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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftaya A101 marketlerde Mi Band 4, ŞOK marketlerde iyi fiyata Galaxy Tab A8 2019 var

    3 Ekim ŞOK aktüel ürünler arasında Galaxy Tab A 8.0 2019 modeli, 8 Ekim A101 aktüel ürünler arasında Epson L3110 yazıcı, 9 Ekim BİM aktüel ürünler arasında Bilicra akıllı çocuk saati var.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    21,7b
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Haftaya A101 marketlerde Mi Band 4, ŞOK marketlerde iyi fiyata Galaxy Tab A8 2019 var
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    Uzaktan eğitimin yoğunlaştığı bu dönemde farklı tablet kampanyaları ilgi görüyor. ŞOK marketlerde iyi fiyata Galaxy Tab A8 2019 dikkat çekerken A101 marketlerde de 3 yıllık mürekkepli Epson L3110 yazıcı var.

    8 Ekim A101 aktüel ürünler

    8 Ekim A101 aktüel ürünler arasında Honor 9X akıllı telefon modeli yer alıyor. Honor 9X modelinde 6.59 inçlik 2340 x 1080 piksel çözünürlüğünde IPS ekran, Kirin 710F yonga seti, 48 MP (f/1.8) geniş + 2 MP (f/2.4) derinlik+ 8 MP (f/2.4) ultra geniş açılı kamera sensörü, 16 MP (f/2.2) pop-up ön kamera, 4GB RAM, 128GB depolama kapasitesi, 4000mAh kapasiteli batarya şeklinde özellikler mevcut. 2599TL fiyat etiketi önceki satışına göre 100TL düşmüş.

    Diğer taraftan 3 yıl yetecek kadar mürekkep dolu kartuş tankı ile gelen Epson L3110 çok fonksiyonlu yazıcı 999TL gibi uygun bir fiyat etiketine sahip. Bunun dışında Xiaomi Mi Band 4 modeli 159TL, Earbuds 2 kablosuz kulaklık 139TL ve WiFi Pro sinyal güçlendirici 89.95TL olarak satılıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Haftaya A101 ve BİM marketlerde farklı tablet modelleri ve bilgisayar aksesuarları var

    Haftaya A101 marketlerde Mi Band 4, ŞOK marketlerde iyi fiyata Galaxy Tab A8 2019 var

    9 Ekim BİM aktüel ürünler

    9 Ekim BİM aktüel ürünler arasında Bilicra akıllı çocuk saati yer alıyor. Sesli görüşme ve SMS, konum belirleme, bariyer oluşturma, SOS gibi özellikleri olan saat 499TL fiyat etiketine sahip.

    Haftaya A101 marketlerde Mi Band 4, ŞOK marketlerde iyi fiyata Galaxy Tab A8 2019 var
    Tam Boyutta Gör

    3 Ekim ŞOK aktüel ürünler

    3 Ekim ŞOK aktüel ürünler arasında Galaxy Tab A 8.0 2019 modeli var. Galaxy Tab A 8.0 2019 modeli 1280 x 800 piksel çözünürlükte 8 inç 1280x800 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip. Ayrıca 16:10 görüntü oranı sunuyor. Snapdragon 429 yonga seti ve 2 GB RAM ile güçlendirilen tablet 32 GB dahili depolama alanı ile geliyor.

    Cihazın ön tarafında 2 megapiksel selfie kamerası yer alırken arkasında 8 megapiksellik bir kamera bulunuyor. İhtiyaç duyduğunu enerjiyi ise microUSB 2.0 üzerinden şarj edilebilen 5.100 mAh kapasiteli pilinden alıyor. Galaxy Tab A 8.0 (2019) için 919TL fiyat etiketi mevcut ve oldukça uygun görünüyor.

    Bunun yanında 10000mAh kapasiteli Philips Powerbank 59.90TL iken, Toshiba 32GB USB bellek 32.95TL ve microSD kartı da 33.95TL olarak yer alıyor.

     



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    58 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
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    ShadowOfSpirit (Meriç Ünal) 2 hf. en beğenilen
    1280x800 ekran full Hd + olmuyor ki şok da sizin yazdiginizi yazmamış zaten
    Yanıtla +10
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    Xtrud (Harun Yahya) 2 hf.
    Tablette AMD A8 işlemci varmış :)
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    forever58 (burak 6850) 2 hf.
    şok ta çalışıyorum bizim bolgede 13 magaza var hicbirine gelmedi
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ozgur106 (özgür yakut) 2 hf.
    harca harca bıtmıyor
    Yanıtla
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    DH Misafiri 2 hf.
    Sok markette Samsung tablet var diye katalogta var fiiliyatta yok ben Şok market yüzünden almadı 1140 TL idi şokta 919 diye daha sonra şimdi tabletin satış fiyatı 1400 tl
    Yanıtla
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    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 2 hf.
    yazıcı nasıldır acaba fotoğraf baskısı için.
    Yanıtla
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    Tensi (Mehdi Tensi) 2 hf.
    Mi Band 4'un Amazon fiyati zaten bu. Indirim falan yok.
    Yanıtla +2
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    soneday (Soner Çakır) 2 hf.
    tablet 1 hafta sonra şok çalışanlarn sunumuyla 1200 tl'ye letgo'da
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    powertr06 (ahmet aybar) 2 hf.
    Sinyal güçlendiriciyi kullanan varmı önerirmisiniz ?
    2 Yanıt Yanıtla
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    symutlubay 2 hf. powertr06
    öneririm güzel ürün ama fiyatı zaten bu civarlarda o yüzden acelen yoksa black friday civarlarını bekle veya direk al
    Yanıtla
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    hzibrahim 2 hf. powertr06
    Beklentini çok büyütme hocam. Farazi bir örnek verebilirim ürünü anlatmak için. A B C adlı üç odanız varsa ve modem A odasındaysa sizin B odasından telefonla aldığınız sinyal kuvvetini C odasına aktarıyor. Bu sayede aradaki bir odayı sinyal menzilinde yok etmiş oluyorsunuz.
    Yanıtla
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    ibrahimasıl 2 hf.
    A101 akıllı bileklik hakkında bilgisi olan var mı
    1 Yanıt Yanıtla
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    hissedersin (hiss edersin) 2 hf. (düzenlendi)
    Mi band 4 ü göremedim 🙄 Buldum ☺️
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +1
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    fb33 (Selahattin HELEK) 2 hf.
    yazıcı hakkında bilgisi olan var mı?
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    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, samsung ve
    4 etiket daha 8 Ekim A101 aktüel ürünler 9 Ekim BİM aktüel ürünler 3 Ekim ŞOK aktüel ürünler Mobil Teknolojiler
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