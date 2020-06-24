Havalimanlarına koronavirüs test merkezi açılıyor

Tam Boyutta Gör

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’deki havalimanlarına ücretli test merkezi kurulacağını açıkladı. Turistler 15 Euro karşılığında test yaptırabilecek.

İstanbul, Antalya, İzmir, Dalaman, Bodrum, Trabzon gibi turistik açıdan yoğun havalimanlarına ve sınır kapılarına 1 Temmuz’a kadar, diğerlerine 15 Temmuz’a kadar hızlı test merkezi açılacak. Turistler gelişte veya gidişte dilerse 15 Euro karşılığında bu testten yapabilecek. Turistler, Aile Sağlık Merkezleri’nden de test yapabilecek. Test sonuçları 2 saat içerisinde açıklanıyor. T.C. vatandaşlarının ücretli test yaptırabilmesine ilişkin açıklama yapılmadı.

Ayrıca Bkz. "Yerli otomobil tasarımları Çin'de de tescillendi"

Türkiye’ye gelen tüm turistlerin havalimanında vücut ısısı ölçülecek. 37,8 derece ve üzerinde sıcaklığı olan turistler test merkezinde ücretsiz olarak test yaptırmak zorunda olacak. Turistler için hazırlanan sigorta paketi kapsamında 23 Euro karşılığında Türkiye’deki tüm hastanelerde 7 bin Euro’ya kadar olan tedavi masraflarını sigorta şirketi karşılıyor. Bu sigorta hizmetine Kültür ve Turizm Bakanlığının web sitesinden erişilebilecek.

https://www.aa.com.tr/tr/politika/bakan-ersoy-havaalanlarinda-kovid-19-test-merkezleri-acilacak/1887890

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.