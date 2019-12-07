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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftaya BİM marketler AirPods 2 satacak, yine Meizu Note 8 var

    13 Aralık BİM aktüel ürünler arasında Apple AirPods 2 kablosuz kulaklık görücüye çıkıyor. Ayrıca Meizu Note 8 modeli de kaçıranlar için tekrar raflardaki yerini alacak.
    5 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
    34,7b
    2
    21
    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Haftaya BİM marketler AirPods 2 satacak, yine Meizu Note 8 var
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    Zaman zaman sürpriz teknolojik ürün kampanyalarına imza atan perakende gıda marketlerinde haftaya yine bomba bir kampanya var. BİM marketler Apple AirPods 2 kablosuz kulaklıklarını satışa sunacak.

    12 Aralık A101 aktüel ürünler

    12 Aralık A101 aktüel ürünler arasında Samsung Galaxy A2 Core akıllı telefon modeli var. 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Exynos 7870 yonga setinden gücünü alan modelde 1GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi yer alıyor.

    Ayrıca Bkz. "Avast tarayıcı uzantısında risk tespit edildi"

    Arka ve ön tarafta 5MP çözünürlükte kamera yer alırken Android 8.1 Go sürümü üzerine Samsung’un kendi ara yüzü entegre edilmiş. 2600mAh kapasiteli bir batarya barındıran telefon donanımı nedeniyle Go uygulamaları ile kasmadan çalışabiliyor. 699TL fiyat piyasa ile hemen hemen aynı seviyede.

    Diğer taraftan Toshiba markasına ait 55 inçlik 4K akıllı televizyon modeli de 3299TL seviyesinden alıcılarını bekliyor.

    Haftaya BİM marketler AirPods 2 satacak, yine Meizu Note 8 var
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    13 Aralık BİM aktüel ürünler

    13 Aralık BİM aktüel ürünler arasında en dikkat çekici ürün şüphesiz Apple AirPods 2 kablosuz kulaklık modeli. Pazarın en çok satan modeli konumundaki AirPods 2 için 849TL fiyat etiketi belirlenmiş ve piyasanın oldukça altında.

    Diğer taraftan Meizu Note 8 modelini görüyoruz. Gücünü Snapdragon 632 yonga setinden alan cihaz, 4 GB RAM'e ve 64GB dahili depolama alanına sahip. 6 inç genişliğinde ve 1080x2060 piksel çözünürlüğünde Full HD+ bir ekranla karşımıza çıkan cihaz, 3600 mAh kapasitesinde bir bataryaya sahip. Cihazda ayrıca 12+5 MP'lik çift arka kamera kurulumu ve 8 MP'lik bir ön kamera sensörü yer alıyor. Meizu Note 8 fiyatı 1149TL ve piyasanın bir miktar daha altında sayılır.

    Son olarak JVC markasının Amazon Alexa asistanı entegre 55 inçlik 4K akıllı televizyonu 3499TL fiyat etiketine sahip.



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    Bay Robot 5 gün
    Bu da çakma çıkar falan gerek yok...
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    Jwjsu 3 gün yeni yorumcu
    Vallahi şaşılacak iş... Hani ekonomi kötüydü? Hani yemek bulamıyordunuz? İşe bak Amerikan gavurunu geçmişiz tüketim çılgınlığı alım gücünün yüksekliğini görüyorsunuz. Daha buna yorum yapmaya gerek var mı ALLAH aşkına... Sizin ekonomi iyi demek için aylık 1 maaş ile Mercedes s class almanız lazım... Tatlı su mualifleri sizi... Ulan kapıya bant alacaktım tüm elektronik herşey satılmış raflar bomboş. 1 saat sıra bekledim kasalar full çekiyor...
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    malifural 3 gün
    zaten internette 850 tl civarında bim de indirimde olmasında ne mantık var
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    Slm_as 3 gün
    12 ARALIK'TA A101 LERE GELECEKMİŞ BU FİYAT KAÇIRMAYIN

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    DH Misafiri 3 gün
    Bim kulaklık da baya sallamış.kendi sitesinde 3 saat konuşma demiş,Bim 18 saat demis.ilavete sattığı kulaklığın kutusunda kablosu şarj desteği olamayan kutuyu kullanmış.kisaca 5 para etmez,o ürünü piyasada daha uyguna var.
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    ßlaCKFOX 3 gün
    Bim -A101 gibi marketlerde satılacak Apple marka olduğu söylenen aksesuarlara temkinli yaklaşmak gerek daha önce bu aksesuarlar sahte çıkmıştı
    http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1067919/bimin-sattigi-apple-aksesuarlari-sahte-cikti.html
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    DH Misafiri 3 gün
    Airpods ların fiyatına bakan olmamış sanırım zaten piyasada daha uygunu var !!!
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    DH Misafiri 3 gün
    Note 8 yerine Meizu X8 alın çok daha iyi.

    2000 civarına da Snapdragın 845li Meizu 16th var.
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    WatchAndLearnn 4 gün
    Televizyonda samsung ve lg den başka markaya güvenemem çok. Ha şans tanımak lazım ama bence TV lerin kralı Güney Kore...
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    Extreme Victory 4 gün WatchAndLearnn
    Kore elbette çok iyi ama ondan daha iyisi bence Japon’lar. Zira panel deyince sharp göz ardı edilemez.
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    Lumibrite 4 gün
    Başlık hatalı.



    Note 8'i, BİM satacak...
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    Peacifullord 4 gün
    850 lira kulaklığa verilir mi
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    1ses1 4 gün Peacifullord
    15000 lira bir telefona verilir mi. Bunların yanıtı veren var tabiki.
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    HABERİN ETİKETLERİ
    13 Aralık BİM aktüel ürünler, bim apple airpods 2 ve
    6 etiket daha 12 Aralık A101 aktüel ürünler iPhone Apple Ekrem71 MPopüler Popüler
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