Mortal Kombat serisi yeniden doğuyor: Mortal Kombat 1 tanıtıldı

Yeni Mortal Kombat evreni yolda
Mortal Kombat 1, seri için oldukça önemli bir yapım olarak dikkat çekiyor. Ateş Tanrısı Liu Kang tarafından yaratılan yeni bir evrende geçecek olan MK1; ikonik karakterlerin yenilenmiş versiyonlarını, yeni dövüş sistemi, yeni oyun modları sunacak. Ayrıca oyun, dövüş sırasında size yardım edecek Kameo Fighters adlı özel karakterlere sahip olacak. Mortal Kombat 1’in karakterlerine ve yeni MK evrenini gözler önüne seren fragman, hayranların oldukça ilgi çekeceğe benziyor.
110 dolar fiyat etiketine sahip Dijital Premium Sürüm, Johnny Cage için Jean-Claude Van Damme görünümü, yeni karakterlere erken erişim ve oyuna 5 gün erken erişim sunacak. 250 dolarlık fiziksel Kollector’s Sürümü ise yaklaşık 40cm boyutunda Liu Kang heykeline sahip olacak. Oyuna ön sipariş verenlerin ağustos ayında oyunun beta sürümüne erişebileceğini de belirtelim.Kaynakça https://www.engadget.com/mortal-kombat-1-reboots-the-series-on-september-19th-132434266.html https://www.polygon.com/18243632/mortal-kombat-1-announcement-trailer-release-date Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.