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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftaya A101 marketlerde Xiaomi elektrikli scooter ve Amazfit Bip sürprizi

    18 Haziran A101 aktüel ürünler arasında Amazfit Bip akıllı saat ve Mijia M365 Pro elektrikli scooter var. 19 Haziran BİM aktüel ürünler arasında Voit Bluetooth baskül bulunuyor.
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    Cep Telefonları
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    Haber Editörü
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    Haftaya A101 marketlerde Xiaomi elektrikli scooter ve Amazfit Bip sürprizi
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    Gelecek hafta perakende gıda marketlerinde birbirinden dikkat çekici teknolojik ürün fırsatları yer alıyor. Voit akıllı baskül, Amazfit Bip akıllı saat ve elektrikli scooter bunlar arasında.

    18 Haziran A101 aktüel ürünler

    18 Haziran A101 aktüel ürünler arasında Amazfit Bip akıllı saat modeli dikkat çekiyor. Yansıma önleyicili 1.28 inç büyüklüğündeki ekranda çizilmelere karşı Gorilla Glass 3 teknolojisi kullanılıyor. 20 mm standart genişlikte kayış ile gelen Bip’e sıradan bir analog saat kayışı takmak mümkün. Suya karşı IPX8 seviyesinde koruma sağlıyor.

    Android ve iOS ile uyumlu olarak çalışan Bip fiziksel aktiviteleri takip edebiliyor, dâhili GPS’i ile telefondan bağımsız olarak konum bilgisi tutabiliyor. Optik kalp ritmi sensörü sayesinde keskin doğrulukla ölçüm yapıyor. Oldukça hafif bir ağılığa sahip Amazfit Bip sadece 31 gram ağırlığında.

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    Amazfit Bip modeli 20 güne kadar kullanım süresi sunuyor. GPS açık iken bu rakam 22 saate iniyor. Bazı kısıtlamalar yaparak 45 güne kadar da bu süresi çıkarabilmek mümkün. Ürün 359TL fiyatı ile piyasadan çok az bir miktar daha ucuz görünüyor.

    Diğer taraftan Xiaomi ekosistem ürünü Mijia M365 Pro elektrikli scooter da A101 mağazalarına geliyor. 45Km menzil, katlanabilir yapı, LED bilgi ekranı, LED far, 8 saat şarj süresi, yüzde 20 yokuş eğimi, 25km/s maksimum hız gibi özellikler 3999TL fiyatından satılacak. Piyasada genelde fiyatlar aynı veya biraz daha düşük. Son olarak Microsoft PY9 kablosuz klavye ve fare seti de 179TL ile iyi bir seviyede.

    Haftaya A101 marketlerde Xiaomi elektrikli scooter ve Amazfit Bip sürprizi
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    19 Haziran BİM aktüel ürünler

    19 Haziran BİM aktüel ürünler arasında Voit Bluetooth baskül bulunuyor. 59.90TL fiyat etiketi dışarıya göre oldukça uygun. Farklı markalarda ise çok daha yüksek fiyat etiketleri görmek mümkün.

    Baskül Bluetooth üzerinden akıllı telefon bağlanıyor ve kilonuzu ekrana yansıtıyor. Kilo haricinde vücut yağı, kitle endeksi, kemik ağırlığı gibi kategorilerde bilgi almak da mümkün. İsterseniz uygulamaya bağlamadan normal baskül gibi de kullanabiliyorsunuz. O zaman sadece kiloyu gösteriyor. Yine bir dijital termometre de mevcut.

    Haftaya A101 marketlerde Xiaomi elektrikli scooter ve Amazfit Bip sürprizi
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    Diğer taraftan Hometech Alfa tablet modeli de incelenebilir. 10.1 inçlik 1280x800 piksel çözünürlük, 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi ile 649TL fiyat oldukça uygun. Bununla birlikte 4 çekirdekli MediaTek işlemci biraz darboğaz yapabilir.



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    Ghost2003 59 dk.
    Gelmiyorki her yere. 3 ayrı yere sormustum su baskulu yoktu.(verilmişti yine )
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    Altyazar (yusuf ) 1 sa.
    internetten daha pahali. kim alacak acaba
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