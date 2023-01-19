TikTok hesabı silme nasıl yapılır? 8 adımda TikTok hesap kapatma

TikTok, tüm platformlarda en çok indirilen uygulamalar arasında ve kısa formatlı eğlenceli videolarıyla telefon bağımlılığını artıran sosyal ağ uygulamalarının başında geliyor. İster dikkatinizi dağıtıyor olsun ister mahremiyetle ilgili endişeleriniz olsun, TikTok hesabını silmezamanının gelmiş olmasını geçerli nedenleri olabilir. TikTok’tan kalıcı olarak kurtulmak isteyenler için TikTok hesap silme adımları, ara vermek isteyenler için de TikTok hesap dondurma yapılışı burada.

TikTok hesabı silme ❌ Tam Boyutta Gör TikTok hesabı silme, iOS veya Android uygulaması üzerinden oldukça kolaydır. Hesap yönetimi altından yönergeleri takip ederek TikTok hesabı kalıcı olarak silme işlemini tamamlayabilirsiniz. TikTok hesap nasıl silinir? adım adım görelim: Sağ altta Profil simgesine dokunun. Sağ üstte üç çizgiye dokunun. Ayarlar ve Gizlilik’e dokunun, Hesap'a girin. Hesabı devre dışı bırakın veya silin'e dokunun. Hesabı kalıcı olarak silin öğesine dokunun. TikTok verilerinizi indirip indirmeyeceğinizi seçin. Kutucuğu işaretleyip, şifrenizi girin. Hesabı sil ile işlemi tamamlayın. TikTok hesap silme linki 🔗 Tam Boyutta Gör Anında TikTok silme nasıl yapılır? çok soruluyor. TikTok hesap silme linki, sizi doğrudan hesap yönetme sayfasına yönlendirir. Hesap kontrolü altında “Hesabı Sil”e tıklayarak hesap silme işlemini başlatabilirsiniz. TikTok hesabı hemen silinir mi 📅 TikTok hesabı kaç günde silinir? çok merak ediliyor.Tiktok hesabı 30 gün içinde silinir. Bu süre boyunca hesabınıza giriş yapmazsanız, TikTok hesabınız kalıcı olarak silinir. 30 gün beklemeden TikTok hesabınızı anında silmenin bir yolu yoktur. TikTok hesabı sildikten sonra tekrar açılır mı ✅ Hesabınız 30 gün boyunca devre dışı bırakılır ve profiliniz diğer kullanıcılar tarafından görülemez. Devre dışı bırakma sırasında TikTok hesabınızı istediğiniz zaman yeniden etkinleştirebilirsiniz. 30 gün sonra hesabınız ve verileriniz kalıcı silineceğinden, yeni bir hesap açmanız gerekir. TikTok hesabı silinince ne olur 🤔 TikTok hesabınızı sildiğinizde öncelikle bu hesapla giriş yapamaz ve herhangi bir TikTok hizmetini kullanamazsınız. Videolarınıza erişememek dışında taslaklar gibi TikTok sunucularında saklanmayan bilgileriniz silinir. Satın aldığınız ürün varsa geri ödeme alamayacağınızı unutmayın. DM (Direkt Mesajlar) gibi hesabınızda saklanmayan bilgiler başkaları tarafından görülebilir.

Instagram hesap silme nasıl yapılır? 4 ay önce eklendi

Şifresi unutulan TikTok hesabı nasıl kapatılır 🔐 Tam Boyutta Gör TikTok hesap kapatma için telefon numarası, e-posta veya şifre bilgisi gerekir. Bu bilgiler hesabın size ait olduğunu gösterir. TikTok, herhangi birini sağlamazsanız hesabınızı silemez. TikTok şifremi unuttum diyenler için, TikTok hesabı nasıl kapatılır? adım adım görelim: Kaydol linkine dokunun. Kullanıcı telefonu/e-posta/ kullanıcı adı arasından seçim yapın. Telefon ya da E-posta/kullanıcı adı seçimini yapın. Şifreni mi unuttun? ögesine dokunun. Telefon numarası veya e-posta ile şifre sıfırlamayı seçin. E-posta adresinizi veya telefon numaranızı girin. Kodu girin ve yeni şifreyi girin. Hesabınıza giriş yapıp TikTok hesap kapatma adımlarını izleyin.

Instagram hesap dondurma nasıl yapılır? 1 ay önce eklendi

TikTok hesap dondurma nasıl yapılır 👇🏻 Tam Boyutta Gör TikTok hesap dondurma, uygulamanın ayarlar ve gizlilik bölümünden kolayca yapılabilir. Hesabınızı maksimum 30 gün süreyle dondurabilirsiniz. TikTok dondurma için aşağıdaki adımları izleyin: TikTok’u açın. Profil simgesine dokunun. Menü’ye dokunun, Ayarlar ve gizlilik’i seçin. Hesap - Hesabı sil veya devre dışı bırak yolunu izleyin. Hesabı devre dışı bırak’ı seçin. Kırmızı “Devre dışı bırak”a dokunun. Onaylamak için hesabınıza giriş yapın. Hesabı devre dışı bırak’a dokunun.

TikTok, eğlenceli bir uygulama olabilir ancak çok fazla dikkat dağıtabiliyor. Uygulamada sağlığınızı etkileyecek düzeyde fazla vakit harcıyorsanız ve TikTok hesap silme yolunu arıyorsanız, bu yazıdaki TikTok hesap kapatma adımları size yardımcı olacaktır. Hesabınızı kalıcı olarak silmek değil de ara vermek istiyorsanız, TikTok hesap dondurma adımlarını izlemelisiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

TikTok hesap silme ve kapatma nasıl yapılır?