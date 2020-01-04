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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftaya A101 marketlerde Redmi 8 modeli var

    9 Ocak A101 aktüel ürünler arasında ilk kez Redmi 8 akıllı telefon modeli var. 10 Ocak BİM aktüel ürünler arasında ise yine Meizu Note 8 modeli karşımıza çıkacak.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Haftaya A101 marketlerde Redmi 8 modeli var
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    Haftaya A101 marketlerde ilk kez Xiaomi’nin giriş seviyesi Redmi 8 akıllı telefonu yer alacak. BİM marketlerde ise yine fiyatıyla dikkat çeken Meizu Note 8 raflara çıkacak.

    9 Ocak A101 aktüel ürünler

    9 Ocak A101 aktüel ürünler arasında ilk kez Redmi 8 modeli var. 6.2 inçlik çentikli ekranında 1540x720 piksel çözünürlük sunan Redmi 8 modeli 12nm sürecindeki 8 çekirdekli Snapdragon 439 yonga setinden güç alıyor.

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    4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi seçenekleri olan Redmi 8 modelinde 5000mAh kapasiteli batarya 18W hızlı şarj ile destekleniyor. Arka kısımda 12MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera, ön kısımda ise 8MP çözünürlüğünde tek kamera bulunuyor. Redmi 8 için 1149TL fiyat etiketi mevcut ve piyasa ile hemen hemen aynı.

    Diğer taraftan Samsung marka 40 inçlik Full HD uydu alıcılı televizyon 1999TL, SanDisk 64GB USB 3.0 bellek 59.95TL, A4Tech kablosuz klavye fare seti 65TL ve TP-Link MercuSys menzil genişletici de 69.95TL fiyat etiketine sahip.

    10 Ocak BİM aktüel ürünler

    10 Ocak BİM aktüel ürünler arasında yine Meizu Note 8 yer alıyor. Gücünü Snapdragon 632 yonga setinden alan cihaz, 4 GB RAM'e ve 64GB dahili depolama alanına sahip. 6 inç genişliğinde ve 1080x2060 piksel çözünürlüğünde Full HD+ bir ekranla karşımıza çıkan cihaz, 3600 mAh kapasitesinde bir bataryaya sahip. Cihazda ayrıca 12+5 MP'lik çift arka kamera kurulumu ve 8 MP'lik bir ön kamera sensörü yer alıyor. Meizu Note 8 fiyatı 1149TL ve piyasa ile neredeyse aynı.



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    a_y_k_u_t 2 hf.
    İnsanlar zaten bütçesini düşünüp ona göre göre telefon bakıyorlar. 1550 lira ile 1150 arasında 400 lira var, bazılarımız için o 400 lira bile önemli. 4-64 için iyi fiyat. Redmi 8 biraz daha modern duruyor ama aynı fiyata Redmi note 6 pro almanızı öneririm. Daha uygun fiyata ise 899 liraya redmi 8a'yı öneririm. Çift arka kamera ve parmak okuyucu dışında redmi 8'den bir farkı yok.
    İnsanlar zaten bütçesini düşünüp ona göre göre telefon bakıyorlar. 1550 lira ile 1150 arasında 400 lira var, bazılarımız için o 400 lira bile önemli. 4-64 için ...
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    Yanıtla +6
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    muratkaya 2 hf. en beğenilen
    Kayın valideme geçen hafta hb'dan 32Gb ve 3Gb RAM olan modelini 1050 liraya aldım A101'de el fiyat çok iyi. A101'de 64Gb hafıza ve 4Gb RAM olan modeli satılacak güzel fiyat.

    NFC ilk çıktığında denemek için kullandım 10 yıldır bir kere bile ihtiyaç duymadım, yani ne olduğunu bilmeyenler sırf bu nedenle almaktan vazgeçecekse yüzde 95 kullanıcının zerre kadar işine yaramayan bir özellik olduğunu bilsinler.
    Kayın valideme geçen hafta hb'dan 32Gb ve 3Gb RAM olan modelini 1050 liraya aldım A101'de el fiyat çok iyi. A101'de 64Gb hafıza ve 4Gb RAM olan modeli satılacak...
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    astegon 2 hf.
    Ya bu cihazları kim alıyor, genelde "elimizde kalmadı" oluyor da. Sabah 7 de felan kuyruğa mı girmek lazım. :)
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    XanthiN 2 hf.
    Kardeşime almayı düşünüyorum. 1000-1250₺ bandında daha iyi telefon bulabilir miyim?
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    muratkaya 2 hf. XanthiN
    Huawei P Smart Antutu puanı 140.000. Fiyatı- 1500
    Redmi 8 64Gb Antutu puanı 95000. Fiyatı- 1150.

    Arada 350 lira fark var. Bu ikisi iyi cihazlar.
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    firat_kilic 2 hf.
    Amerikadan sokamıyouruz, çinden sokalım bari. Cari açığı kim açıyor? Marketler çinlilerle iş birliği içinde. Amerikan malını satamaz. Ama bu iş bir bardaktan diğerine doldurma. Yani bu işler patlayacak. Herkes duvara çarpacak.

    AKP Politikası milleti çökertme üzerine kurulu. Üretme değil. Yani quantumda aslında hala 1nci dünya savaşı devam ediyor. Önemli olan içeriden çökertilmemek. O yüzden önce kendine güven. Herhangi bir iktidara değil. Onları kontrol edecek olan sensin * kontrol edilecek olan değil ! Öteki türlü tüm zararı BİZ kavramı adı altında Sen ödeyeceksin. İnsanlar en iyi BİZ kavramı adı altında dolandırılır.
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    muratkaya 2 hf. en beğenilen
    Kayın valideme geçen hafta hb'dan 32Gb ve 3Gb RAM olan modelini 1050 liraya aldım A101'de el fiyat çok iyi. A101'de 64Gb hafıza ve 4Gb RAM olan modeli satılacak güzel fiyat.

    NFC ilk çıktığında denemek için kullandım 10 yıldır bir kere bile ihtiyaç duymadım, yani ne olduğunu bilmeyenler sırf bu nedenle almaktan vazgeçecekse yüzde 95 kullanıcının zerre kadar işine yaramayan bir özellik olduğunu bilsinler.
    Yanıtla +6
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    RaptorFX 2 hf.
    Klavye fare setini şiddetle tavsiye ederim. Ucuz çin mallarıyla aynı fiyat.
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    rısultato 2 hf.
    Bu fiyata yurtdışı Rn6 pro alınabilir ama garanti vs olsun diyenler için bu telefon ideal
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    Patren 2 hf.
    Nfc önemli
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    tiestoly 2 hf.
    Nfc olmazsa olmaz bu devirde
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    gothamcity 2 hf.
    NFC yok
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    tekkral34 2 hf.
    Her yerinden sorun fışkıran Note 8 tavsiyesi bitmek bilmedi. Dertsiz başına dert arayan Note 8 alsın.
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    49984 kez okundu.
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    10 Ocak BİM aktüel ürünler, 9 Ocak A101 aktüel ürünler ve
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