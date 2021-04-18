Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Güneş ışığının %98'ini yansıtan "en beyaz boya" geliştirildi: Klimadan iyi soğutabilir

    Purdue Üniversitesi mühendisleri, güneş ışığının %98'inden fazlasını yansıtan "en beyaz boyayı" geliştirdi. Araştırmacılara göre, bu boya evi birçok modern klimadan daha iyi soğutabilir.
    18 Nisan 2021, 21:00 (4 sa.)
    2,1b
    29
    18
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Güneş ışığının %98'ini yansıtan
    Tam Boyutta Gör

    Araştırmacılar, bu beyazın, görünür ışığın %99,9'unu emen en siyah renk olan Vantablack'e eşdeğer olabileceğine inanıyor. "En beyaz boya" ışığın %98,1'ini yansıtır ve aynı zamanda yüzeydeki ısıyı giderir. Bugün piyasada bulunan beyaz boyalar güneş ışığının yalnızca %80-90'ını yansıtır ve yüzeyi soğutmaz.

    İlginizi Çekebilir Avatar Google, iklim değişikliğinin Dünya coğrafyasına olumsuz etkisini gözler önüne serdi

    Ayrıca Bkz. "Google, birkaç tıklamayla 3D animasyonlar oluşturabileceğiniz web sitesini başlattı"

    Yaklaşık 92 m²'lik bir çatıyı bu boya ile kaplarsanız, bu 10 kilovatlık bir soğutma kapasitesi sağlayacaktır. Araştırma takımının belirttiği gibi, bu soğutma çoğu evde kullanılan klimalardan daha güçlü.

    Güneş ışığının %98'ini yansıtan
    Tam Boyutta Gör

    Ticari üretime uygun

    Boyanın olağanüstü beyazlığı, aynı zamanda beyaz fotoğraf kağıdı ve kozmetik yapımında da kullanılan yüksek konsantrasyondaki baryum sülfat nedeniyledir. Boyadaki tüm baryum sülfat parçacıkları farklı boyutlarda. Araştırmacılar, bir parçacığın ışığı yansıtma kabiliyetinin boyutuna bağlı olduğunu ve daha geniş bir parçacık boyutu aralığının, boyanın ışık spektrumunun daha fazlasını yansıtmasına izin verdiğini açıklıyor.

    En beyaz boya, geleneksel klimalara olası bir alternatif olarak soğutma boyası geliştirmek için 1970'lerdeki çabalara dayanan araştırmanın sonucu. Yaratıcıları, baryum sülfat boyanın dayanıklı ve ticari üretime uygun olduğunu belirtiyor. Boya bileşimi için bir patent başvurusu da yapılmış durumda.



    https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2021/Q2/the-whitest-paint-is-here-and-its-the-coolest.-literally..html
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Yatak odaları için: Akıllı komodin

