Valve, Half-Life 2'nin 20. yılına özel yeni güncellemeler yayınladı

Half-Life 2, 20. yaşını kutluyor
Ek olarak Half-Life 2 paketinin içine devam bölümleri olan Episode One ve Episode Two eklendi. Valve ayrıca Half-Life 2'nin haritalarında uzun süredir devam eden hataları düzelttiğini, zamanla kaybolan içerik ve özellikleri geri getirdiğini ve ışık haritası çözünürlüğü ve sis efektlerinde kalite iyileştirmesi yaptığını belirtiyor. Steam Workshop desteğinin oyun içine entegre edilmesiyle artık oyuncular oyundan çıkmadan modları etkinleştirip değiştirebilecek.
Ayrıca, gamepad kontrolleri geçen yıl Half-Life 1’in yıl dönümüne yapılan güncellemedeki standartlara uyum sağlayacak şekilde yeniden düzenlendi. Bu arada, oyunun eski sürümünü tercih edenler için de bir seçenek sunuluyor. Steam’in “steam_legacy” adlı beta dalına geri dönerek 20 yıl öncesi sürümüne erişmek mümkün.
Valve ayrıca YouTube'da ücretsiz izleyebileceğiniz Half-Life 2 hakkında ücretsiz bir belgesel yayınladı. Belgeselde oyunun geliştirilmesi sırasında yaşanan mali sıkıntılar, siber saldırılar, hukuki mücadeleler ve Steam’in ortaya çıkışı gibi birçok konu işleniyor. Belgesele ek olarak Valve, oyunun yayınlanmamış eski demolarının videolarını da paylaştı.
Valve, Half-Life 2'nin 20. yılında serinin hayranlarının hoşuna gidecek güncellemeler yayınladı. Peki bu güncellemeler uzun zamandır beklenen Half-Life 3'ün habercisi olabilir mi? Bunu bize zaman gösterecek.Kaynakça https://www.half-life.com/en/halflife2/20th https://www.theverge.com/2024/11/15/24297691/half-life-2-20th-anniversary-update-documentary Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir