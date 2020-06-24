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    Havalimanlarına koronavirüs test merkezi açılıyor

    Türkiye'deki tüm havalimanlarına turistler için ücretli test merkezi açılıyor. Sonucu 2 saat içerisinde belli olan test için 15 Euro ücret alınacak. Ateşi olanların test yaptırması zorunlu.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Havalimanlarına koronavirüs test merkezi açılıyor
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    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’deki havalimanlarına ücretli test merkezi kurulacağını açıkladı. Turistler 15 Euro karşılığında test yaptırabilecek.

    İstanbul, Antalya, İzmir, Dalaman, Bodrum, Trabzon gibi turistik açıdan yoğun havalimanlarına ve sınır kapılarına 1 Temmuz’a kadar, diğerlerine 15 Temmuz’a kadar hızlı test merkezi açılacak. Turistler gelişte veya gidişte dilerse 15 Euro karşılığında bu testten yapabilecek. Turistler, Aile Sağlık Merkezleri’nden de test yapabilecek. Test sonuçları 2 saat içerisinde açıklanıyor. T.C. vatandaşlarının ücretli test yaptırabilmesine ilişkin açıklama yapılmadı.

    Ayrıca Bkz. "Yerli otomobil tasarımları Çin'de de tescillendi"

    Türkiye’ye gelen tüm turistlerin havalimanında vücut ısısı ölçülecek. 37,8 derece ve üzerinde sıcaklığı olan turistler test merkezinde ücretsiz olarak test yaptırmak zorunda olacak. Turistler için hazırlanan sigorta paketi kapsamında 23 Euro karşılığında Türkiye’deki tüm hastanelerde 7 bin Euro’ya kadar olan tedavi masraflarını sigorta şirketi karşılıyor. Bu sigorta hizmetine Kültür ve Turizm Bakanlığının web sitesinden erişilebilecek.   



    https://www.aa.com.tr/tr/politika/bakan-ersoy-havaalanlarinda-kovid-19-test-merkezleri-acilacak/1887890 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Leipold (U D) 7 dk.
    Turkiye'de vatandaslara ucretli testi serbest biraksinlar yiyorsa. Ben gorurum o zaman gunluk hasta sayilarini.
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    dogangoxel (Göksel DOGAN) 1 sa.
    Kendi üllkemizde turist muamelesi görmek , enteresan .
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 1 sa.
    Ateşi olmayana ücretli ve keyfekeder, ateşi olana ücretsiz ve zorunlu.
    Şu an yurtdışındayım. Türkiye'ye gelecek olsam 15 euro verir mutlaka yaptırırdım o testi. Umarım herkes benim gibi düşünüyordur.
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    Galatas4ray (ENVER A.) 1 sa.
    Ateşi olmayana test yapılmayacaksa virüs yine yayılacak.
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    9600_G_T (kadir varae) 1 sa. Galatas4ray
    süper taşıyıcı olabılir gecenlerde bir teyze süper taşıyıcıydı :S
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