Haftaya A101 marketlerde Redmi 8 modeli var

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Haftaya A101 marketlerde ilk kez Xiaomi’nin giriş seviyesi Redmi 8 akıllı telefonu yer alacak. BİM marketlerde ise yine fiyatıyla dikkat çeken Meizu Note 8 raflara çıkacak.

9 Ocak A101 aktüel ürünler

9 Ocak A101 aktüel ürünler arasında ilk kez Redmi 8 modeli var. 6.2 inçlik çentikli ekranında 1540x720 piksel çözünürlük sunan Redmi 8 modeli 12nm sürecindeki 8 çekirdekli Snapdragon 439 yonga setinden güç alıyor.

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4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi seçenekleri olan Redmi 8 modelinde 5000mAh kapasiteli batarya 18W hızlı şarj ile destekleniyor. Arka kısımda 12MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera, ön kısımda ise 8MP çözünürlüğünde tek kamera bulunuyor. Redmi 8 için 1149TL fiyat etiketi mevcut ve piyasa ile hemen hemen aynı.

Diğer taraftan Samsung marka 40 inçlik Full HD uydu alıcılı televizyon 1999TL, SanDisk 64GB USB 3.0 bellek 59.95TL, A4Tech kablosuz klavye fare seti 65TL ve TP-Link MercuSys menzil genişletici de 69.95TL fiyat etiketine sahip.

10 Ocak BİM aktüel ürünler

10 Ocak BİM aktüel ürünler arasında yine Meizu Note 8 yer alıyor. Gücünü Snapdragon 632 yonga setinden alan cihaz, 4 GB RAM'e ve 64GB dahili depolama alanına sahip. 6 inç genişliğinde ve 1080x2060 piksel çözünürlüğünde Full HD+ bir ekranla karşımıza çıkan cihaz, 3600 mAh kapasitesinde bir bataryaya sahip. Cihazda ayrıca 12+5 MP'lik çift arka kamera kurulumu ve 8 MP'lik bir ön kamera sensörü yer alıyor. Meizu Note 8 fiyatı 1149TL ve piyasa ile neredeyse aynı.

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