bir parçacığın ışığı yansıtma kabiliyetinin boyutuna bağlı olduğunu ve daha geniş bir parçacık boyutu aralığının, boyanın ışık spektrumunun daha fazlasını yansıtmasına izin verdiğini açıklıyor.

En beyaz boya, geleneksel klimalara olası bir alternatif olarak soğutma boyası geliştirmek için 1970'lerdeki çabalara dayanan araştırmanın sonucu. Yaratıcıları, baryum sülfat boyanın dayanıklı ve ticari üretime uygun olduğunu belirtiyor. Boya bileşimi için bir patent başvurusu da yapılmış durumda.

https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2021/Q2/the-whitest-paint-is-here-and-its-the-coolest.-literally..html

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