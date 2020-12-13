Güneş pillerinin verimliliğini %30 oranında artıracak perovskite yapıları geliştirildi

Silikon şu anda günümüzde kullanılan güneş pillerinin ana malzemesi olmasına ve altın standart olarak kullanılmasına rağmen perovskite adı verilen ve kalsiyum titanattan oluşan yapıların güneş pillerinde verimliliği artıracağı belirtiliyor.
Perovskite adlı maddenin güneş pillerinde kullanılması aslında yeni bir fikir değil, bu madde 10 yıldan beri güneş pillerinde kullanılıyor ve verim artırılmaya çalışılıyor.İlginizi Çekebilir Seul, çatı üzeri güneş enerji sistemleriyle ile 1 GW elektrik üretmeyi planlıyor
Perovskite
Helmholtz-Zentrum Berlin ( HBZ ) kurumu araştırmacıları yaptıkları çalışmalar neticesinde perovskite ile silikonu bir arada kullanarak güneş pillerinin verimliliğini %29.15 oranında artırmayı başardı.
Ayrıca Bkz. "Damsel balıklarının karidesleri evcilleştirdiği tespit edildi"
Yeni oranın hedef kabul edilen %30 oranına oldukça yakın olduğu belirtilmekle birlikte 1.68-eV bant aralığına sahip perovskite dizilimi kullanılan yeni piller, 1 cm2’lik örneklerle test edildi.
Yeni çalışma Science adlı dergide yayımlandı.
Kaynakça https://science.sciencemag.org/content/370/6522/1300 https://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=21020;sprache=en;seitenid=74699 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yoksa https://commercialsolarguy.com/2020/04/14/50-efficient-solar-cell/ buradaki gibi merceklerle ve multi-junction yaparak verimlilik daha da arttırılabiliyormuş.