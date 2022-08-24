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    Hava Kuvvetlerine 3 adet Bayraktar Akıncı-B TİHA teslim edildi

    Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na 3 adet Akıncı-B teslimatı yapıldı. Hava Kuvvetleri envanterindeki Akıncı TİHA sayısı 6'ya yükseldi.                                     
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    Hava Kuvvetlerine 3 adet Bayraktar Akıncı-B TİHA teslim edildi
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    Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, BAYKAR’ın Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na 3 adet Akıncı-B insansız hava aracı teslimatı gerçekleştirdiği duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki Akıncı sayısı 12’ye yükseldi.

    Daha önce Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na 2 adet 450 HP motordan güç alan 6 adet Akıncı-A teslim edilmişti. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na 2 adet 750 HP motora sahip 6 adet Akıncı-B teslimatı yapıldı. Akıncı-B, Akıncı-A’ya göre daha yüksek irtifada görev yapabiliyor. Yapılan denemelerde 45 bin feet yüksekliğe kadar çıkıldı.

    Dört ülkeye Akıncı TİHA satıldı

    Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 10 gün önce yaptığı açıklamada 4 ülkeye Akıncı ihracatı için sözleşme imzalandığını açıkladı. Ayrıca 22 farklı ülkeye Bayraktar TB2 ihracatı için anlaşma imzalandı.

    Bayraktar Akıncı TİHA özellikleri

    • Maksimum Kalkış Ağırlığı: 6.000 kg
    • Havada Kalış: 24 saat
    • Kanat Açıklığı: 20 metre
    • Yükseklik: 4,1 metre
    • Uzunluk: 12,2 metre
    • Seyir - Maksimum Hız: 150 - 195 Knots
    • Haberleşme Menzili: LOS & BLOS
    • Operasyonel - Maksimum İrtifa: 30.000 feet - 40,000 feet
    • Faydalı Yük Kapasitesi: 1.500 kg
    • Faydalı Yük - ISR: Simultane EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar & SIGINT
    • Faydalı Yük - Mühimmatlar: Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar, Füzeler & Uzun Mühimmatlar
    • İtki Tipi: 2 x 750 HP veya 2 x 450 HP Turboprop Motor
    • Kalkış ve İniş: Pist (Otomatik)
    • Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği
    • Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği
    • Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği
    • Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği
    • Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması
    • Çapraz Yedekli YKİ Sistemi
    • Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri
    • Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri
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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    Seto-Kaiba 18 saat önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 20 saat önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 20 saat önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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