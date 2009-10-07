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Havok ve Ubisoft uzun dönem lisans anlaşması imzaladı

9 yıl
11,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Havok ve Ubisoft uzun dönem lisans anlaşması imzaladı
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Fizik uygulamalarında sektörün en büyük yazılım firmalarından birisi olan ve hazırladığı geliştirme kitleri oyun firmalarından Hollywood stüdyolarına kadar geniş bir yelpazede kullanılan Havok yaptığı resmi açıklamayla Ubisoft ile uzun dönemli yeni bir lisans anlaşma imzalandığını duyurdu. Assassin’s Creed, Tom Clancy's Ghost Recon, Prince of Persia, Shaun White Snowboarding, Tom Clancy’s Rainbow Six ve Tom Clancy’s Splinter Cell gibi her biri türünün en başarımı yapımları arasında yer alan pek çok projeye hayat kazandıran Ubisoft, uzun dönemli anlaşma ile yeni nesil oyunların geliştirilmesi esnasında Havok yazılımlarını kullanılarak oyun severleri ileri düzey gerçeklik deneyimi sunan yeni yapımlarla buluşturmayı hedefliyor.

Firmanın stüdyo operasyonlarından sorumlu yöneticisi Pierrre Escaich, Havok'un mühendislik ve satış-kontrat konusundaki destek yapılanması ile profesyonel bir organizasyon olduğunu, Ubisoft olarak Havok'un sofistike konularındaki problemlerimize olan içten yaklaşımını beğendikerini belirtti. Havok'tan Davide O'Meara ise Ubisoft'un video oyun endüstrisindeki en iyi yapımların önemli bir kısmına imza attığını, tüm platformlarda en iyi çözümleri sunma hedefimizle geliştiricilere en gelişmiş teknolojileri sağlayacaklarını belirtti.


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sertacaygun 9 yıl
Intel + ATi süper ikili olma yolunda mı dersiniz peki ?
Oyunlarda -genel anlamda, testlerde- Intel daha iyi çıkıyor çünkü.
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TELESCOPE 9 yıl

sertacaygun

Intel + ATi süper ikili olma yolunda mı dersiniz peki ?

Oyunlarda -genel anlamda, testlerde- Intel daha iyi çıkıyor çünkü.



size katılıyorum
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hikqq 9 yıl
half life 2' de havok kullanılmıstı hatta ati kartlar daha fazla performans vermiyormuydu ?
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yekoo 9 yıl
havok çok basit kalıyor teknoloji olduğu gibi gpu ya kaymaya başlamışken havok hala işlemciyi meşgul ediyor bunu bırak en önemlisi aegia psyhx gpusu var sadece fizik hesapları yapmak için ki aşırı derecede manyak efektşer alabiliyosunuz ama havok ile bunlar imkansız. havokun tek eksiği cpu değilmiş değilmi?????
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DISTURBED 9 yıl

yekoo

havok çok basit kalıyor teknoloji olduğu gibi gpu ya kaymaya başlamışken havok hala işlemciyi meşgul ediyor bunu bırak en önemlisi aegia psyhx gpusu var sadece fizik hesapları yapmak için ki aşırı derecede manyak efektşer alabiliyosunuz ama havok ile bunlar imkansız. havokun tek eksiği cpu değilmiş değilmi?????

