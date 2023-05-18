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    Anlık Bildirim

    Mortal Kombat serisi yeniden doğuyor: Mortal Kombat 1 tanıtıldı

    Mortal Kombat serisinin geliştiricisi NetherRealm, serinin yeni oyununu duyurdu. Mortal Kombat 1, yenilenmiş bir zaman çizgisinde geçiyor ve seriyi baştan sona yeniliyor.
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    Mortal Kombat 1 duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Bir süredir Mortal Kombat serisinin geliştiricisi stüdyosu olan NetherRealm, yayınladığı bir fragman ile serinin yeni oyununu duyurdu. Mortal Kombat evrenini baştan yaratacak olan Mortal Kombat 1, 19 Eylül’de Xbox Series, Playstation 5, Nintendo Switch ve PC için çıkış yapacak.

    Yeni Mortal Kombat evreni yolda

    Mortal Kombat 1, seri için oldukça önemli bir yapım olarak dikkat çekiyor. Ateş Tanrısı Liu Kang tarafından yaratılan yeni bir evrende geçecek olan MK1; ikonik karakterlerin yenilenmiş versiyonlarını, yeni dövüş sistemi, yeni oyun modları sunacak. Ayrıca oyun, dövüş sırasında size yardım edecek Kameo Fighters adlı özel karakterlere sahip olacak. Mortal Kombat 1’in karakterlerine ve yeni MK evrenini gözler önüne seren fragman, hayranların oldukça ilgi çekeceğe benziyor.

    110 dolar fiyat etiketine sahip Dijital Premium Sürüm, Johnny Cage için Jean-Claude Van Damme görünümü, yeni karakterlere erken erişim ve oyuna 5 gün erken erişim sunacak. 250 dolarlık fiziksel Kollector’s Sürümü ise yaklaşık 40cm boyutunda Liu Kang heykeline sahip olacak. Oyuna ön sipariş verenlerin ağustos ayında oyunun beta sürümüne erişebileceğini de belirtelim.

    Kaynakça https://www.engadget.com/mortal-kombat-1-reboots-the-series-on-september-19th-132434266.html https://www.polygon.com/18243632/mortal-kombat-1-announcement-trailer-release-date
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 3 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 6 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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