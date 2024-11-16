Valve, Half-Life 2'nin 20. yılına özel yeni güncellemeler yayınladı

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Tam Boyutta Gör Valve, oyun dünyasının klasiklerinden olan Half-Life 2'nin 20. yıl dönümünü kutlamak için büyük bir güncelleme yayınladı. Bu güncellemeyle Half-Life 2, oyun içi Steam Workshop desteği, teknik iyileştirmeler ve yeni grafik ayarlarına kavuştu. Ayrıca oyun 18 Kasım'a kadar ücretsiz hale getirildi.

Half-Life 2, 20. yaşını kutluyor

Ek olarak Half-Life 2 paketinin içine devam bölümleri olan Episode One ve Episode Two eklendi. Valve ayrıca Half-Life 2'nin haritalarında uzun süredir devam eden hataları düzelttiğini, zamanla kaybolan içerik ve özellikleri geri getirdiğini ve ışık haritası çözünürlüğü ve sis efektlerinde kalite iyileştirmesi yaptığını belirtiyor. Steam Workshop desteğinin oyun içine entegre edilmesiyle artık oyuncular oyundan çıkmadan modları etkinleştirip değiştirebilecek.

Ayrıca, gamepad kontrolleri geçen yıl Half-Life 1’in yıl dönümüne yapılan güncellemedeki standartlara uyum sağlayacak şekilde yeniden düzenlendi. Bu arada, oyunun eski sürümünü tercih edenler için de bir seçenek sunuluyor. Steam’in “steam_legacy” adlı beta dalına geri dönerek 20 yıl öncesi sürümüne erişmek mümkün.

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Valve ayrıca YouTube'da ücretsiz izleyebileceğiniz Half-Life 2 hakkında ücretsiz bir belgesel yayınladı. Belgeselde oyunun geliştirilmesi sırasında yaşanan mali sıkıntılar, siber saldırılar, hukuki mücadeleler ve Steam’in ortaya çıkışı gibi birçok konu işleniyor. Belgesele ek olarak Valve, oyunun yayınlanmamış eski demolarının videolarını da paylaştı.

Valve, Half-Life 2'nin 20. yılında serinin hayranlarının hoşuna gidecek güncellemeler yayınladı. Peki bu güncellemeler uzun zamandır beklenen Half-Life 3'ün habercisi olabilir mi? Bunu bize zaman gösterecek.

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Half-Life 2'nin 20. yılına özel yeni güncellemeler yayınlandı