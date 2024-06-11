Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Mars'ta beklenmeyen keşif: Ekvatordaki yanardağın tepesinde buz tespit edildi

    Avrupa Uzay Ajansı, Mars'ın ekvator bölgesindeki yanardağın zirvesinde buz tabakası tespit edildiğini açıkladı. Uzmanlar bunun beklenmedik bir durum olduğunu belirtiyor.
    Mars'ta beklenmeyen keşif: Yanardağın tepesinde buz tespit edildi Tam Boyutta Gör
    Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Mars'ta güneş sistemindeki en yüksek volkanik dağların tepesinde buz olduğunu keşfetti. Bu ilginç bir keşif çünkü daha önce Mars'ın ekvator bölgesinde bunun mümkün olmayacağı düşünülüyordu.

    Mars'ta kutup bölgelerinde buzulların olduğu biliniyor ancak ekvatordaki Tharsis bölgesinde buzun varlığına ilk kez rastlandı. Güneş Sistemindeki en yüksek yanardağlardan olan Tharsis yanardağındaki bu keşif oldukça ilginç. Çünkü bu yükseklikteki ince havada neredeyse hiç su bulunmuyor ve güneş ışığının don oluşmasına izin vermeyeği düşünülüyordu.

    Mars'ta beklenmeyen keşif: Yanardağın tepesinde buz tespit edildi Tam Boyutta Gör
    Ancak ESA'nın Trace Gas Orbiter aracından alınan yüksek çözünürlüklü görüntüler, yörünge aracının aletlerinden ve ajansın Mars Express uzay aracından elde edilen verilerle birleştirildiğinde bu durum değişti. Keşfi İsviçre'nin Bern Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Adomas Valantinas liderliğindeki ekip gerçekleştirdi. Sabahın erken saatlerinde 3,5 milyar yıllık yanardağların kalderası veya kraterlerinde don oluştuğuna dair açık kanıtlar buldu.

    Mars'ta beklenmeyen keşif: Yanardağın tepesinde buz tespit edildi Tam Boyutta Gör

    Çok ince bir tabaka halinde bulunuyor

    Ancak tespit edilen buz tabakası çok ince, milimetrenin yüzde biri kalınlığında. Ancak çok geniş bir alanı kapladığı için ağırlığının 150 bin ton olduğu tahmin ediliyor. Bu da 60 olimpik havuzu dordurmaya yetecek kadar bir miktar.

    Araştırma ekibinden Nicolas Thomas don oluşumunu şöyle açıklıyor: "Rüzgarlar dağların yamaçlarından yukarıya doğru hareket ederek nispeten nemli havayı yüzeye yakın yerlerden daha yüksek rakımlara taşıyor, burada yoğunlaşıyor ve don olarak çöküyor. Aslında bunun Dünya'da ve Mars'ın diğer kısımlarında gerçekleştiğini görüyoruz. Aynı olay mevsimsel Mars Arsia Mons Uzamış Bulutu'na da neden oluyor. Mars'taki yanardağların üzerinde gördüğümüz don, özellikle kalderaların gölgeli ve daha soğuk olduğu bölgelerine yerleşmiş gibi görünüyor.

    Valantinas ise keşifleriyle ilgili şunları söylüyor: "Gördüğümüz şey, geçmişte bu yanardağlarda yağış ve hatta kar yağışının olduğu modern Mars'taki eski bir iklim döngüsünün kalıntısı olabilir. Buradaki varlığı heyecan verici ve donun oluşmasını sağlayan olağanüstü süreçlerin var olduğuna dair ipuçları veriyor." 

    Bu olay sadece meteoroloji açısından önemli değil, aynı zamanda suyun nerede bulunabileceği, nasıl hareket ettiği ve milyarlarca yıl önce iklimin nasıl olduğu gib Mars'ın birçok gizeminin anlaşılmasına yardımcı olabilir. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    topuz kapı kolunu normale çevirme kapının arkasında anahtar kaldı nasıl açılır prozac 2 tane içilir mi harry potter ve yasak yolculuk termal macun önerisi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S24
    Samsung Galaxy S24
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15 X1504ZA-NJ1024
    ASUS Vivobook 15 X1504ZA-NJ1024
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız