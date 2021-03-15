Netflix'in popüler filmi Bird Box'ın yan hikayesini anlatan yeni bir film duyuruldu

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En fazla aboneye sahip olan video akış servisi Netflix'in özel içeriklerden Bird Box, 2018 yılında yayınlanmıştı. Ortalama yorumlar alan film ile aynı evrende geçen yeni bir film geçtiğimiz saatlerde duyuruldu.

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Netflix'in yaptığı açıklamaya göre Bird Box'ın bir spin-off filmi, yani yan hikayesini anlatan yeni bir film geliyor. Filmin ismi henüz belli değil ancak film İspanyol yapımı olacak. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini David Pastor ve Alex Pastor üstleniyor. Filmin çekimleri bu yıl sonlarında İspanya'da başlayacak. Şu an için bilinen tüm detaylar bu şekilde.

2018 yılında yayınlanan Bird Box, Josh Malerman'in aynı isimli kitabından uyarlanmıştı. Korku gerilim türündeki film, Malorie adlı bir kadın ile iki çocuğun doğaüstü yaratıklara karşı verdiği yaşam savaşımını konu almaktaydı. Filmi şu anda Netflix üzerinde bulabilirsiniz.

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