8600 serisinde veya gt200 lerde physx gpu sumu var.[>:]iş tamamen yazılımla alakalı.
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mistifa 9 yıl
İşte Intel'den tamamen dostlar alışverişte görsün türü fuzuli bir halkla ilişkiler girişimi.
Havok geçen yüzyılda kaldı. Millet artık gerçekçi ve birbiri ile etkileşimli kumaş, akışkan, saç vb. simülasyonlar peşinde. Cevap illa ki Physx değil tabi. DX11, openCL vb. GPU tabanli diger teknlojileri tek geçerim.
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laserion 9 yıl
Şimdi çoğu ATI Kullanıcısı PhysX gibi bir nimetin kendi ekran kartlarında da olmasını ister. Nvidia satın alana kadar iyiydi şimdi mi kötü oldu. Aegia bence fizik uygulaması olarak türünün en iyisi içinizde Warmonger oyununu oynayan arkadaşlar mutlaka vardır ve PhysX'in ne kadar etkisi olduğunu bu oyunu oynayan arkadaşlar iyi bilir Warmonger oyunundaki fizik ile Red Faction Guerrilla arasındaki farkı buradan anlayacaksınız Batman Arkham Asylum da başka bir örnek Birde GT300 Gpu'ları çıktığındaki PhysX performansını düşünürsek ATI'ın hiç şansı yok bu konuda.
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Ravenholm 9 yıl
Valla ben Red Faction 3'u hep PHYSX'li diye Nvidia destekli diye biliyordum Nvidia kartlarda performans ustu calisiyordu harikaydi ATI'de sanirim iyidi.. daemonica, bilgi icin tesekkur.. R.Faction 3'deki HAVOK bu kadar muhtesem dururken Wolfenstein'daki icler acisi hali cok garipti.
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Ravenholm 9 yıl
@ Daemonica, sanirim yanlisiniz var, bugune kadar hep soylenen RED FACTION 3: GUERILLA oyunu PHYSX destekli bir oyunmus..
Ustteki mesajlarda da denildigi gibi HAVOK'lu WOLFENSTEIN gercekten cok kotu bir-iki kirilma ve tahta parcalanma efektinden baska hic bisey yok ustte de yazdim hic boyle beklemiyordum.. Tabiki bir Red Faction 3 oyunundaki gibi olamazda ama yinede HAVOK'lu WOLF.dan daha iyisini beklerdik.
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Lucifer_Sam 9 yıl
RED FACTION 3: GUERILLA oyunu PHYSX destekli bir oyunmus..

Havok kullanıyor. Havok kullandığı wikipedia ve havok'un web sitesinde de belirtiliyor.
havok.com/...
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Ravenholm 9 yıl
Havok destekli en yeni oyun WOLFENSTEIN onda da fizik efekti diye pek bisey yoku tahta parcalanmasi vardi. ates etsen bile hersey kutuk gibiydi tepkisizdi mesela bayraklar. bencede bu haliyle PHYSX'in karsisinda sanki pek sansi yok. su an PHYSX en iyisi en guzeli.
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Hobar 9 yıl
Ubisoft sizin bildiklerinizi bilmiyor tabi. sizin kadar dahi insanları ubisofta almamışlar. onlar da gitmiş physx yerine havokla anlaşma yapmış.
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ULYSES 9 yıl

Hobar

Ubisoft sizin bildiklerinizi bilmiyor tabi. sizin kadar dahi insanları ubisofta almamışlar. onlar da gitmiş physx yerine havokla anlaşma yapmış.


Biliyor bilmesine de bu işlerde tek faktör teknik üstünlük değil. Ticarette herkes nasıl işine geliyorsa öyle hareket eder. Bu arada kinayenin altında gizlenen hakaretle karşısındakini aşağılama modası tam gaz gidiyor forumda. Biraz daha saygılı olmaya çalışalım.
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DISTURBED 9 yıl
havok un physx den tek eksiği gpu da çalışmaması, gpu ya adapte ederlerse physx in şansı olmaz.
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sadtneverdie 9 yıl

The Wanted

havok un physx den tek eksiği gpu da çalışmaması, gpu ya adapte ederlerse physx in şansı olmaz.


sanırım sen wolfenstein oynamadın. benim havok lu gördüğüm en yeni oyun ve fizik berbat. ayrıca intel havok u ancak kendi ekran kartları çıktığı zaman geliştirir ve gpu kullanımına uygun hale getirir. yani bu durumun ati ye yaramak gibi bir durumu yok. bence ati havoktan umudunu kestiği için başka arayışlar içine girdi. havok varken başka fizik motoruna yatırım yapmasının başka açıklaması olamaz.
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