Haftaya A101 marketlerde Mi Band 4, ŞOK marketlerde iyi fiyata Galaxy Tab A8 2019 var

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Uzaktan eğitimin yoğunlaştığı bu dönemde farklı tablet kampanyaları ilgi görüyor. ŞOK marketlerde iyi fiyata Galaxy Tab A8 2019 dikkat çekerken A101 marketlerde de 3 yıllık mürekkepli Epson L3110 yazıcı var.

8 Ekim A101 aktüel ürünler

8 Ekim A101 aktüel ürünler arasında Honor 9X akıllı telefon modeli yer alıyor. Honor 9X modelinde 6.59 inçlik 2340 x 1080 piksel çözünürlüğünde IPS ekran, Kirin 710F yonga seti, 48 MP (f/1.8) geniş + 2 MP (f/2.4) derinlik+ 8 MP (f/2.4) ultra geniş açılı kamera sensörü, 16 MP (f/2.2) pop-up ön kamera, 4GB RAM, 128GB depolama kapasitesi, 4000mAh kapasiteli batarya şeklinde özellikler mevcut. 2599TL fiyat etiketi önceki satışına göre 100TL düşmüş.

Diğer taraftan 3 yıl yetecek kadar mürekkep dolu kartuş tankı ile gelen Epson L3110 çok fonksiyonlu yazıcı 999TL gibi uygun bir fiyat etiketine sahip. Bunun dışında Xiaomi Mi Band 4 modeli 159TL, Earbuds 2 kablosuz kulaklık 139TL ve WiFi Pro sinyal güçlendirici 89.95TL olarak satılıyor.

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9 Ekim BİM aktüel ürünler

9 Ekim BİM aktüel ürünler arasında Bilicra akıllı çocuk saati yer alıyor. Sesli görüşme ve SMS, konum belirleme, bariyer oluşturma, SOS gibi özellikleri olan saat 499TL fiyat etiketine sahip.

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3 Ekim ŞOK aktüel ürünler

3 Ekim ŞOK aktüel ürünler arasında Galaxy Tab A 8.0 2019 modeli var. Galaxy Tab A 8.0 2019 modeli 1280 x 800 piksel çözünürlükte 8 inç 1280x800 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip. Ayrıca 16:10 görüntü oranı sunuyor. Snapdragon 429 yonga seti ve 2 GB RAM ile güçlendirilen tablet 32 GB dahili depolama alanı ile geliyor.

Cihazın ön tarafında 2 megapiksel selfie kamerası yer alırken arkasında 8 megapiksellik bir kamera bulunuyor. İhtiyaç duyduğunu enerjiyi ise microUSB 2.0 üzerinden şarj edilebilen 5.100 mAh kapasiteli pilinden alıyor. Galaxy Tab A 8.0 (2019) için 919TL fiyat etiketi mevcut ve oldukça uygun görünüyor.

Bunun yanında 10000mAh kapasiteli Philips Powerbank 59.90TL iken, Toshiba 32GB USB bellek 32.95TL ve microSD kartı da 33.95TL olarak yer alıyor.

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