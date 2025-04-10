HAVELSAN, TUSAŞ ve ASELSAN’dan Endonezya atağı

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yıl dönümü vesilesiyle Türkiye’ye geldi. Türk savunma sanayi şirketleri ile Endonezya savunma sanayi şirketleri bir araya geldi. İki ülke arasındaki savunma sanayi projeleri hakkında çeşitli açıklamalar yapıldı.
HAVELSAN, Endonezya’da ofis açacak
HAVELSAN ile Endonezya arasında yaklaşık 10 yıldır ilişkiler yürütülüyor. HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, Endonezya’da ofis açmaya karar verdiklerini duyurdu. HAVELSAN Endonezya ofisi, yerel firmalarla iş birliği görüşmeleri gerçekleştirecek.
TUSAŞ görüşmeleri
Endonezya, TUSAŞ ile yaptığı anlaşma ile 300 milyon dolar değerinde 12 adet ANKA İHA satın almıştı. Ayrıca tank modernizasyonu için anlaşıldı. Şimdi de KAAN, HÜRJET ve benzeri platformlarda hem havada hem de gemi tarafında iş birliği için görüşmeler yapılıyor.
ASELSAN'dan açıklama
2025’in başında ASELSAN Endonezya biriminin açıldığına vurgu yapan ASELSAN Genel Müdürü (CEO) Ahmet Akyol, şunları söyledi:
“ASELSAN cephesinden bakarsak, biz uzun yıllardır Endonezya'da çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl sonunda çok büyük yeni projelere başladık, yıl başında da ASELSAN Endonezya birimimizi açtık. Yeni iş birlikleri için de Endonezya'daki şirketlerle görüşmelerimiz var. Savunma alanında olduğu gibi ASELSAN'ın bazı sivil çalışmaları da var. Sivilde de faaliyet gösteriyoruz. Bu anlamda Endonezya'da büyük fırsatlar var."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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