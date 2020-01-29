Half-Life Remake’i Black Mesa 1.0 sürümü yakında indirmeye sunulacak

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Black Mesa ekibi uzun yıllardır verdikleri emeğin karşılığını almak üzere. 2015 yılında erken erişimle yola çıkan ekip oyunun 1.0 sürümlü beta versiyonuyla ilk oynanabilir sürümünü indirmeye açmak üzere.

Black Mesa 1.0

Black Mesa 1.0 adını taşıyacak Half-Life remake’i iyileştirilmiş grafiklerin yanı sıra yapay zekada da geliştirmeler içerek. 1.5 sürümüyle finale ulaşacak oyun Black Mesa: Definitive Edition adını taşıyacak ve oyuna ince ayarlar içerecek. Ayrıca Steam atölyesine bazı düzeltmeler de göreceğiz.

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Son olarak buradan sipariş verebileceğiniz oyunu yapan ekibin daha sonra hangi yapım üzerinde çalışacağı ise belirsizliğini koruyor. Bir dönem heyecanla oynanan, oyun dünyasının kilometre taşı haline gelen yapımların modernize edildiğini görmek PC oyuncuları için sevindirici.

https://www.overclock3d.net/news/software/half-life_remake_black_mesa_preps_for_its_1_0_release/1

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