    Bloodin 5 saat önce

    Yeni zengin oyuncağı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    cocainbar (Cocain bar) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen xamaximax
    Kisinda vantablack boyali evinde oturacaksin.
    1 Yanıt Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    xamaximax 4 sa. ( Mesaj Silindi ) cocainbar
    benim 4 ev var zaten her mevsim ayrı evde oturuyorum :)
    3 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    U ulayrason 4 sa. ( Mesaj Silindi ) Spider_hip
    ev yalıtımlı olunca bı farkı yokki. sonuçta ev içten ısınıyor.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    hakanertas (Hakan ERTAS) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Boya endüstrisinde TiO2 kullanılır beyazlık için. Ayrıca ısı yalıtımının yerini tutmaz , sadece ısı yalıtımının olmadığı beton vb. ısıyı hızlıca soğuran ve ileten cephelere sahip binalarda yaz ayları için faydalı olabilir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    0 01myavuz (Mustafa YAVUZ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yalıtım iyidir klimanın veya ısıtma sisteminin masrafını azaltır. Soğutacağını düşünmek saçma, aktif ısı taşınmasının yerini tutmaz ancak destek olur.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    🏜 🖍 Çölü boyalar hindi hiç şasırmam.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Fearless_tr (Cengiz ................) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tam araplarin aradigi tarzdan birsey, simdi boyayi bol bulan araplar heryeri vantablack'e boyar cölü bile boyarlarsa sasirmam
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Acaba Bu da fazla yaygınlaşırsa atmosferi ısıtıp yine küresel ısınmaya neden olmaz mı , ya da onun gibi bişeylere? İnsan merak ediyür.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cocainbar (Cocain bar) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) ygulbahar
    Ne düürsün yaa. Ne kureseli zaten adana yeterince sicah
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TheJudgé 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    beyaz boyalar barit denilen kimyasalla yapılmıyor mu zaten
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DubSteq (Ömer Yılmaz) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) TheJudgé
    Boya üretiminde baz renk için titanyum dioksit kulanılır.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Spider_hip (Doğan Eray) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Süpermişte, kışın ısıtabilmek için bu sefer 2 kat mı soba yakılacak? Yani yaz kış çok sıcak olan bölgeler için elbette süper bir çözüm olacaktır başlı başına.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    U ulayrason 4 sa. ( Mesaj Silindi ) Spider_hip
    ev yalıtımlı olunca bı farkı yokki. sonuçta ev içten ısınıyor.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    xamaximax 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    kışın ne olacak
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cocainbar (Cocain bar) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) xamaximax
    Kisinda vantablack boyali evinde oturacaksin.
    1 Yanıt Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 11 dk. Milli orta menzilli füze motorundan rekor getiren test 1 sa. Microsoft, Edge tarayıcıya performans modu ekleyecek 2 sa. PUBG geliştiricisi bilim kurgu temalı bir shooter oyun üzerinde çalışıyor 2 sa. ASUS’un madenci kartı ARGB aydınlatma ile geliyor 3 sa. HDD/SSD’ler de elden gidiyor: Yeni kripto para birimi HDD/SSD’lerle kazılıyor 4 sa. iPhone 13'ün ekran paneli görselleri küçülen çentiği net bir şekilde gözler önüne seriyor 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN Güneş ışığının %98'ini yansıtan "en beyaz boya" geliştirildi: Klimadan iyi soğutabilir Sonraki Türkiye'de üretilen Oppo A15s'i inceledik! 5 sa. Samsung, megapiksel yarışından çekilmeye karar verdi 6 sa. İngiltere'de şanslı bir müşteri elma sipariş etti, elma diye iPhone SE teslim aldı 6 sa. Mozilla, Firefox'tan FTP desteğini kalıcı olarak kaldırıyor 7 sa. Amazon Alexa uyumlu akıllı not yazıcısını duyurdu 7 sa. Xiaomi Mi Mix Fold'un ilk partisi 1 dakika içinde satıldı 8 sa. Otomatik pilot açıkken Tesla'nın kaza yapma oranı, sürücülü araçlara göre 10 kat düşük 9 sa. Google Project Zero, kullanıcıların yamaları yükleyebilmeleri için 30 gün ek süre tanıyor 9 sa. Çinlilerden iPhone 12 mini'ye rakip 5.9 inçlik amiral gemisi telefon geliyor 10 sa. The Walking Dead’in Negan karakterine odaklanan özel bir dizi için görüşülüyor 10 sa. Milyarder yatırımcı Ray Dalio’dan Bitcoin (BTC) yorumu 11 sa. Chrome 90 ile vurgulanan metne özel bağlantılar oluşturulabilecek 11 sa. Haftaya Metal Gear serisi ile ilgili bir duyuru yapılabilir 12 sa. Sony World Fotoğraf Yarışması tüm kategorileri ile tamamlandı 13 sa. Türkiye'nin otomobili tasarımıyla ödül aldı 13 sa. Kripto paralar tepetaklak 13 sa. Söylentilere göre Disney+’ta yayınlanacak bir Wolverine dizisi geliştiriliyor 14 sa. Asus Zenfone 8 Mini ortaya çıktı; Xperia 5 III ile rekabete giriyor 15 sa. Amazon'un oyun sektöründeki şanssızlığı devam ediyor: Yüzüklerin Efendisi oyunu iptal edildi 16 sa. LEGO Mario kardeşini aramaya başladı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız