Haftaya A101 marketlerde daha uygun fiyata Honor 9 Lite modeli var

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Gelecek hafta A101 marketlerde daha uygun fiyata Honor 9 Lite akıllı telefon modeli, Samsung 55 inçlik 55RU7300 akıllı televizyon modeli ve KR40 Grande-6 üç tekerlekli elektrikli motorsiklet var.

26 Aralık A101 aktüel ürünler

26 Aralık A101 aktüel ürünler arasında Honor 9 Lite modeli var. Honor 9 Lite modelinde 5.65 inçlik 1080x2160 piksel çözünürlüğünde IPS bir ekran bizi karşılıyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Kirin 659 yonga setinin güç verdiği modelde 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi sunuluyor.

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Telefonun hem ön hem de arka kısmında 13MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera kombinasyonu yer alıyor. Kullanıcılar her iki kameradan da yüksek performans alabilecek. Özçekim tarafında güzelleştirme gibi uygulamalar ile destek sağlanmış. Modelin 3000mAh kapasiteli bataryası hızlı şarj ile destekleniyor. Model 1099TL seviyesine inmiş ve piyasaya göre oldukça uygun sayılır.

Diğer taraftan Samsung 55 inçlik 55RU7300 akıllı televizyon modeli 4299TL ile piyasanın oldukça altında. 4K çözünürlük ve kavisli ekran yanında UHD uydu alıcı, 20W hoparlör televizyonun özellikleri arasında.

Yine Toshiba 43L2863 43 inçlik Full HD ekrana sahip olan akıllı televizyon da 2099TL ve bir miktar daha uygun. Son olarak firmanın çevrim içi mağazada satılan KR40 Grande-6 üç tekerlekli elektrikli motorsiklet 16.999TL fiyat etiketi ile satışa çıkacak.