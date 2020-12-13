Güneş pillerinin verimliliğini %30 oranında artıracak perovskite yapıları geliştirildi

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Silikon şu anda günümüzde kullanılan güneş pillerinin ana malzemesi olmasına ve altın standart olarak kullanılmasına rağmen perovskite adı verilen ve kalsiyum titanattan oluşan yapıların güneş pillerinde verimliliği artıracağı belirtiliyor.

Perovskite adlı maddenin güneş pillerinde kullanılması aslında yeni bir fikir değil, bu madde 10 yıldan beri güneş pillerinde kullanılıyor ve verim artırılmaya çalışılıyor.

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Perovskite

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Helmholtz-Zentrum Berlin ( HBZ ) kurumu araştırmacıları yaptıkları çalışmalar neticesinde perovskite ile silikonu bir arada kullanarak güneş pillerinin verimliliğini %29.15 oranında artırmayı başardı.

Ayrıca Bkz. "Damsel balıklarının karidesleri evcilleştirdiği tespit edildi"

Yeni oranın hedef kabul edilen %30 oranına oldukça yakın olduğu belirtilmekle birlikte 1.68-eV bant aralığına sahip perovskite dizilimi kullanılan yeni piller, 1 cm2’lik örneklerle test edildi.

Yeni çalışma Science adlı dergide yayımlandı.

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