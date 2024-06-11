Mars'ta beklenmeyen keşif: Ekvatordaki yanardağın tepesinde buz tespit edildi

Mars'ta kutup bölgelerinde buzulların olduğu biliniyor ancak ekvatordaki Tharsis bölgesinde buzun varlığına ilk kez rastlandı. Güneş Sistemindeki en yüksek yanardağlardan olan Tharsis yanardağındaki bu keşif oldukça ilginç. Çünkü bu yükseklikteki ince havada neredeyse hiç su bulunmuyor ve güneş ışığının don oluşmasına izin vermeyeği düşünülüyordu.
Çok ince bir tabaka halinde bulunuyor
Ancak tespit edilen buz tabakası çok ince, milimetrenin yüzde biri kalınlığında. Ancak çok geniş bir alanı kapladığı için ağırlığının 150 bin ton olduğu tahmin ediliyor. Bu da 60 olimpik havuzu dordurmaya yetecek kadar bir miktar.
Araştırma ekibinden Nicolas Thomas don oluşumunu şöyle açıklıyor: "Rüzgarlar dağların yamaçlarından yukarıya doğru hareket ederek nispeten nemli havayı yüzeye yakın yerlerden daha yüksek rakımlara taşıyor, burada yoğunlaşıyor ve don olarak çöküyor. Aslında bunun Dünya'da ve Mars'ın diğer kısımlarında gerçekleştiğini görüyoruz. Aynı olay mevsimsel Mars Arsia Mons Uzamış Bulutu'na da neden oluyor. Mars'taki yanardağların üzerinde gördüğümüz don, özellikle kalderaların gölgeli ve daha soğuk olduğu bölgelerine yerleşmiş gibi görünüyor.
Valantinas ise keşifleriyle ilgili şunları söylüyor: "Gördüğümüz şey, geçmişte bu yanardağlarda yağış ve hatta kar yağışının olduğu modern Mars'taki eski bir iklim döngüsünün kalıntısı olabilir. Buradaki varlığı heyecan verici ve donun oluşmasını sağlayan olağanüstü süreçlerin var olduğuna dair ipuçları veriyor."
Bu olay sadece meteoroloji açısından önemli değil, aynı zamanda suyun nerede bulunabileceği, nasıl hareket ettiği ve milyarlarca yıl önce iklimin nasıl olduğu gib Mars'ın birçok gizeminin anlaşılmasına yardımcı olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.