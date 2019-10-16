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    Harley-Davidson ilk elektrikli motosikletinin üretimini askıya aldı

    ABD merkezli motosiklet üreticisi Harley-Davidson, LiveWire adıyla piyasaya sürdüğü ilk elektrikli motosikletinin üretimini, şarj ekipmanındaki bir sorun nedeniyle geçici olarak durdurdu.
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Harley-Davidson ilk elektrikli motosikletinin üretimini askıya aldı
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    Motosiklet denince akla gelen ilk markalardan biri olan ABD merkezli Harley-Davidson, Eylül ayında müşterilere teslim etmeye başladığı ilk elektrikli motosikletinin üretimini askıya aldığını açıkladı. Bu kararın nedeni ise motosikletin şarj ekipmanındaki bir arıza.

    Gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra üretim devam edecek

    Harley-Davidson bu yılın başlarında ilk elektrikli motosiklet modeli için ön sipariş almaya başlamıştı. Aradan geçen yaklaşık 8 aylık süre sonrasında, yani geçtiğimiz Eylül ayında ise LiveWire olarak adlandırılan modelin müşterilere teslimatı başlamıştı. Ancak şirketin yaptığı açıklamaya göre motosikletin şarj ekipmanındaki bir hata motosikletlerin geri çağrılmasına neden oldu. Şirket bunun yanında müşterilerine, güvenlikleri için motosikletlerini sadece bayilerde bulunan ChargePoint istasyonlarında şarj etmelerini ve evlerinde şarj etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

    Harley-Davidson ilk elektrikli motosikletinin üretimini askıya aldı
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    Bir elektrikli motosiklet için 30 bin dolar harcadıktan sonra böylesi bir problemle karşılaşmak, can sıkıcı bir durum olsa gerek. Şirket yöneticilerinden Michelle Kumbier konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarda: "Bu hepimiz için hayal kırıklığı yaratıyor. Son zamanlarda kalite kontrolü sırasında standart dışı bir durum keşfettik; üretimi ve teslimatları durdurduk ve iyi bir şekilde devam eden ek test ve analizlere başladık." ifadelerini kullanırken, üretimin tekrar ne zaman başlayacağını ise belirtmedi. Şirket arıza ile ilgili bayilerle ve müşterilerle yakın temasta olduklarını ve her türlü önlemi aldıklarını açıklarken, tespit edilen arızanın ne gibi sonuçlara neden olacağı ise net bir dille belirtilmedi.



    https://sea.mashable.com/tech/6825/electric-harley-davidson-motorcycle-production-has-been-paused Yorum Yaz
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