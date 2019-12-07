Haftaya BİM marketler AirPods 2 satacak, yine Meizu Note 8 var

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Zaman zaman sürpriz teknolojik ürün kampanyalarına imza atan perakende gıda marketlerinde haftaya yine bomba bir kampanya var. BİM marketler Apple AirPods 2 kablosuz kulaklıklarını satışa sunacak.

12 Aralık A101 aktüel ürünler

12 Aralık A101 aktüel ürünler arasında Samsung Galaxy A2 Core akıllı telefon modeli var. 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Exynos 7870 yonga setinden gücünü alan modelde 1GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi yer alıyor.

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Arka ve ön tarafta 5MP çözünürlükte kamera yer alırken Android 8.1 Go sürümü üzerine Samsung’un kendi ara yüzü entegre edilmiş. 2600mAh kapasiteli bir batarya barındıran telefon donanımı nedeniyle Go uygulamaları ile kasmadan çalışabiliyor. 699TL fiyat piyasa ile hemen hemen aynı seviyede.

Diğer taraftan Toshiba markasına ait 55 inçlik 4K akıllı televizyon modeli de 3299TL seviyesinden alıcılarını bekliyor.

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13 Aralık BİM aktüel ürünler

13 Aralık BİM aktüel ürünler arasında en dikkat çekici ürün şüphesiz Apple AirPods 2 kablosuz kulaklık modeli. Pazarın en çok satan modeli konumundaki AirPods 2 için 849TL fiyat etiketi belirlenmiş ve piyasanın oldukça altında.

Diğer taraftan Meizu Note 8 modelini görüyoruz. Gücünü Snapdragon 632 yonga setinden alan cihaz, 4 GB RAM'e ve 64GB dahili depolama alanına sahip. 6 inç genişliğinde ve 1080x2060 piksel çözünürlüğünde Full HD+ bir ekranla karşımıza çıkan cihaz, 3600 mAh kapasitesinde bir bataryaya sahip. Cihazda ayrıca 12+5 MP'lik çift arka kamera kurulumu ve 8 MP'lik bir ön kamera sensörü yer alıyor. Meizu Note 8 fiyatı 1149TL ve piyasanın bir miktar daha altında sayılır.

Son olarak JVC markasının Amazon Alexa asistanı entegre 55 inçlik 4K akıllı televizyonu 3499TL fiyat etiketine sahip.