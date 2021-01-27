Hava kirliği görme kaybına yol açıyor

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University College London’ın yeni araştırmasına göre hava kirliliğindeki artışların görme kaybını tetiklediği tespit edildi. 116 bin kişi üzerinde yapılan çalışmalara göre hava kirliliğine sebep olan partiküllerin gözü olumsuz etkilediği anlaşıldı. Hava kirliliğinin yüksek olduğu şehirlerde yaşa bağlı makula dejenerasyonu (AMD) ya da halk arasındaki tabirle sarı nokta hastalığı ve görme kaybı riskinin daha yüksek olduğu belirlendi. Bu çalışma ile hava kirliliği ve körlük arasında bağlantı olduğu ilk kez tespit edildi.

British Journal of Ophthalmology dergisinde yayımlanan çalışmada havada kirliliğe neden olan küçük partüküllerdeki artışın AMD riskini yüzde 8, daha büyük partiküllerdeki artışın ve nitrojen dioksitteki küçük değişikliklerin görme kaybı riskini yüzde 12 artırdığı ortaya koyuldu.

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Araştırma yapılırken herhangi bir göz problemi olmayan, 40-69 yaş arası 116 bin kişinin İngiltere Biobank verileri incelendi. 50 binden fazla insanın retinası tarandı. 1 µg/m3 ek küçük parçacıklara maruz kalan kişilerin AMD riskinin yüzde 8 daha fazla olduğu kanısına varıldı. İngiltere, hava kirliğinin düşük olduğu ülkelerden biri. Ülke genelindeki ortalama küçük partikül seviyesi metreküp başına 10 mikrogram.

Türkiye'de hava kirliliği İngiltere'den daha fazla

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Türkiye’de hiçbir şehrin havası İngiltere kadar temiz değil. 2019 yılı ortalamasına göre en temiz hava Hatay ve Hakkari’de. Bu şehirlerde yıllık ortalama PM10 değeri 14 µg/m3 olarak ölçüldü. En kirli hava ise yıllık ortalama 113 µg/m3 ile Muş, 117 µg/m3 ile Iğdır ve 87 µg/m3 ile Kahramanmaraş olarak ölçüldü. 2017 yılı verilerine göre ülke genelindeki PM10 miktarı ortalama 56 µg/m3 olarak belirlendi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yıllık PM10 ortalamasının sınır değeri olarak 20 µg/m3 limit belirledi. Türkiye ortalaması, bu limitin çok üzerinde. Bulunduğunuz bölgenin anlık PM10 değerine https://www.havaizleme.gov.tr/ adresinden bakabilirsiniz.

Oxford Üniversitesi'nden Profesör Robert MacLaren şunları söyledi: “Bu bulgu önemli. İncelenen kişiler ortalama 60 yaşında. Yüzde 8'lik riskin önümüzdeki on yıllar içerisinde daha da artması muhtemel görünüyor.” dedi.

Leeds Üniversitesi'nden Profesör Chris Inglehearn ise İngiltere’deki çalışmaya benzer olarak Tayvan’daki bir çalışmanın trafikle ilgili kirliliğin benzer sonuca vardığına dikkat çekti. Profesör Inglehearn, “İki çalışmanın benzer sonuçlara varması, hava kirliliğinin yarattığı tehlikenin gerçek olduğuna dair daha fazla güven veriyor" ifadesini kullandı.

2019'da yapılan araştırma, solunan parçacıklar vücutta dolaşıp iltihaplanmaya neden olduğu için hava kirliliğinin insan vücudundaki her organa zarar verebileceği sonucuna vardı. Gelecek yıllarda hava kirliğinin olumsuz etkisini daha fazla hissedeceğiz.

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