Yapay zeka etkisi: Güney Kore'de çip ihracatı rekor kırdı

Yarı iletken ihracatında yüzde 180'lik sıçrama
Çalışma günü farkına göre düzeltilmiş verilere göre Güney Kore'nin toplam ihracatı yıllık bazda yüzde 62,9 artarak temmuz ayları için şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı. Düzeltilmemiş verilere göre ise ihracat yüzde 52,3, ithalat ise yüzde 20 yükseldi. Aynı dönemde ülke 12,2 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi.
Sadece yarı iletken sektörü değil, bilgisayar ürünleri de güçlü talep gördü. Bilgisayarlarla ilgili ürünlerin ihracatı yaklaşık yüzde 232 artarken, yakıt ihracatı da yüzde 33,4 yükseldi. Buna karşın otomotiv sektöründe düşüş yaşandı ve otomobil ihracatı yüzde 10,6 geriledi.
Haziran ayında da benzer bir tablo ortaya çıkmıştı. Güney Kore'nin ilk 20 günlük ihracatı haziranda yüzde 49,7, ay genelindeki ihracatı ise yüzde 70,9 artış göstermişti. Bu bağlamda Güney Kore, yapay zeka odaklı büyümeden en fazla faydalanan ülkelerden biri olmaya devam ediyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: