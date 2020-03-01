Havalimanlarında otonom tekerlekli sandalye devri

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Özellikle hava limanlarında yaşlı veya yürüyemeyecek durumda rahatsız olan yolcuların tekerlekli sandalye oldukça işine yarıyor. British Airways tekerlekli sandalye hizmetini otonom teknolojilere bırakma niyetinde.

Her şey otonom

John F Kennedy hava limanında başlayan pilot program kapsamında yolculara tekerlekli sandalye hizmetini otonom teknolojiler tarafından sunulacak. Böylece iş gücünden tasarruf edilerek ihtiyaç olan diğer alanlara aktarılabilecek.

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BA otonom tekerlekli sandalyeleri Whill firmasından tedarik ediyor. Whill firması ilk kez CES 2018 fuarında otonom tekerlekli sandalyelerini sergilemiş ve beğeni toplamıştı. Sandalyeler elektrikli ve engellerden kaçınma yeteneğine sahip.

Yolcu önündeki dokunmatik ekrandan gitmesi gereken yeri seçiyor ve sandalye o noktaya doğru gidiyor. Müşterinin işi bittikten sonra ise sandalye tekrar şarj istasyonuna geri dönüyor. Sandalyeler çok hızlı değil ve saatte 7Km hızla gidiyor.

British Airways yolcu tecrübesini arttırmak için önümüzdeki 5 yıl için 6.5 milyar pound civarında bir bütçe ayırmıştı. JFK hava limanından sonra otonom sandalyeler Heathrow hava limanında testlere başlayacak. Sandalyelerin 4000$ civarında olduğu ifade ediliyor.

https://www.engadget.com/2020/02/28/british-airways-whill-wheelchair-jfk-trial/

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