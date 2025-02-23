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    HAVELSAN’ın yeni İHA’sı BULUT envantere girdi

    HAVELSAN tarafından geliştirilen yeni insansız hava aracı (İHA) BULUT envantere girdi. Kendi segmentinde önemli bir ürün olan BULUT, kesintisiz 6 saat havada kalabiliyor.
    HAVELSAN’ın yeni İHA’sı BULUT envantere girdi Tam Boyutta Gör
    Türk savunma sanayisi, insansız hava araçları (İHA) alanında yetkinliğini artırmaya devam ediyor. HAVELSAN tarafından geliştirilen BULUT, sahip olduğu ileri teknolojilerle hem askeri hem de sivil operasyonlarda Türkiye’nin etkinliğini artıracak. Test süreçlerini başarıyla tamamlayan ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine giren BULUT, 6 saat boyunca kesintisiz havada kalabiliyor.

    HAVELSAN BULUT envanterde

    HAVELSAN, 2019 yılında robotik otonom sistemler alanına giriş yaparak insansız hava, kara ve deniz araçlarını kapsayan geniş bir platform ekosistemi oluşturdu. Daha önce ürettiği BAHA İHA’sından sonra, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) liderliğinde keşif ve gözetleme amacıyla geliştirilen BULUT, HAVELSAN’ın insansız ailesinin yeni üyesi oluyor.

    BULUT, içten yanmalı motoru sayesinde GNSS’e (Küresel Navigasyon Uydu Sistemi) bağımlı olmadan keşif ve gözetleme yapabiliyor. Özellikle düşük yağmur ve kar yağışı koşullarında görev yapabilme yeteneği, onu zorlu hava koşullarında bile güvenilir bir platform haline getiriyor. BULUT, güvenlik güçlerince aktif olarak operasyon bölgelerinde kullanılıyor, aracın 5 kilogram faydalı yük kapasitesi bulunuyor, 80 kilometre mesafeye kadar veri paylaşabiliyor.

    Benzinli motoru sayesinde keşif ve gözetleme görevlerinde üstün performans sergileyen BULUT, elektrikli motoruyla sessiz kalkış ve iniş yaparak düşük görünürlük avantajı sunuyor.

    Sahada aktif olarak kullanılıyor

    BULUT, güvenlik güçleri tarafından aktif olarak operasyonlarda kullanılıyor ve geniş bir görev yelpazesine sahip. Sınır ve sahil güvenliğinden kaçakçılık ve terörle mücadeleye, orman yangınları ve afet sonrası arama-kurtarmadan çevre kirliliği tespiti ve tarım gözetimine kadar kullanım potansiyeli bulunuyor.

    HAVELSAN’ın yeni İHA’sı BULUT envantere girdi Tam Boyutta Gör
    Özellikle pistten bağımsız iniş-kalkış yeteneği, onu ormanlık alanlar, engebeli bölgeler ve afet sahalarında güçlü bir unsur haline getiriyor. Tam otonom uçuş yapabilen BULUT, çeşitli entegre kamera sistemleri ile yer kontrol istasyonundan başka bir yer kontrol istasyonuna görevi devretme imkanı sağlayan "handover" özelliğiyle güvenlik güçlerinin önemli ihtiyacını karşılıyor.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, SSB'nin beklentilerine uygun, sahada operasyonel üstünlük sağlayan sistem geliştirdiklerini belirtti. Nacar, "BULUT'un kısa sürede envantere giren ve bugün sahada bilfiil kullanılan bir ürün olmasının en önemli nedeni, bu beklentilere ekibimiz tarafından çok hızlı karşılık verilmesiydi" değerlendirmesinde bulundu.

    HAVELSAN BULUT İHA’nın teknik özellikleri

    • Havada Kalış Süresi: 6 saat
    • Faydalı Yük Kapasitesi: 5 kg
    • Operasyonel Menzil: 80 km (Veri bağlantısı)
    • Tahrik Sistemi: İçten yanmalı motor (keşif ve gözetleme) + Elektrikli motor (dikey iniş-kalkış)
    • Kalkış & İniş: Pist gerektirmeyen dikey iniş-kalkış (VTOL)
    • Çalışma Koşulları: Düşük yağmur ve kar yağışı altında görev yapabilir
    • Tam otonom uçuş
    • GNSS bağımsız navigasyon
    • Handover özelliği
    • Gerçek zamanlı veri aktarımı
    • Çeşitli kamera entegrasyonu
    • Anti-jamming (elektronik karıştırma engelleme)
    • Çarpışma önleme sistemi
    • Hareketli nesne algılama
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    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 2 gün önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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