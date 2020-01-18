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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftaya ŞOK, A101 ve BİM marketler yine dolu dolu

    18 Ocak ŞOK aktüel ürünler arasında Xbox One S All Digital konsolu, 23 Ocak A101 aktüel ürünler arasında Honor 8C, 24 OCak BİM aktüel ürünler arasında Huawei Y5 2019 var.
    4 gün
    34,6b
    1
    18
    Oyun Konsolları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Haftaya ŞOK, A101 ve BİM marketler yine dolu dolu

    Uygun fiyata teknolojik ürünlerin ilk adresi haline gelen perakende gıda mağazaları bugünden itibaren yine ilgi çekici kampanyalara ev sahipliği yapıyor. Atağa kalkan ŞOK marketler bu hafta da Xbox One S konsolunu getirdi.

    18 Ocak ŞOK aktüel ürünler

    18 Ocak ŞOK aktüel ürünler içerisinde Xbox One S All Digital konsolu dikkat çekiyor. Optik sürücü barındırmayan bu yeni model 1TB sabit disk kapasitesine sahip. Oyunları doğrudan hafızaya kaydediyorsunuz. Fortnite, Minecraft ve Sea of Thieves de konsol ile hediye ediliyor. 1399TL fiyatı piyasa ile hemen hemen aynı.

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    Diğer taraftan Philips marka sade görünümlü kablosuz fare de 39.95TL fiyat etiketi ile dikkat çekiyor.

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    Haftaya ŞOK, A101 ve BİM marketler yine dolu dolu
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    23 Ocak A101 aktüel ürünler

    23 Ocak A101 aktüel ürünler arasında Honor 8C modeli var. Honor 8C modeli 6.25 inçlik çentikli IPS ekranında 1520x720 piksel çözünürlük sunuyor. Çentikli ekran sayesinde cihazın ekran-kasa oranı oldukça agresif hale gelmiş. Yekpare kasa metal alaşımdan imal edilmiş. Arka kısım bakış açısına göre renk değiştiren nano dokuma barındırıyor.

    4+4 formatında 8 adet Kryo 250 çekirdeğinden oluşan Snapdragon 632 yonga setinin güç verdiği telefonda 4GB RAM yanında 32GB arttırılabilir depolama kapasitesine yer veriliyor.

    Telefonun arka kısmında 13MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera karanlık ortamlarda başarılı işler yapıyor. 8MP çözünürlüğünde ön kamera da LED flaş ile desteklenmiş. 4000mAh kapasiteli batarya bir günü rahatlıkla çıkarabilecek durumda. 1099TL fiyatı piyasa ile hemen hemen aynı seviyede.

    Diğer taraftan Toshiba marka 58 inçlik 4K akıllı TV modeli 3499TL fiyat etiketi ile dikkat çekiyor. SOn olarak 43 inçlik yine Toshiba Full HD akıllı TV modeli de 2099TL seviyesinden meraklılarını bekliyor.

    24 Ocak BİM aktüel ürünler

    24 OCak BİM aktüel ürünler arasında Huawei Y5 2019 modeli var. Huawei Y5 2019 modeli 5.71 inçlik HD+ ekran, 4 çekirdekli MediaTek işlemci, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 3020mAh gibi özelliklere sahip ve 999TL fiyatı çift hatlı olarak oldukça uygun görünüyor.

    Diğer taraftan Hometech Alfa 8MB adlı tablet modeli de dikkat çekici. 2GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi eğer doğru ise 399TL fiyat etiketine göre piyasadaki en uygun modellerden birisi haline getiriyor.

    Son olarak Trust marka Qi uyumlu kablosuz şarj matı 42.90TL ve oyuncu faresi-matı seti de 34.95TL fiyat etiketi ile alternatif olabilir.



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    Erkka 4 gün en beğenilen
    Huawei Y5 2019 yurtdışında 60€'ya satılıyor. Burada ise bunun 2 katından fazla. Şu distribütörler ve ithalatçılar kadar fazla kazanan yoktur bu ülkede.
    2 Yanıt Yanıtla +33
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    RascH 4 gün
    Çöptüel ürünler.
    Yanıtla +20
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    emre1393 4 gün
    150 euroluk bundle 1400 lira.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    DH Misafiri 1 gün
    Haftaya ŞOK, A101 ve BİM pirinç kilosu 3 TL Alın unutmayın
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    DH Misafiri 2 gün
    Tablet alinirmi bilgisi olan arkadaşlar yorumlarmisiniz almayı düşünüyorum
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    AMERICAN 2 gün
    ONE S’e 1,000₺’den fazla vermeyin.Yatırım tavsiyesi değildir.
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    MERNEPTAH 2 gün
    Çöp
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    foreveriphone 2 gün
    Şu marketlere söyleyin sizi dinlerler haftaya nim ve a101 de Huawei P30 pro iphone 1 pro ve mi note 10 var yazsınlar. Nerede satılmayan çöp modeller var onları getiriyorlar
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    Hakimutata Insane 3 gün
    Çöp
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    2jz1993 3 gün
    Hoparlör nasıldır ? Fazla beklentim yok...
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    Kerim5100 3 gün
    One S'in daha yeni disklisini bu paraya veriyorlardı nasıl fırsat ürünü bu :/
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    ezicioyuncu 3 gün
    Bim ve a101 e artık oem ürünlerde gelsin. Şöyle ucuza ram ssd falan alalım ??
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    Angel of the Lord 3 gün
    Oyun oynamak için PC yerine bu Xbox konsolunu almak bayağı mantıklı duruyor. Donanım olarak düşük olsa da en azından oyun oynayabiliyorsunuz 1400 liralık makinede. Tabi Xbox tarafını araştırmadığım için bu konsolun gücü ne alemde bilmiyorum fakat PS4 bu fiyata bulunamıyor sanırım.
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    34569 kez okundu.
    14 yorum yazıldı.

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