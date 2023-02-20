Suudi Arabistan, 400 metre yüksekliğinde devasa küp şeklinde gökdelen yapacak

Tam Boyutta Gör Suudi Arabistan şu anda benzeri görülmemiş bir inşaat patlaması yaşıyor. Daha önce açıklanan 170 km uzunluğundaki çizgi kent The Line, sonrasında gelen eğlence merkezli mega proje Qiddiya ve şimdi de küp şeklinde gökdelen Mukaab, Arabistan’ın topraklarında yükselecek.

Mukaab 400 m yüksekliğe, 400 metre genişliğe ve 400 metre uzunluğa sahip olacak ancak dünyanın en yüksek binası sıralamasında sadece 41. sıraya kadar tırmanabilecek. Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'ndan yapılan açıklamaya göre bu ilginç gökdelenin içerisinde müze, teknoloji ve tasarım üniversitesi, tiyatro ve 80'den fazla eğlence mekânı yer alacak. Riyad'ın yeni yüzü olarak ifade edilen gökdelen Riyad Havalimanı'na da sadece 20 dakika mesafede olacak. Bu kübik dış yapının içerisinde ise spiral şeklinde bir gökdelen daha yer alacak.

İçine 20 Empire State Binası sığacak

Tam Boyutta Gör Mukaab, Suudi Hükümeti Kamu Yatırım Fonu'nun teorik olarak 20 Empire State Binasını alacak kadar büyük olacağını söylediği yaklaşık 2 kilometre karelik bir taban alanına sahip olacak. Aktarılanlara göre bu dev yapının içinde 100 bin yerleşim birimi, 9 bin otel odası 980 bin metrekareyi kaplayan mağazalar ve 1.4 milyon metrekarelik ofis alanları bulunacak.

Suudi Arabistan, 170 kilometrelik çizgi kentin inşasına başladı 2 ay önce eklendi

Proje, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın başkanlık ettiği New Murabba Development Company tarafından yürütülüyor. 2030 yılına kadar tamamlanması bekleniyor. Proje tamamlandığında Suudi Arabistan'ın gayri safi yurtiçi hasılasına yaklaşık 48 milyar dolar petrol dışı gelir kazandırması hedefleniyor. Aşağıdaki binanın tasarımı hakkında daha fazla ayrıntıyı görebilirsiniz.

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Suudi Arabistan, devasa küp şeklinde gökdelen yapacak