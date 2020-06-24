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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yerli otomobil tasarımları Çin'de de tescillendi

    Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Twitter hesabından yaptığı açıklamada geçtiğimiz yıl tanıtılan SUV ve Sedan tasarımlarının Avrupa Birliği'nden sonra Çin'de de tescillendiğini duyurdu.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yerli otomobil tasarımları Çin'de de tescillendi
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    Yurt içinde yerli otomobilin üretileceği fabrikanın inşası için çalışmalar sürerken, diğer yandan farklı pazarlara yönelik tasarım tescil başvurularından da olumlu sonuçlar gelmeye devam ediyor.

    Hatırlanacak olursa, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne yaptığı başvuru Nisan ayında sonuçlanmış, geçerlilik süresi 5 yıl olan tescil haklarıyla birlikte TOGG araçlarına ait tasarımların üçüncü şirketler tarafından kopyalanmasının önüne geçilmişti.

    Bugün TOGG’dan tasarım tescil çalışmalarına yönelik bir duyuru daha geldi. Twitter hesabından yapılan açıklamada, geçtiğimiz yıl tanıtılan SUV ve Sedan tasarımlarının Çin Patent Kurumu tarafından da TOGG adına tescillendiği açıklandı. Böylece yerli otomobillerin tasarımları, dünyanın en önemli elektrikli araç pazarlarından olan Avrupa ve Çin’de güvence altına alınmış oldu.

    TOGG’un ürün stratejisi kapsamında C-SUV ile başlayacak yerli otomobil serüveni C Sedan, C Hatchback, B SUV ve C MPV ile devam edecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ilk model olan C SUV’un 2022 yılı sonunda yollarda olacağını belirtmişti.



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    Guhong01 (Guhong 01 ) 1 sa. en beğenilen
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 47 dk.
    E hani kopyaydı bunlar, birileri öyle diyordu. Nasıl tescil alıyorlar?
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    pro-üye (olcay parlak) 5 dk. ilkerinanç
    Şuraya tescil konusunda bişey bilmeyen bir donanım haber üyesi çizelim
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 31 dk. (düzenlendi)
    Politikacı yaptığı şeye "ben yaptım" diyecek tabi ki, bundan doğal bir şey yok.
    Mevcut İstanbul belediye başkanı eski yönetimin projelerinin üstüne çöküp "ben yaptım" diyor, onun yanında bu bir şey mi?
    Daha bugün elemanı yapımı sırasında 5 kez mahkemeye verip durdurmaya çalıştığı,kendisi belediye meclisinde iken her seferinde red oyu verdiği toplu konut projesini ben yaptım deyip açtı örnek isteyene.
    Yanıtla +2
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    jrbacktoback (Abdullah CLK) 33 dk.
    suv değilde sedan olanı bence cogu aractan ıyı olmuş. keşke alınabilir olsa. ayda 500 tl odemeyle :)
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    drjacob (... ) 38 dk.
    Hayırlı olsun , bi çıksın da yollara
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 47 dk.
    E hani kopyaydı bunlar, birileri öyle diyordu. Nasıl tescil alıyorlar?
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    pro-üye (olcay parlak) 5 dk. ilkerinanç
    Şuraya tescil konusunda bişey bilmeyen bir donanım haber üyesi çizelim
    Yanıtla
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    WB 1 sa.
    Yerli oto gumbur gumbur geliyor, cekemeyenler catlasin :))
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 36 dk. WB
    Herkes ortaya kaliteli bir şey konmasını istiyor bundan emin olabilirsin. Bir ülke araba yapıyorsa bu hükümet değil, devlet meselesidir, ülke ve vatan meselesidir. Ama bu tip gelişmeler siyasetleştirildikçe insanlar kötülüyor ister istemez. Her şeyi geçtim, gümbür gümbür geliyor dediğin şey otomobilin dizaynı, daha ortada motor yok bir şey yok. Gümbür gümbür geldiğini söylemek için çok çok çok erken. Hele bir yolda gitsin bakalım... Gurur hepimizin gururu olacak başarılı olursa
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 1 sa. en beğenilen
    Seçim is coming
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