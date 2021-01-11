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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cumhurbaşkanı Erdoğan : Perşembe veya cuma günü aşılama çalışması başlayacak

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "COVID-19 aşısı belirlenen sıralamaya göre perşembe veya cuma günü uygulanmaya başlayacak" ifadelerini kullandı.
    10 sa.
    1,2b
    10
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan : Perşembe veya cuma günü aşılama çalışması başlayacak

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan 2021 yılının ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "COVID-19 aşısı belirlenen sıralamaya göre perşembe veya cuma günü uygulanmaya başlayacak" ifadelerini kullandı.

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    Koronavirüs aşılama çalışmaları

    Cumhurbaşkanı Erdoğan : Perşembe veya cuma günü aşılama çalışması başlayacak
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    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 3 saat 50 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. 

    Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan tedbirler doğrultusunda vaka ve ağır hasta sayısına paralel şekilde sağlık sistemi yükünün de hafiflediğini söylerek, ''Kısıtlamaları elbette kademeli olarak azaltacağız'' dedi. Erdoğan, aşılamanın ise perşembe ya da cuma günü başlayacağını duyurdu.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs için geliştirilen tüm aşıların avantajları ve dezavantajları neler?"

    Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, koronavirüs tedbirleriyle ilgili olarak, "Vaka sayısının belirli bir sayının altına inmesiyle kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız" ifadelerini kullandı. 

    Erdoğan, koronavirüs aşısının yapılmaya başlanacağı tarihi açıklayarak, "Aşılar öncelik sıralamasıyla uygulamaya geçecek, perşembe ya da cuma gününe kadar buna başlayacağız" diye konuştu. 



    Kaynakça https://tr.sputniknews.com/turkiye/202101111043556907-cumhurbaskani-erdogan-koronavirus-persembe-cuma-asi-baslayacak-kilicdaroglu/ https://www.trthaber.com/haber/gundem/cumhurbaskani-erdogan-persembe-veya-cuma-gunu-asilama-calismasi-baslayacak-546254.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    yaw he he

    9 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    astegon (astegon CF) 10 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen MustafaC5
    Onların çoğu büyük ihtimalle Biontech aşısının rapelini bile almışlardır.

    Şu aşağıdaki görüntü doğruysa, ki bence doğru altyazıda Japonya da kar ile ilgili altyazı okudum güncel haberdir, bilim kurulu da olmuş aşıları. Maskesiz takılıyorlar.

    Onların çoğu büyük ihtimalle Biontech aşısının rapelini bile almışlardır. Şu aşağıdaki görüntü doğruysa, ki bence doğru altyazıda Japonya da kar ile ilgi...
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    2 Yanıt Yanıtla +10
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    MustafaC5 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şahsı yaptıracak mı
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    BiqBrav3 (Bayram Öngan) 10 sa. ( Mesaj Silindi ) Fearless_tr
    Vay zeki kardeşim, görmüşsün büyük oyunu ;)
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    faithlesszombie (Okan ) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Perşembe mi Cuma mı? Hangi perşembe hangi cuma?
    Yanıtla +2
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    Solid State Disk (SSD Bazaar) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aşılar konusunda kafatasçılık yapanlarından tutun da bu işi iknâ ile halletmeye çalışanlarına kadar neden hiçbiri aşı aleyhine konuşan bilim adamlarının sözlerini ciddiye almıyor ?

    Halktan biri aşıyı reddedince 'cahil' yaftasını anında yiyor da, bir sürü tanınmış bilim adamı da bu aşıların tehlikelerine dikkât çekiyor fakat onların görüşleri neden hiç tartışılmıyor ?
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    cocainbar (Cocain bar) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Muhtemelen bir kac dk asidan yada dk surmemistir, kalan surede ise cehapeden bahsetmistir
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    sething (sething ) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    cumartesi
    aşılama demedim arşınlama dedim.
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    231407 (Barış Özdemir) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    aşı başlasın da bir an önce her şey normale dönsün artık
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    smalsrol (Volkan Küçük) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) 231407
    aşılamadan sonra normale dönüleceğini zannediyorsan cok umutlanma dostum
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    Fearless_tr (Cengiz ................) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kesinlikle asi masi yaptirmam, kimsede yaptirmasin.Hangi ülkede olursa olsun.Vücut direncini zayiflatan bise olabilir belkide ileriki evrelere bunyenizi zayiflatan bise koyabilirler.Bu asi olayini ilk duydugumda x-files dizisinin konusu geldi aklima :))))
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    BiqBrav3 (Bayram Öngan) 10 sa. ( Mesaj Silindi ) Fearless_tr
    Vay zeki kardeşim, görmüşsün büyük oyunu ;)
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    1BilimAdamı (Hakan Altay) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) Fearless_tr
    Biz aşı olanlar rahat rahat gezerken aşısızlar maske, mesafe diye sayıklayacak, büyük resmi gör kardeş, xxxfiles dosyalarını karıştırma
    Yanıtla +2
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    MustafaC5 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şahsı yaptıracak mı
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    astegon (astegon CF) 10 sa. ( Mesaj Silindi ) MustafaC5
    Onların çoğu büyük ihtimalle Biontech aşısının rapelini bile almışlardır.

    Şu aşağıdaki görüntü doğruysa, ki bence doğru altyazıda Japonya da kar ile ilgili altyazı okudum güncel haberdir, bilim kurulu da olmuş aşıları. Maskesiz takılıyorlar.

    2 Yanıt Yanıtla +10
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    Barni Moloztaş (Eren ) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    11 Aralıkta başlıyordu hani rötar yaptı heralde
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    gun (Gün Oksay) 9 sa. ( Mesaj Silindi ) Barni Moloztaş
    Bayağı yaptı dünyada kimse istediği aşıyı tutturamadı. Umarım bundan sonra iyi olur.
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