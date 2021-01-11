Cumhurbaşkanı Erdoğan : Perşembe veya cuma günü aşılama çalışması başlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan 2021 yılının ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "COVID-19 aşısı belirlenen sıralamaya göre perşembe veya cuma günü uygulanmaya başlayacak" ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir

Türk bilim insanları idrar örneğinden 15 saniye sonuç veren Kovid tanı kiti geliştirdi

Koronavirüs aşılama çalışmaları

Tam Boyutta Gör

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 3 saat 50 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan tedbirler doğrultusunda vaka ve ağır hasta sayısına paralel şekilde sağlık sistemi yükünün de hafiflediğini söylerek, ''Kısıtlamaları elbette kademeli olarak azaltacağız'' dedi. Erdoğan, aşılamanın ise perşembe ya da cuma günü başlayacağını duyurdu.

Ayrıca Bkz. "Koronavirüs için geliştirilen tüm aşıların avantajları ve dezavantajları neler?"

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, koronavirüs tedbirleriyle ilgili olarak, "Vaka sayısının belirli bir sayının altına inmesiyle kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, koronavirüs aşısının yapılmaya başlanacağı tarihi açıklayarak, "Aşılar öncelik sıralamasıyla uygulamaya geçecek, perşembe ya da cuma gününe kadar buna başlayacağız" diye konuştu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.