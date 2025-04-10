HAVELSAN, TUSAŞ ve ASELSAN’dan Endonezya atağı

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde Endonezya ile savunma sanayi alanında yürütülen çalışmalar neticesinde ASELSAN, TUSAŞ ve HAVELSAN çeşitli projelerde anlaştı.

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yıl dönümü vesilesiyle Türkiye’ye geldi. Türk savunma sanayi şirketleri ile Endonezya savunma sanayi şirketleri bir araya geldi. İki ülke arasındaki savunma sanayi projeleri hakkında çeşitli açıklamalar yapıldı.

HAVELSAN, Endonezya’da ofis açacak

HAVELSAN ile Endonezya arasında yaklaşık 10 yıldır ilişkiler yürütülüyor. HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, Endonezya’da ofis açmaya karar verdiklerini duyurdu. HAVELSAN Endonezya ofisi, yerel firmalarla iş birliği görüşmeleri gerçekleştirecek.

TUSAŞ görüşmeleri

Endonezya, TUSAŞ ile yaptığı anlaşma ile 300 milyon dolar değerinde 12 adet ANKA İHA satın almıştı. Ayrıca tank modernizasyonu için anlaşıldı. Şimdi de KAAN, HÜRJET ve benzeri platformlarda hem havada hem de gemi tarafında iş birliği için görüşmeler yapılıyor.

ANKA 3 ve Süper Şimşek ile havacılıkta bir ilke daha imza atıldı 1 gün önce eklendi

ASELSAN'dan açıklama

2025’in başında ASELSAN Endonezya biriminin açıldığına vurgu yapan ASELSAN Genel Müdürü (CEO) Ahmet Akyol, şunları söyledi:

“ASELSAN cephesinden bakarsak, biz uzun yıllardır Endonezya'da çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl sonunda çok büyük yeni projelere başladık, yıl başında da ASELSAN Endonezya birimimizi açtık. Yeni iş birlikleri için de Endonezya'daki şirketlerle görüşmelerimiz var. Savunma alanında olduğu gibi ASELSAN'ın bazı sivil çalışmaları da var. Sivilde de faaliyet gösteriyoruz. Bu anlamda Endonezya'da büyük fırsatlar var."

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.