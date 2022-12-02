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    Hava savunma sistemleri, ASELSAN'In ROBOSİM test merkezinde test edilecek

    ASELSAN'ın Hava Savunma Test ve Entegrasyon Merkezi faaliyete başladı. Burada bulunan ROBOSİM Açık Alan Test Altyapısı'nda hava savunma sistemleri test edilecek.
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    Hava savunma sistemleri, ROBOSİM'de test edilecek Tam Boyutta Gör
    Savunma sanayideki yerlileşme hamlesi kapsamında yerli üretimin yanı sıra yerli test merkezleri de artmaya devam ediyor. ASELSAN’ın Hava Savunma Test ve Entegrasyon Merkezi faaliyete geçti. Hava savunma ürünlerinin entegrasyon çalışmaları ve testleri bu merkezde yapılacak.

    Sistem Test, Ayar Kalibrasyon Altyapısı (SAKA) ve Test Kulesi sayesinde hava savunma sistemleri üzerindeki radar ve elektro-optik algılayıcıların fonksiyonel testleri, görüş/algılama hatlarının (nişan hattı) hassas olarak kendi içinde ve sonrasında nişan hattı ile atış hattının (namlu hattı) hassas olarak çakıştırılmasına yönelik ayar ve kalibrasyon faaliyetlerinde kullanılacak.

    Hava savunma sistemleri ROBOSİM'de test edilecek

    ROBOSİM Açık Alan Test Altyapısı’nda ise hava savunma sistemlerinin zorlayıcı senaryolar altındaki testleri yapılacak. Zorlu durumlarda ne kadar etkinlik gösterdiği takip edilecek. Hava ve füze savunma sistemlerini hedef alan mühimmatlar ve hava araçlarının hareketleri simüle edilecek. Savunma sistemler, saldırı sistemlerine karşı etkinliğini açık alanda test edecek. Tek hedeflerin yanı sıra çoklu hedeflere karşı da test edilecek. Savunma sistemlerinin, zorlu hedefleri tespit yeteneği ve hedefleri takip performansı incelenecek.

    Hava savunma sistemleri, ROBOSİM'de test edilecek Tam Boyutta Gör

    Daha önce yurt dışında yapılan testler ROBOSİM sayesinde Türkiye’de yapılacak. Ayrıca ROBOSİM’de kullanılan yazılım ve donanımlar milli olarak geliştirildi. ROBOSİM'de tüm test faaliyetlerinin planlanması, koordinasyonu, çok sayıdaki alt sistemin senaryoya uygun olarak gerçek zamanlı uzaktan kontrolü, testler sırasında/sonrasında elde edilen verilerin kayıt, analiz ve değerlendirilmesi amacıyla özel bir yazılım kullanılıyor. ASELSAN bünyesine geliştirilen bu yazılımın Sistem Entegrasyon Laboratuvarı (SEL) ortamında geliştirilmesi, test ve doğrulamaları başarıyla tamamlandı.

    ROBOSİM ile hava savunma sistemlerinin çeşitli saldırı senaryoları altında etkinliğinin test edilebildiğine dikkat çeken ASELSAN Sistem Etkinlik Analiz ve Simülasyon Müdürü Hakan Akgün, şunları söyledi:

    "Sahip olduğumuz yetenekle uzaktan gelen bir füzenin, bir uçağın herhangi bir hava objesinin manevraları da dahil olmak üzere radar ve elektro-optik sistemlerimizle etkinliğini görebiliyoruz. Bu yetenek bizim hava savunma alanındaki gücümüzü çok daha üst seviyeye taşıyacaktır."

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    D
    DoubleDragon 1 gün önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 1 gün önce

    Süper ötesi

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    StaatSanWalt 2 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 2 gün önce

    maaşallah

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    gun 3 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 6 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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