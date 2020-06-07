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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Güney Kore’nin 5. nesil savaş uçağı KF-X’e güç verecek ilk motor teslim edildi

    Güney Kore'nin milli savaş uçağı KF-X'te kullanılacak GE havacılık üretimi ilk F414-GE-400K Turbofan motoru teslim alındı. İlk prototipin 2023 yılında uçması bekleniyor.
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    Savunma Sanayi
    Gökhan G.
    Editör
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    Güney Kore’nin 5. nesil savaş uçağı KF-X’e güç verecek ilk motor teslim edildi
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    Güney Kore Hava Kuvvetlerinin (ROKAF) ihtiyaçları doğrultusunda yerli imkânlarla geliştirilmesine devam eden KF-X (Korean Fighter-Experimental) adlı beşinci nesil savaş uçağıyla ilgili önemli bir aşama nihayet tamamlandı.

    2001 yılında duyurulan ve 2020’li yıllarda ülke hava kuvvetlerinin aslî vurucu gücü olması planlanan KF-X projesi kapsamında ilk motor teslim alındı. General Electric (GE) Havacılığa ait F414-GE-400K Turbofan motor Mayıs ayı içinde teslim edildi. GE Havacılık, KF-X programı doğrultusunda Kore Havacılık ve Uzay Sanayii (KAI) tarafından motor tedariki için 2016 yılında seçilmişti.

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    Güney Kore’nin 5. nesil savaş uçağı KF-X’e güç verecek ilk motor teslim edildi

    1998 yılında hizmete giren F414-GE-400K motoru rüştünü ispatlamış bir makine. 4,6 milyon saatten fazla uçuş süresi bulunan motorun 1,750 adetten fazla teslimatı bulunuyor. GE’ye ait motor halihazırda Boeing’e ait F/A-18E/F Super Hornet ve EA-18G Growler, Saab üretimi JAS 39E/F Gripen, Hindistan’a ait Tejas Mark 2 ile Lockheed Martin ve NASA’ya ait X-59 uçaklarında kullanılıyor.

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    GE’nin Orta Sınıf Muharebe ve Eğitim Uçağı Motorları Departmanı Genel Müdürü Al DiLibero, gerçekleşen teslimat kapsamında “GE, KF-X programında önemli bir kilometre taşını daha geride bırakmaktan heyecan duyuyor. Bu program süresince gösterdiğimiz başarı; ROKAF, Güney Koreli endüstri ortaklarımız ile GE Havacılık arasındaki güçlü ilişkinin ve ROKAF uçaklarına güç veren motorlarımızın uzun ve başarılı geçmişinin bir yansımasıdır.” ifadelerini kullanmış.

    Güney Kore’nin 5. nesil savaş uçağı KF-X’e güç verecek ilk motor teslim edildi
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    KAI tarafından tasarlanan ve inşa edilen KF-X savaş uçağı, 7.4 milyar dolarlık bir proje. ROKAF’ın F-4D/E Phantom II ve F-5E/F Tiger II filosunun yerini alacak KF-X’ten 2021 yılına kadar ilk etapta 6 prototip üretilecek. Bu kapsamda GE Havacılık ise 15 F414 uçuş test motoru tedariki yapacak. İlk uçağın uçuşu için öngörülen tarih ise 2023 yılı. KF-X’lerin ROKAF bünyesinde ise 2026 yılında uçması bekleniyor. KF-X programı doğrultusunda 120 adet uçak üretilmesi planlanıyor. Bu kapsamda GE Havacılık, ROKAF’a 240 adet F414 motoru ve bunlara ait yedek parçayı tedarik edecek.



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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    canguler917 (can guler) 2 sa.
    darısı en kısa sürede başımıza. hatta motorunun da yerli olması dileğiyle.
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    hidrojennn (gizli yok) 1 sa.
    uçak korenin olduğu için dizaynı f-35'den çalıntı, motoru yerlimi diyen olmamış.
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    Portraitclub 31 dk.
    Ne önemi var tasarımın çalıntı olmasının önemli olan uçağın varlığı. Günümüzde herkes birbirinden kopyalıyor
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    homebird (Bilen BİLİR) 13 dk.
    O nasıl 5. nesil anlamadım, silah istasyonları kabak gibi ortada.
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    Umutcan 1 sn.
    F35'in silahları açıkta olan versiyonu gibi birşey.
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