Hava Kuvvetlerine 3 adet Bayraktar Akıncı-B TİHA teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, BAYKAR’ın Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na 3 adet Akıncı-B insansız hava aracı teslimatı gerçekleştirdiği duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki Akıncı sayısı 12’ye yükseldi.
Daha önce Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na 2 adet 450 HP motordan güç alan 6 adet Akıncı-A teslim edilmişti. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na 2 adet 750 HP motora sahip 6 adet Akıncı-B teslimatı yapıldı. Akıncı-B, Akıncı-A’ya göre daha yüksek irtifada görev yapabiliyor. Yapılan denemelerde 45 bin feet yüksekliğe kadar çıkıldı.
Dört ülkeye Akıncı TİHA satıldı
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 10 gün önce yaptığı açıklamada 4 ülkeye Akıncı ihracatı için sözleşme imzalandığını açıkladı. Ayrıca 22 farklı ülkeye Bayraktar TB2 ihracatı için anlaşma imzalandı.
Bayraktar Akıncı TİHA özellikleri
- Maksimum Kalkış Ağırlığı: 6.000 kg
- Havada Kalış: 24 saat
- Kanat Açıklığı: 20 metre
- Yükseklik: 4,1 metre
- Uzunluk: 12,2 metre
- Seyir - Maksimum Hız: 150 - 195 Knots
- Haberleşme Menzili: LOS & BLOS
- Operasyonel - Maksimum İrtifa: 30.000 feet - 40,000 feet
- Faydalı Yük Kapasitesi: 1.500 kg
- Faydalı Yük - ISR: Simultane EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar & SIGINT
- Faydalı Yük - Mühimmatlar: Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar, Füzeler & Uzun Mühimmatlar
- İtki Tipi: 2 x 750 HP veya 2 x 450 HP Turboprop Motor
- Kalkış ve İniş: Pist (Otomatik)
- Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği
- Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği
- Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği
- Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği
- Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması
- Çapraz Yedekli YKİ Sistemi
- Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri
- Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: