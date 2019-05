Havok ve Ubisoft uzun dönem lisans anlaşması imzaladı

Tam Boyutta Gör

Fizik uygulamalarında sektörün en büyük yazılım firmalarından birisi olan ve hazırladığı geliştirme kitleri oyun firmalarından Hollywood stüdyolarına kadar geniş bir yelpazede kullanılan Havok yaptığı resmi açıklamayla Ubisoft ile uzun dönemli yeni bir lisans anlaşma imzalandığını duyurdu. Assassin’s Creed, Tom Clancy's Ghost Recon, Prince of Persia, Shaun White Snowboarding, Tom Clancy’s Rainbow Six ve Tom Clancy’s Splinter Cell gibi her biri türünün en başarımı yapımları arasında yer alan pek çok projeye hayat kazandıran Ubisoft, uzun dönemli anlaşma ile yeni nesil oyunların geliştirilmesi esnasında Havok yazılımlarını kullanılarak oyun severleri ileri düzey gerçeklik deneyimi sunan yeni yapımlarla buluşturmayı hedefliyor.

Firmanın stüdyo operasyonlarından sorumlu yöneticisi Pierrre Escaich, Havok'un mühendislik ve satış-kontrat konusundaki destek yapılanması ile profesyonel bir organizasyon olduğunu, Ubisoft olarak Havok'un sofistike konularındaki problemlerimize olan içten yaklaşımını beğendikerini belirtti. Havok'tan Davide O'Meara ise Ubisoft'un video oyun endüstrisindeki en iyi yapımların önemli bir kısmına imza attığını, tüm platformlarda en iyi çözümleri sunma hedefimizle geliştiricilere en gelişmiş teknolojileri sağlayacaklarını belirtti.