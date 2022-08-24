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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, BAYKAR’ın Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na 3 adet Akıncı-B insansız hava aracı teslimatı gerçekleştirdiği duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki Akıncı sayısı 12’ye yükseldi.

Daha önce Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na 2 adet 450 HP motordan güç alan 6 adet Akıncı-A teslim edilmişti. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na 2 adet 750 HP motora sahip 6 adet Akıncı-B teslimatı yapıldı. Akıncı-B, Akıncı-A’ya göre daha yüksek irtifada görev yapabiliyor. Yapılan denemelerde 45 bin feet yüksekliğe kadar çıkıldı.

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Dört ülkeye Akıncı TİHA satıldı

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 10 gün önce yaptığı açıklamada 4 ülkeye Akıncı ihracatı için sözleşme imzalandığını açıkladı. Ayrıca 22 farklı ülkeye Bayraktar TB2 ihracatı için anlaşma imzalandı.

Bayraktar Akıncı TİHA özellikleri

Maksimum Kalkış Ağırlığı: 6.000 kg

Havada Kalış: 24 saat

Kanat Açıklığı: 20 metre

Yükseklik: 4,1 metre

Uzunluk: 12,2 metre

Seyir - Maksimum Hız: 150 - 195 Knots

Haberleşme Menzili: LOS & BLOS

Operasyonel - Maksimum İrtifa: 30.000 feet - 40,000 feet

Faydalı Yük Kapasitesi: 1.500 kg

Faydalı Yük - ISR: Simultane EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar & SIGINT

Faydalı Yük - Mühimmatlar: Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar, Füzeler & Uzun Mühimmatlar

İtki Tipi: 2 x 750 HP veya 2 x 450 HP Turboprop Motor

Kalkış ve İniş: Pist (Otomatik)

Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği

Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği

Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği

Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği

Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması

Çapraz Yedekli YKİ Sistemi

Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri

Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri

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Hava Kuvvetlerine 3 adet Bayraktar Akıncı-B TİHA teslim edildi