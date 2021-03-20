Haftaya A101 marketlerde Amazfit Verge, BİM marketlerde Amazfit Band 5 var

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Bugünlerde uygun fiyatlı giyilebilir cihaz arayanlar için A101 ve BİM marketlere önemli fırsatlar geliyor. Haftaya Amazfit Verge ve Amazfit Band 5 modelleri uygun fiyatlarla perakende gıda marketlerinde bulunabilecek.

25 Mart A101 aktüel ürünler

25 Mart A101 aktüel ürünler arasında Amazfit Verge akıllı saat dikkat çekiyor. 1.3 inçlik AMOLED ekran, 512MB RAM, 4GB depolama, GPS, ortalama kullanımda 2-3 gün süre şeklinde özellikler 549TL ve bir miktar uygun görünüyor.

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Diğer taraftan Samsung’un 55TU8300 model numaralı 55 inç Crystal UHD kavisli ekran, Tizen işletim sistemi, 20W hoparlör, dahili uydu alıcı gibi özellikleri olan televizyonu 5699TL.

Son olarak Huawei Y5 2019 akıllı telefon 1599TL, WiFi Pro sinyal yakınlaştırıcı 99.95TL, Aprilla akıllı baskül 889.95TL, 40Km menzilli Volta VMS elektrikli bisiklet de 1999TL fiyat etiketine sahip.

26 Mart BİM aktüel ürünler

26 Mart BİM aktüel ürünler arasında Amazfit Band 5 akıllı bileklik 25 güne kadar kullanım süresi, 1.1 inçlik AMOLED ekran, nabız ve kandaki oksijen ölçümü gibi özelliklerle 279TL gibi oldukça uygun bir fiyata satılacak.

Diğer taraftan PoloSmart akıllı tartı 59.90TL, nabız ölçebilen klasik görünümlü PoloSmart akıllı saat 89.90TL ile incelenebilecek ürünler.

19 Mart ŞOK aktüel ürünler

19 Mart ŞOK aktüel ürünler arasında Epson projeksiyon cihazı dikkat çekiyor. Dün başlayan kampanyada 3300 Ansi Lümen parlaklık, Full HD çözünürlük gibi özellikleri olan Epson TW740 projeksiyon cihazı 4999TL fiyat etiketi ile oldukça uygun görünüyor.

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