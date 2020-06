Yerli otomobil tasarımları Çin'de de tescillendi

Tam Boyutta Gör

Yurt içinde yerli otomobilin üretileceği fabrikanın inşası için çalışmalar sürerken, diğer yandan farklı pazarlara yönelik tasarım tescil başvurularından da olumlu sonuçlar gelmeye devam ediyor.

Hatırlanacak olursa, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne yaptığı başvuru Nisan ayında sonuçlanmış, geçerlilik süresi 5 yıl olan tescil haklarıyla birlikte TOGG araçlarına ait tasarımların üçüncü şirketler tarafından kopyalanmasının önüne geçilmişti.

Bugün TOGG’dan tasarım tescil çalışmalarına yönelik bir duyuru daha geldi. Twitter hesabından yapılan açıklamada, geçtiğimiz yıl tanıtılan SUV ve Sedan tasarımlarının Çin Patent Kurumu tarafından da TOGG adına tescillendiği açıklandı. Böylece yerli otomobillerin tasarımları, dünyanın en önemli elektrikli araç pazarlarından olan Avrupa ve Çin’de güvence altına alınmış oldu.

TOGG’un ürün stratejisi kapsamında C-SUV ile başlayacak yerli otomobil serüveni C Sedan, C Hatchback, B SUV ve C MPV ile devam edecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ilk model olan C SUV’un 2022 yılı sonunda yollarda olacağını belirtmişti.

