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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    HAVELSAN tarafından geliştirilen kamuya özel mesajlaşma uygulaması “İleti” kullanılmaya başlandı

    HAVELSAN tarafından geliştirilen İleti isimli yüksek güvenlikli mesajlaşma uygulaması, kamu personeli için kullanıma sunuldu.
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    Güvenlik
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    Gökhan G.
    Editör
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    HAVELSAN tarafından geliştirilen kamuya özel mesajlaşma uygulaması “İleti” kullanılmaya başlandı

    HAVELSAN tarafından geliştirilen yüksek güvenlikli mesajlaşma uygulaması “İleti”, birçok kamu kurum ve kuruluşunun kullanımına açıldı. İlk etapta HAVELSAN çalışanları tarafından kullanılmaya başlanan uygulama, takip eden süreçte Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ve Rekabet Kurumu personelinin de kullanımına sunuldu.

    İlk etapta “iletee” ismiyle duyurulan ve devam eden dönemde İleti ismini alan uygulama, sunucularının Türkiye’de olduğu ve bankacılık sektöründe de yoğun olarak kullanılan beyaz kutu kriptosu adı verilen teknolojik altyapıyı kullanıyor. Hem iOS hem Android cihazlar ile uyumlu olarak kullanılabilen İleti, uygulama mağazaları harici yükleniyor ve güncelleniyor.

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    Bir mesajlaşma uygulamasında bulunan tüm özellikleri kullanıcılara sunan İleti ile güvenli sesli ve görüntülü görüşme gerçekleştirebiliyor, medya, doküman ve lokasyon paylaşabiliyor ve kurumsal gruplar aracılığı ile toplu görüşmeler yapabiliyor.

    Sadece kamuya özel olacak

    HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar’ın İleti hakkında sözleri ise şöyle:

    HAVELSAN İleti, kullandığı Beyaz Kutu Kriptografi Kütüphanesi sayesinde yüksek seviyede yazılımsal güvenlik ile verilerin güvenli bir şekilde iletilmesini ve saklanmasını sağlamaktadır. Bu özelliği ile İleti, güvenlik açısından diğer anlık mesajlaşma uygulamalarından bir adım öne çıkmaktadır. Uçtan uca iletişim güvenliğini sağlamakla birlikte, bilgi güvenliği kapsamında kurumların kendi sunucularına kurulum yapabilen İleti ürününde, iletişim güvenliğine dair ekstra önlemler alındı. Merkezi yönetim paneli aracılığı ile kullanıcı ve grup yönetimi, kurumsal grup oluşturma gibi işlemler kurum tarafından gerçekleştirilirken kurumlara kendi süreçlerini yönetme fırsatı verilmektedir.

    HAVELSAN İleti, kurumların bünyesinde yer alan sistemler ile güvenli şekilde entegrasyon yapma desteğiyle yaşamakta olduğumuz teknoloji çağında kişilerin hızlı iletişime geçmesine ve çalışma hayatında verimliliğin artmasına olanak sağlamaktadır.”

    Son olarak, İleti’nin bireysel kullanıma açılmayacağını ve sadece kamuda kullanılacağını hatırlatalım.



    https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/guvenli-iletisim-platformu-havelsan-ileti-kamuda-kullanilmaya-baslandi/2105924 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Elektrikli BMW iX3 Türkiye'de ön siparişe açıldı

    TheJudgé

    yaw he he

    9 saat önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    interwap (Volkan ) 49 dk. ( Mesaj Silindi )
    Güzel bir gelişme. ve zamanlama yerinde.

    Yalnız uygulamanın kurulumu bazı soru işaretleri barındırıyor. Değiştirilmiş APak güvenliği yok eder. Kullanıcıların kendi cihazlarını kullanmalarında benzer şekilde. Bu konuda da bir şeyler düşünülmeli.
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    labtek38 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hem ios hem android. Fıkra bu kadar.
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    Mius 5 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Olmayacak denmiş ama bireysel kullanımada açılmalı.
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    homebird (Bilen BİLİR) 6 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Önemli ve tam zamanında yapılmış bir girişim. Bir memur olarak şiddetle destekliyorum.
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