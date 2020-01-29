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    Half-Life Remake’i Black Mesa 1.0 sürümü yakında indirmeye sunulacak

    PC oyunculuğunun unutulmayan oyunlarından Half-Life serisinin ilk oyunun üzerinde çalışan ekip müjdeli haberi verdi.
    2 sa.
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    2
    Oyunlar
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Half-Life Remake’i Black Mesa 1.0 sürümü yakında indirmeye sunulacak
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    Black Mesa ekibi uzun yıllardır verdikleri emeğin karşılığını almak üzere. 2015 yılında erken erişimle yola çıkan ekip oyunun 1.0 sürümlü beta versiyonuyla ilk oynanabilir sürümünü indirmeye açmak üzere.

    Black Mesa 1.0

    Black Mesa 1.0 adını taşıyacak Half-Life remake’i iyileştirilmiş grafiklerin yanı sıra yapay zekada da geliştirmeler içerek. 1.5 sürümüyle finale ulaşacak oyun Black Mesa: Definitive Edition adını taşıyacak ve oyuna ince ayarlar içerecek. Ayrıca Steam atölyesine bazı düzeltmeler de göreceğiz.

    Ayrıca Bkz. "Microsoft tüm Windows 7 kullanıcılarına siyah ekran hatası için yama dağıtacak"

     Son olarak buradan  sipariş verebileceğiniz oyunu yapan ekibin daha sonra hangi yapım üzerinde çalışacağı ise belirsizliğini koruyor. Bir dönem heyecanla oynanan, oyun dünyasının kilometre taşı haline gelen yapımların modernize edildiğini görmek PC oyuncuları için sevindirici.



    https://www.overclock3d.net/news/software/half-life_remake_black_mesa_preps_for_its_1_0_release/1 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    MetalWave 24 dk.
    bunu oynayalı çok oldu, tam uzaya geçilen yerde bitmişti. güncelleme geldi baktım uzaydaki bölümde açılmış.
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    Relax Relax 2 sa.
    Birkaç gün önce Steam'dan aldım oyunu. Artık Xen ve nihilanth bölümleri de var ve harika olmuşlar.
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