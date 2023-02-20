Suudi Arabistan, 400 metre yüksekliğinde devasa küp şeklinde gökdelen yapacak

Mukaab 400 m yüksekliğe, 400 metre genişliğe ve 400 metre uzunluğa sahip olacak ancak dünyanın en yüksek binası sıralamasında sadece 41. sıraya kadar tırmanabilecek. Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'ndan yapılan açıklamaya göre bu ilginç gökdelenin içerisinde müze, teknoloji ve tasarım üniversitesi, tiyatro ve 80'den fazla eğlence mekânı yer alacak. Riyad'ın yeni yüzü olarak ifade edilen gökdelen Riyad Havalimanı'na da sadece 20 dakika mesafede olacak. Bu kübik dış yapının içerisinde ise spiral şeklinde bir gökdelen daha yer alacak.
İçine 20 Empire State Binası sığacak
Proje, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın başkanlık ettiği New Murabba Development Company tarafından yürütülüyor. 2030 yılına kadar tamamlanması bekleniyor. Proje tamamlandığında Suudi Arabistan'ın gayri safi yurtiçi hasılasına yaklaşık 48 milyar dolar petrol dışı gelir kazandırması hedefleniyor. Aşağıdaki binanın tasarımı hakkında daha fazla ayrıntıyı görebilirsiniz.Kaynakça https://www.pif.gov.sa/en/Pages/NewsDetails.aspx?NewsId-240/HRH-Crown-Prince-Announces-the-New-Murabba-Development-Company-to-Develop-the-Worlds-Largest-Modern-Downtown-in-Riyadh https://newatlas.com/architecture/mukaab-new-murabba-saudi-arabia/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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