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Tam Boyutta Gör Yapay zekâ odaklı yatırımlar küresel yarı iletken pazarını büyütmeye devam ederken, bunun etkileri ihracat rakamlarına da yansımaya devam ediyor. Güney Kore Gümrük İdaresi tarafından paylaşılan son verilere göre, temmuz ayının ilk 20 gününde ülkenin ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla rekor bir artış gösterdi.

Yarı iletken ihracatında yüzde 180'lik sıçrama

Çalışma günü farkına göre düzeltilmiş verilere göre Güney Kore'nin toplam ihracatı yıllık bazda yüzde 62,9 artarak temmuz ayları için şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı. Düzeltilmemiş verilere göre ise ihracat yüzde 52,3, ithalat ise yüzde 20 yükseldi. Aynı dönemde ülke 12,2 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi.

Tam Boyutta Gör En dikkat çekici büyüme ise yarı iletken sektöründe gerçekleşti. Temmuzun ilk 20 gününde çip ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 180,6 artış kaydetti. Küresel ölçekte yapay zekâ altyapıları ve veri merkezlerine yönelik yatırımların hız kazanması, bu yükselişin en önemli nedeni olarak gösteriliyor.

Sadece yarı iletken sektörü değil, bilgisayar ürünleri de güçlü talep gördü. Bilgisayarlarla ilgili ürünlerin ihracatı yaklaşık yüzde 232 artarken, yakıt ihracatı da yüzde 33,4 yükseldi. Buna karşın otomotiv sektöründe düşüş yaşandı ve otomobil ihracatı yüzde 10,6 geriledi.

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Haziran ayında da benzer bir tablo ortaya çıkmıştı. Güney Kore'nin ilk 20 günlük ihracatı haziranda yüzde 49,7, ay genelindeki ihracatı ise yüzde 70,9 artış göstermişti. Bu bağlamda Güney Kore, yapay zeka odaklı büyümeden en fazla faydalanan ülkelerden biri olmaya devam ediyor.

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Yapay zeka etkisi: Güney Kore'de çip ihracatı rekor kırdı

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