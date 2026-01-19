Almanya'nın Helsing dronları sahada sınıfta kaldı; Ukrayna siparişleri durdurdu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Son yıllarda savaş alanlarında İHA ve SİHA'ların rolü giderek büyüyor. Özellikle Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş, bu hava araçlarının ne kadar etkili olabileceğini gözler önüne serdi. Hem savunma hem de taarruz amaçlı kullanılan dronlar, düşük maliyetleri ve esnek kullanım avantajları sayesinde cephede fark yaratabiliyor. Avrupa merkezli savunma teknolojisi girişimleri de bu ihtiyaç doğrultusunda Ukrayna’ya yönelik çözümler geliştirmeye çalışıyor. Ancak sahadaki gerçek koşullar, laboratuvar ve sunumlarda vaat edilen performansla her zaman örtüşmeyebiliyor. Nitekim Almanya merkezli savunma teknolojisi şirketi Helsing’in geliştirdiği HX-2 saldırı dronlarıyla ilgili ortaya çıkan son bilgiler, bu farkı bir kez daha gözler önüne seriyor.

Helsing’in amiral gemisi olarak konumlandırdığı HX-2 dronları, Ukrayna ordusu tarafından yapılan cephe hattı testlerinde ciddi sorunlar yaşadı. Testlerde HX-2 dronlarının yalnızca yüzde 25’inin başarılı şekilde havalanabildiği belirtiliyor. Daha kalkış aşamasında yaşanan teknik problemler, bu dronların operasyonel güvenilirliğini ciddi biçimde zedeledi. Nitekim HX-2 dronları için verilen siparişler de durduruldu. Almanya, Ukrayna’dan yeni bir talep gelene kadar Helsing’e yönelik ek sipariş vermeyi planlamıyor.

Bloomberg’e konuşan üç farklı kaynağa göre, HX-2 dronları cephe hattına yakın bölgelerde yoğun şekilde uygulanan elektronik harp sistemlerine karşı da beklenen dayanıklılığı gösteremedi. Elektronik karıştırma nedeniyle dronlarla operatörler arasındaki bağlantının sık sık koptuğu, bunun da görevlerin yarıda kalmasına yol açtığı aktarılıyor. Oysa Helsing, HX-2’yi tanıtırken sistemin gelişmiş yapay zekâ bileşenleri sayesinde elektronik harbe karşı dirençli olduğunu özellikle vurgulamıştı.

Ukraynalı askerlerin daha önce kullanılan HF-1 modeliyle ilgili değerlendirmeleri de oldukça sert. Die Welt’e konuşan bir Ukraynalı Hava Kuvvetleri subayı, ilk ayları “tam bir fiyasko” olarak nitelendirirken, “Ortada çok az iş var ama pazarlama müthiş” ifadelerini kullanıyor.

Helsing, kötü performans iddialarını kabul etmiyor

Helsing cephesi ise iddiaları büyük ölçüde reddediyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada, söz konusu Alman Savunma Bakanlığı sunumundan haberdar olunmadığı belirtilirken, özellikle kalkışlardaki yüksek başarısızlık oranı kabul edilmiyor. Helsing, resmi olarak belgelenmiş ilk uçuş verilerinin “cesaret verici” olduğunu savunuyor ve HX-2’nin test performansının, elektronik harp koşulları dâhil olmak üzere, gerçek savaş ortamında da yüksek isabet oranlarına dönüşeceğine inandıklarını ifade ediyor.

Aralık 2024’te tanıtılan HX-2, sabit kanat yapısını dört pervaneli dikey kalkış sistemiyle birleştiriyor ve 100 kilometreye kadar menzilde hedefleri vurabilen bir saldırı dronu olarak tanımlanıyor. Helsing, dronun terminal güdüm, orta safha yönlendirme ve görsel hedef tespiti olmak üzere üç ayrı yapay zekâ bileşeniyle donatıldığını söylüyor. Ancak Ukrayna'da yapılan testler, bu sistemlerin işlevsel durumda olup olmadığını sorgulatıyor.

Helsing’in yaşadığı bu kriz, Avrupa savunma teknolojisi ekosistemi açısından da daha geniş bir tartışmayı beraberinde getiriyor. Yapay zekâ destekli silah sistemleri kâğıt üzerinde büyük vaatler sunsa da, cephe hattındaki elektronik harp, yoğun stres ve operasyonel karmaşa, bu sistemlerin gerçek sınırlarını hızla ortaya koyabiliyor.

