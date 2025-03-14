Half Life 2 RTX demosu 18 Mart'ta geliyor: İşte görüntüler

Half-Life 2 RTX demosu 18 Mart'ta geliyor
Bilmeyenler için RTX Remix, daha yüksek kaliteli dokular, yeni aydınlatma sistemi, ışın izleme ve çözünürlük yükseltme teknolojileri ile eski oyunların yeniden düzenlenmesine olanak tanıyor. Böylece hem kullanıcı hem de geliştiricilere açılan özellik, DirectX 8 veya DirectX 9 destekli eski yapımların yeniden hayat bulmasını sağlıyor.
Half Life 2 RTX modunun yeni sürümü ise, Çoklu Çerçeve Üretimi, DLSS 4.0 ve RTX Sinirsel İşleme ile geliyor. Ayrıca RTX Remix'in önceki sürümleri yalnızca dokuları ve ışıkları değiştirmeyi mümkün kılıyordu ancak mod yapımcıları artık yükseltilmiş karakter modelini de değiştirebiliyor. Örneğin, Half-Life 2 RTX'teki karakterler orjinaline göre 30 kat daha fazla poligon içerecek.
Bu yeni sürümle birlikte, mod araçlarına eklenen bazı özellikler:
- DLSS 4 ve çok kareli jenerasyon: DLSS’in yeni versiyonu, daha akıcı kare hızları ve gelişmiş görüntü netliği sunuyor.
- RTX Skin teknolojisi: Işın izleme ile yüzey altı saçılımını birleştirerek, cilt, mum, mermer ve yeşim taşı gibi yarı saydam materyallerin daha gerçekçi görünmesini sağlıyor.
- Neural Radiance Cache: Oyun içeriğinden öğrenerek dolaylı aydınlatma detaylarını artırıyor ve performansı %15’e kadar iyileştiriyor.
- RTX IO: GPU’nun VRAM limitini aşmadan, maksimum doku detaylarını koruyarak dinamik bir şekilde yönetiyor.
- RTX Volumetrics: Işın izleme ile sis ve ışık huzmelerini rasterizasyona kıyasla daha verimli işleyerek geliştiriyor.
Half-Life 2 RTX demosu, Ravenholm ve Nova Prospect bölümlerini kapsayacak ve oyunun RTX Remix ile nasıl göründüğünü sergileyecek. Tam sürümün ne zaman çıkacağı belirsiz olsa da, tamamlandığında Half-Life 2 sahipleri için ücretsiz olarak sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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