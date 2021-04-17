Google, birkaç tıklamayla 3D animasyonlar oluşturabileceğiniz web sitesini başlattı

Google, 3D animasyonun temellerini öğrenmek için yeni bir araç yayınladı. Monster Mash, yeni başlayanların basit bir çizimi, bir animasyon projesine dönüştürmeye, Disney veya Pixar çalışanı gibi hissettirmesine kadar tüm süreci deneyimlemesine yardımcı oluyor.

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Monster Mash, daha çok yeni başlayanlar için uygun bir proje ve onlara bir sürü olasılık sunuyor. Site, hem basit hem de karmaşık bir resim çizmenize ve birkaç tıklamayla onu canlandırmanıza olanak tanımakta. Daha sonra da bitmiş proje bilgisayarınıza kaydedilebilir veya başka bir yazılımda düzenlemeye devam edebilirsiniz.

Kaynak kodları da yayınlandı

Öncelikle, hareketli uzuvları gösteren nesneyi çizmeniz gerekir. Açı onları görmenize izin vermiyorsa, yapay zekaya bu konuda bilgi verebilirsiniz: bir kola veya bacağa çift tıklayın ve kırmızı ile vurgulayın. Çizimi tamamladıktan sonra 3D animasyona dönüştürülmesi gerekiyor. Bir sonraki adım, hazır bir şablon oluşturmak. Bu aşamada eğim düzeltme, uzuv hareketi ve daha fazlası mevcut.

Geliştiriciler kaynak kodunu GitHub'da da yayınladılar. Animasyonlu sahneler oluşturma süreci basitleştirilmiş görünüyor. Ancak bunun 3D animasyon öğrenmenin ilk aşamalarından biri olduğunu ve faydalı olacak tekniklerin temellerini anlamanıza yardımcı olacağını da unutmayın.

http://monstermash.zone/

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