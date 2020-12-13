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    Güneş pillerinin verimliliğini %30 oranında artıracak perovskite yapıları geliştirildi

    Perovskite adlı maddenin güneş pillerinde kullanılması aslında yeni bir fikir değil, bu madde 10 yıldan beri güneş pillerinde kullanılıyor ve verim artırılmaya çalışılıyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Güneş pillerinin verimliliğini %30 oranında artıracak perovskite yapıları geliştirildi
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    Silikon şu anda günümüzde kullanılan güneş pillerinin ana malzemesi olmasına ve altın standart olarak kullanılmasına rağmen perovskite adı verilen ve kalsiyum titanattan oluşan yapıların güneş pillerinde verimliliği artıracağı belirtiliyor.

    Perovskite adlı maddenin güneş pillerinde kullanılması aslında yeni bir fikir değil, bu madde 10 yıldan beri güneş pillerinde kullanılıyor ve verim artırılmaya çalışılıyor.

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    Perovskite 

    Güneş pillerinin verimliliğini %30 oranında artıracak perovskite yapıları geliştirildi
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    Helmholtz-Zentrum Berlin ( HBZ ) kurumu araştırmacıları yaptıkları çalışmalar neticesinde perovskite ile silikonu bir arada kullanarak güneş pillerinin verimliliğini %29.15 oranında artırmayı başardı.

    Ayrıca Bkz. "Damsel balıklarının karidesleri evcilleştirdiği tespit edildi"

    Yeni oranın hedef kabul edilen %30 oranına oldukça yakın olduğu belirtilmekle birlikte 1.68-eV bant aralığına sahip perovskite dizilimi kullanılan yeni piller, 1 cm2’lik örneklerle test edildi.

    Yeni çalışma Science adlı dergide yayımlandı.

    Güneş pillerinin verimliliğini %30 oranında artıracak perovskite yapıları geliştirildi
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    Kaynakça https://science.sciencemag.org/content/370/6522/1300 https://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=21020;sprache=en;seitenid=74699 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    veleciraptor (Önemli Değil) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yine çeviri hatası ya da Türkçeyi tam kullanamama durumu. Verimlilik %30 oranında artmadı; %30 verimliliğe ulaşıldı.
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    SeniorGrandMaster 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    n11 de satisa ne zaman baslanir ?
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    the most important thing 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    bu efso bişi
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    yesil1026 (Mehmet Yeşilyurt) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bence gayet başarılı. Muhtemelen bahsedilen hücre, single junction ve merceksiz bir sistem. Zaten maksimum teorik verimliliği %33.7 diye söyleniyor. (Shockley-Queisser limit)
    Yoksa https://commercialsolarguy.com/2020/04/14/50-efficient-solar-cell/ buradaki gibi merceklerle ve multi-junction yaparak verimlilik daha da arttırılabiliyormuş.
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