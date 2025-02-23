HAVELSAN’ın yeni İHA’sı BULUT envantere girdi

- HAVELSAN BULUT envanterde
- Sahada aktif olarak kullanılıyor
- HAVELSAN BULUT İHA’nın teknik özellikleri
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HAVELSAN BULUT envanterde
HAVELSAN, 2019 yılında robotik otonom sistemler alanına giriş yaparak insansız hava, kara ve deniz araçlarını kapsayan geniş bir platform ekosistemi oluşturdu. Daha önce ürettiği BAHA İHA’sından sonra, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) liderliğinde keşif ve gözetleme amacıyla geliştirilen BULUT, HAVELSAN’ın insansız ailesinin yeni üyesi oluyor.
BULUT, içten yanmalı motoru sayesinde GNSS’e (Küresel Navigasyon Uydu Sistemi) bağımlı olmadan keşif ve gözetleme yapabiliyor. Özellikle düşük yağmur ve kar yağışı koşullarında görev yapabilme yeteneği, onu zorlu hava koşullarında bile güvenilir bir platform haline getiriyor. BULUT, güvenlik güçlerince aktif olarak operasyon bölgelerinde kullanılıyor, aracın 5 kilogram faydalı yük kapasitesi bulunuyor, 80 kilometre mesafeye kadar veri paylaşabiliyor.
Benzinli motoru sayesinde keşif ve gözetleme görevlerinde üstün performans sergileyen BULUT, elektrikli motoruyla sessiz kalkış ve iniş yaparak düşük görünürlük avantajı sunuyor.
Sahada aktif olarak kullanılıyor
BULUT, güvenlik güçleri tarafından aktif olarak operasyonlarda kullanılıyor ve geniş bir görev yelpazesine sahip. Sınır ve sahil güvenliğinden kaçakçılık ve terörle mücadeleye, orman yangınları ve afet sonrası arama-kurtarmadan çevre kirliliği tespiti ve tarım gözetimine kadar kullanım potansiyeli bulunuyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, SSB'nin beklentilerine uygun, sahada operasyonel üstünlük sağlayan sistem geliştirdiklerini belirtti. Nacar, "BULUT'un kısa sürede envantere giren ve bugün sahada bilfiil kullanılan bir ürün olmasının en önemli nedeni, bu beklentilere ekibimiz tarafından çok hızlı karşılık verilmesiydi" değerlendirmesinde bulundu.
HAVELSAN BULUT İHA’nın teknik özellikleri
- Havada Kalış Süresi: 6 saat
- Faydalı Yük Kapasitesi: 5 kg
- Operasyonel Menzil: 80 km (Veri bağlantısı)
- Tahrik Sistemi: İçten yanmalı motor (keşif ve gözetleme) + Elektrikli motor (dikey iniş-kalkış)
- Kalkış & İniş: Pist gerektirmeyen dikey iniş-kalkış (VTOL)
- Çalışma Koşulları: Düşük yağmur ve kar yağışı altında görev yapabilir
- Tam otonom uçuş
- GNSS bağımsız navigasyon
- Handover özelliği
- Gerçek zamanlı veri aktarımı
- Çeşitli kamera entegrasyonu
- Anti-jamming (elektronik karıştırma engelleme)
- Çarpışma önleme sistemi
- Hareketli nesne algılama
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