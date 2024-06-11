Mars'ta beklenmeyen keşif: Ekvatordaki yanardağın tepesinde buz tespit edildi

Tam Boyutta Gör Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Mars'ta güneş sistemindeki en yüksek volkanik dağların tepesinde buz olduğunu keşfetti. Bu ilginç bir keşif çünkü daha önce Mars'ın ekvator bölgesinde bunun mümkün olmayacağı düşünülüyordu.

Mars'ta kutup bölgelerinde buzulların olduğu biliniyor ancak ekvatordaki Tharsis bölgesinde buzun varlığına ilk kez rastlandı. Güneş Sistemindeki en yüksek yanardağlardan olan Tharsis yanardağındaki bu keşif oldukça ilginç. Çünkü bu yükseklikteki ince havada neredeyse hiç su bulunmuyor ve güneş ışığının don oluşmasına izin vermeyeği düşünülüyordu.

Tam Boyutta Gör Ancak ESA'nın Trace Gas Orbiter aracından alınan yüksek çözünürlüklü görüntüler, yörünge aracının aletlerinden ve ajansın Mars Express uzay aracından elde edilen verilerle birleştirildiğinde bu durum değişti. Keşfi İsviçre'nin Bern Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Adomas Valantinas liderliğindeki ekip gerçekleştirdi. Sabahın erken saatlerinde 3,5 milyar yıllık yanardağların kalderası veya kraterlerinde don oluştuğuna dair açık kanıtlar buldu.

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Çok ince bir tabaka halinde bulunuyor

Ancak tespit edilen buz tabakası çok ince, milimetrenin yüzde biri kalınlığında. Ancak çok geniş bir alanı kapladığı için ağırlığının 150 bin ton olduğu tahmin ediliyor. Bu da 60 olimpik havuzu dordurmaya yetecek kadar bir miktar.

Araştırma ekibinden Nicolas Thomas don oluşumunu şöyle açıklıyor: "Rüzgarlar dağların yamaçlarından yukarıya doğru hareket ederek nispeten nemli havayı yüzeye yakın yerlerden daha yüksek rakımlara taşıyor, burada yoğunlaşıyor ve don olarak çöküyor. Aslında bunun Dünya'da ve Mars'ın diğer kısımlarında gerçekleştiğini görüyoruz. Aynı olay mevsimsel Mars Arsia Mons Uzamış Bulutu'na da neden oluyor. Mars'taki yanardağların üzerinde gördüğümüz don, özellikle kalderaların gölgeli ve daha soğuk olduğu bölgelerine yerleşmiş gibi görünüyor.

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Valantinas ise keşifleriyle ilgili şunları söylüyor: "Gördüğümüz şey, geçmişte bu yanardağlarda yağış ve hatta kar yağışının olduğu modern Mars'taki eski bir iklim döngüsünün kalıntısı olabilir. Buradaki varlığı heyecan verici ve donun oluşmasını sağlayan olağanüstü süreçlerin var olduğuna dair ipuçları veriyor."

Bu olay sadece meteoroloji açısından önemli değil, aynı zamanda suyun nerede bulunabileceği, nasıl hareket ettiği ve milyarlarca yıl önce iklimin nasıl olduğu gib Mars'ın birçok gizeminin anlaşılmasına yardımcı olabilir.

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Mars'ta beklenmeyen keşif: Yanardağın tepesinde buz tespit edildi