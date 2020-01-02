Güvenlik odaklı ProtonCalendar mobile geliyor

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Son dönemde kullanıcıların ajanda uygulamalarına habersiz olarak yerleşen sahte bildirimler ve randevular gündemdeyken önemli bir hamle geliyor. Güvenlik odaklı ProtonCalendar mobil cihazlara da çıkacak.

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ProtonCalendar neler sunacak?

ProtonCalendar hali hazırda web üzerinde beta sürecindeydi. Geleneksel ajanda uygulamalarının tüm özelliklerini sunan ProtonCalendar uçtan uca şifreleme teknolojileriyle rakiplerinden farklılaşıyor. Firmanın ProtonMail uygulaması da hiç bir şekilde ajandaya erişemiyor.

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Mobil uygulama Android ve iOS platformları için yayınlanacak. Özellikle randevularının veya önemli günlerinin farklı ellere geçmesini istemeyenler için iyi bir alternatif olmayı amaçlıyor.

ProtonMail uygulaması hali hazırda Huawei App Gallery üzerinde tercih edilen bir uygulama durumundaydı ve ücretli seçenekleri de mevcut. ProtonCalendar da muhtemelen benzer bir yol izleyecek.

https://www.phonearena.com/news/iOS-Android-users-will-get-an-encrypted-calendar-app-in-the-new-year_id121313

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