Güney Kore’nin 5. nesil savaş uçağı KF-X’e güç verecek ilk motor teslim edildi

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Güney Kore Hava Kuvvetlerinin (ROKAF) ihtiyaçları doğrultusunda yerli imkânlarla geliştirilmesine devam eden KF-X (Korean Fighter-Experimental) adlı beşinci nesil savaş uçağıyla ilgili önemli bir aşama nihayet tamamlandı.

2001 yılında duyurulan ve 2020’li yıllarda ülke hava kuvvetlerinin aslî vurucu gücü olması planlanan KF-X projesi kapsamında ilk motor teslim alındı. General Electric (GE) Havacılığa ait F414-GE-400K Turbofan motor Mayıs ayı içinde teslim edildi. GE Havacılık, KF-X programı doğrultusunda Kore Havacılık ve Uzay Sanayii (KAI) tarafından motor tedariki için 2016 yılında seçilmişti.

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1998 yılında hizmete giren F414-GE-400K motoru rüştünü ispatlamış bir makine. 4,6 milyon saatten fazla uçuş süresi bulunan motorun 1,750 adetten fazla teslimatı bulunuyor. GE’ye ait motor halihazırda Boeing’e ait F/A-18E/F Super Hornet ve EA-18G Growler, Saab üretimi JAS 39E/F Gripen, Hindistan’a ait Tejas Mark 2 ile Lockheed Martin ve NASA’ya ait X-59 uçaklarında kullanılıyor.

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GE’nin Orta Sınıf Muharebe ve Eğitim Uçağı Motorları Departmanı Genel Müdürü Al DiLibero, gerçekleşen teslimat kapsamında “GE, KF-X programında önemli bir kilometre taşını daha geride bırakmaktan heyecan duyuyor. Bu program süresince gösterdiğimiz başarı; ROKAF, Güney Koreli endüstri ortaklarımız ile GE Havacılık arasındaki güçlü ilişkinin ve ROKAF uçaklarına güç veren motorlarımızın uzun ve başarılı geçmişinin bir yansımasıdır.” ifadelerini kullanmış.

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KAI tarafından tasarlanan ve inşa edilen KF-X savaş uçağı, 7.4 milyar dolarlık bir proje. ROKAF’ın F-4D/E Phantom II ve F-5E/F Tiger II filosunun yerini alacak KF-X’ten 2021 yılına kadar ilk etapta 6 prototip üretilecek. Bu kapsamda GE Havacılık ise 15 F414 uçuş test motoru tedariki yapacak. İlk uçağın uçuşu için öngörülen tarih ise 2023 yılı. KF-X’lerin ROKAF bünyesinde ise 2026 yılında uçması bekleniyor. KF-X programı doğrultusunda 120 adet uçak üretilmesi planlanıyor. Bu kapsamda GE Havacılık, ROKAF’a 240 adet F414 motoru ve bunlara ait yedek parçayı tedarik edecek.

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