Güneş Sisteminin en büyük kanyon sisteminden yeni görüntüler geldi

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Avrupa Uzay Ajansı(ESA), Mars Express uzay aracıyla kaydedilen Kızıl Gezegen'e dair yeni fotoğraflar paylaştı. ESA'ya göre uzay aracından gelen son görüntüler, Valles Marineris kanyon sisteminin bir parçasını oluşturan Mars kabuğundaki iki kırılmayı gösteriyor.

Hubble ve James Webb'in görüntülü karşılaştırması 5 gün önce eklendi

Valles Marineris'ten yeni görüntüler

4000 km uzunluğa, 200 km genişliğe ve 7 km derinliğe sahip Valles Marineris, ABD'deki Büyük Kanyon'dan yaklaşık 10 kat daha uzun, 20 kat daha geniş ve 5 kat daha derin bir yapıya sahip. Ayrıca Valles Marineris, Güneş Sisteminin bilinen büyük kanyon sistemi olma özelliği taşıyor.

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Yayınlanan görüntü, batı Valles Marineris'in bir parçasını oluşturan iki uçurumu gösteriyor. Solda (güney), 840 km uzunluğundaki Ius Chasma ve sağda (kuzey) 805 km uzunluğunda Tithonium Chasma bulunuyor.

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Ayrıca Tithonium Chasma'nın tepesinde, yakınlarındaki Tharsis volkanik bölgesinden gelmiş olabileceği düşünülen kumlar da görülüyor.

2003 yılında faaliyete giren Mars Express uzay aracı, o tarihten itibaren Kızıl Gezegen'in yüzeyini görüntülüyor ve minerallerinin haritasını çıkarıyor. Uzay aracı, çeşitli fenomenlerin Mars ortamında nasıl etkileştiğini de araştırıyor.

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