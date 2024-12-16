İngiltere, İtalya ve Japonya, 6. nesil savaş uçağı geliştirmek üzere anlaşmaya vardı

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Tam Boyutta Gör İngiltere, İtalya ve Japonya'dan savunma ve havacılık şirketleri bir araya gelerek 6. nesil savaş uçağı geliştimek üzere anlaşmaya vardı.

İtalya'dan Leonardo, İngiltere'den BAE Systems ve Japonya'dan JAIEC savunma şirketleri, Küresel Savaş Hava Programı (GCAP) girişimi kapsamında yeni bir ortak girişimi kurmak üzere anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

2035 yılında hizmete girmesi planlanıyor

Üç gruptan yapılan ortak açıklamaya göre yeni ortak girişimin 2025 ortalarında kurulması bekleniyor. Şirketlerinin her biri girişimin üçte birine sahip olacak. Yeni şirket, 2035 yılında hizmete girmesi hedeflenen uçağın tasarımı, geliştirilmesi ve teslimatından sorumlu olacak. Yeni girişimin merkezi İngiltere'de ve ilk CEO'su İtalya'dan olacak.

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6. nesil savaş uçağı temelli hava sistemi programının detaylarını Leonardo CEO'su Roberto Cingolani İtalya basınına açıkladı. Projenin ne kadar zorlayıcı olacağına ilişkin bir soruya Cingolani şöyle cevap verdi: "Bu, silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) oluşan bir filoyu kontrol edebilen, radara görünmeyen bir savaş uçağının geliştirilmesi projesi. Pratikte, bir tür uçan süper bilgisayar olacak: Onu gökyüzündeki bir uçak gemisine benzetmeyi seviyorum."

Cingolani, projenin ilk aşamasında üç ülke tarafından 45 milyar euro yatırımla ana uçağın geliştirileceğini söyledi. İkinci aşamada ise diğer iki temel unsur olan, keşif, saldırı ve önleme amaçlı SİHA, ardından da SİHA sürülerini kontrol edecek yapay zeka yazılımının hazırlanacağını belirtti.

İngiltere, İtalya ve Japonya arasında 2022'de temeli atılan GCAP projesine Suudi Arabistan'ın da dahil edilebileceği konuşuluyor. Projenin toplam maliyetinin 100 milyar euronun üzerinde olacağı belirtiliyor.

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İngiltere, İtalya ve Japonya, 6. nesil savaş uçağı için anlaştı