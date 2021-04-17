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    Google, birkaç tıklamayla 3D animasyonlar oluşturabileceğiniz web sitesini başlattı

    Google, hem birkaç tıklamayla 3D animasyonlar oluşturabileceğiniz, hem de animasyon oluşturma sürecini daha iyi kavayabileceğiniz Monster Mash sitesini yayına aldı.
    17 Nisan 2021, 17:00 (Güncellendi, 8 sa.)
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    7
    Web Siteleri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    9

    Google, 3D animasyonun temellerini öğrenmek için yeni bir araç yayınladı. Monster Mash, yeni başlayanların basit bir çizimi, bir animasyon projesine dönüştürmeye, Disney veya Pixar çalışanı gibi hissettirmesine kadar tüm süreci deneyimlemesine yardımcı oluyor.

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    Monster Mash, daha çok yeni başlayanlar için uygun bir proje ve onlara bir sürü olasılık sunuyor. Site, hem basit hem de karmaşık bir resim çizmenize ve birkaç tıklamayla onu canlandırmanıza olanak tanımakta. Daha sonra da bitmiş proje bilgisayarınıza kaydedilebilir veya başka bir yazılımda düzenlemeye devam edebilirsiniz.

    Kaynak kodları da yayınlandı

    Öncelikle, hareketli uzuvları gösteren nesneyi çizmeniz gerekir. Açı onları görmenize izin vermiyorsa, yapay zekaya bu konuda bilgi verebilirsiniz: bir kola veya bacağa çift tıklayın ve kırmızı ile vurgulayın. Çizimi tamamladıktan sonra 3D animasyona dönüştürülmesi gerekiyor. Bir sonraki adım, hazır bir şablon oluşturmak. Bu aşamada eğim düzeltme, uzuv hareketi ve daha fazlası mevcut.

    Geliştiriciler kaynak kodunu GitHub'da da yayınladılar. Animasyonlu sahneler oluşturma süreci basitleştirilmiş görünüyor. Ancak bunun 3D animasyon öğrenmenin ilk aşamalarından biri olduğunu ve faydalı olacak tekniklerin temellerini anlamanıza yardımcı olacağını da unutmayın.



    http://monstermash.zone/
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    khytr89 (Hakan ) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bir gün herkes 15 dakikalığına yazılımcı olacak
    2 Yanıt Yanıtla +12
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    Amd64x2 7 sa. ( Mesaj Silindi ) khytr89
    senior mu junior mı
    Yanıtla +8
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    from softwave 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    unity bunu begendi
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    monacomen 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok güzel bir proje, böylece yetenekli ve yaratıcı bireyleri, çocuk ve gençleri keşfedip iş imkanı sunmak için kolay bir yöntem oluşturmuşlar.
    Yanıtla
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    Denorath 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Amiga 500’de kralını yapardık biz bunların :)))
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    khytr89 (Hakan ) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bir gün herkes 15 dakikalığına yazılımcı olacak
    2 Yanıt Yanıtla +12
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) khytr89
    Bir gün herkes 15 dakikalığına bilmem ama kesinlikle yazılım öğrenmek zorunda kalacak. Çünkü, yapay zeka çoğu mesleği bitirecek.

    Dipnot: Hattatlarla Matbaa Meselesi Örneği
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    Amd64x2 7 sa. ( Mesaj Silindi ) khytr89
    senior mu junior mı
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    oyun yapanların sayısı artacak anlamına geliyor !
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