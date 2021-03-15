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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix'in popüler filmi Bird Box'ın yan hikayesini anlatan yeni bir film duyuruldu

    2018 yılında Netflix'te yayınlanan ve kısa zamanda popüler olan bilim kurgu korku filmi Bird Box'ın yan hikayesini anlatacak olan yeni bir film duyuruldu.
    15 Mart 2021, 22:30 (3 sa.)
    479
    17
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Netflix'in popüler filmi Bird Box'ın yan hikayesini anlatan yeni bir film duyuruldu
    Tam Boyutta Gör

    En fazla aboneye sahip olan video akış servisi Netflix'in özel içeriklerden Bird Box, 2018 yılında yayınlanmıştı. Ortalama yorumlar alan film ile aynı evrende geçen yeni bir film geçtiğimiz saatlerde duyuruldu.

    Ayrıca Bkz. "Netflix'in yeni Sherlock Holmes dizisi The Irregulars'ın 1. sezonu yayınlanmadan 2. sezonu onaylandı"

    Netflix'in yaptığı açıklamaya göre Bird Box'ın bir spin-off filmi, yani yan hikayesini anlatan yeni bir film geliyor. Filmin ismi henüz belli değil ancak film İspanyol yapımı olacak. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini David Pastor ve Alex Pastor üstleniyor. Filmin çekimleri bu yıl sonlarında İspanya'da başlayacak. Şu an için bilinen tüm detaylar bu şekilde.

    2018 yılında yayınlanan Bird Box, Josh Malerman'in aynı isimli kitabından uyarlanmıştı. Korku gerilim türündeki film, Malorie adlı bir kadın ile iki çocuğun doğaüstü yaratıklara karşı verdiği yaşam savaşımını konu almaktaydı. Filmi şu anda Netflix üzerinde bulabilirsiniz.



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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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