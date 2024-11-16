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    Anlık Bildirim

    Valve, Half-Life 2'nin 20. yılına özel yeni güncellemeler yayınladı

    Valve, Half-Life 2'nin 20. yıla özel olarak grafik iyileştirmeleri, teknik iyileştirmeler ve diğer yeniliklerin yanında, ücretsiz erişim imkanını da kullanıcılara sundu.
    Half-Life 2'nin 20. yılına özel yeni güncellemeler yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Valve, oyun dünyasının klasiklerinden olan Half-Life 2'nin 20. yıl dönümünü kutlamak için büyük bir güncelleme yayınladı. Bu güncellemeyle Half-Life 2, oyun içi Steam Workshop desteği, teknik iyileştirmeler ve yeni grafik ayarlarına kavuştu. Ayrıca oyun 18 Kasım'a kadar ücretsiz hale getirildi.

    Half-Life 2, 20. yaşını kutluyor

    Ek olarak Half-Life 2 paketinin içine devam bölümleri olan Episode One ve Episode Two eklendi. Valve ayrıca Half-Life 2'nin haritalarında uzun süredir devam eden hataları düzelttiğini, zamanla kaybolan içerik ve özellikleri geri getirdiğini ve ışık haritası çözünürlüğü ve sis efektlerinde kalite iyileştirmesi yaptığını belirtiyor. Steam Workshop desteğinin oyun içine entegre edilmesiyle artık oyuncular oyundan çıkmadan modları etkinleştirip değiştirebilecek.

    Ayrıca, gamepad kontrolleri geçen yıl Half-Life 1’in yıl dönümüne yapılan güncellemedeki standartlara uyum sağlayacak şekilde yeniden düzenlendi. Bu arada, oyunun eski sürümünü tercih edenler için de bir seçenek sunuluyor. Steam’in “steam_legacy” adlı beta dalına geri dönerek 20 yıl öncesi sürümüne erişmek mümkün.

    Valve ayrıca YouTube'da ücretsiz izleyebileceğiniz Half-Life 2 hakkında ücretsiz bir belgesel yayınladı. Belgeselde oyunun geliştirilmesi sırasında yaşanan mali sıkıntılar, siber saldırılar, hukuki mücadeleler ve Steam’in ortaya çıkışı gibi birçok konu işleniyor. Belgesele ek olarak Valve, oyunun yayınlanmamış eski demolarının videolarını da paylaştı.

    Valve, Half-Life 2'nin 20. yılında serinin hayranlarının hoşuna gidecek güncellemeler yayınladı. Peki bu güncellemeler uzun zamandır beklenen Half-Life 3'ün habercisi olabilir mi? Bunu bize zaman gösterecek.

    Kaynakça https://www.half-life.com/en/halflife2/20th https://www.theverge.com/2024/11/15/24297691/half-life-2-20th-anniversary-update-documentary
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    coraspirin 1 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 4 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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