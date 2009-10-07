Havok ve Ubisoft uzun dönem lisans anlaşması imzaladı

Fizik uygulamalarında sektörün en büyük yazılım firmalarından birisi olan ve hazırladığı geliştirme kitleri oyun firmalarından Hollywood stüdyolarına kadar geniş bir yelpazede kullanılan Havok yaptığı resmi açıklamayla Ubisoft ile uzun dönemli yeni bir lisans anlaşma imzalandığını duyurdu. Assassin’s Creed, Tom Clancy's Ghost Recon, Prince of Persia, Shaun White Snowboarding, Tom Clancy’s Rainbow Six ve Tom Clancy’s Splinter Cell gibi her biri türünün en başarımı yapımları arasında yer alan pek çok projeye hayat kazandıran Ubisoft, uzun dönemli anlaşma ile yeni nesil oyunların geliştirilmesi esnasında Havok yazılımlarını kullanılarak oyun severleri ileri düzey gerçeklik deneyimi sunan yeni yapımlarla buluşturmayı hedefliyor.
Firmanın stüdyo operasyonlarından sorumlu yöneticisi Pierrre Escaich, Havok'un mühendislik ve satış-kontrat konusundaki destek yapılanması ile profesyonel bir organizasyon olduğunu, Ubisoft olarak Havok'un sofistike konularındaki problemlerimize olan içten yaklaşımını beğendikerini belirtti. Havok'tan Davide O'Meara ise Ubisoft'un video oyun endüstrisindeki en iyi yapımların önemli bir kısmına imza attığını, tüm platformlarda en iyi çözümleri sunma hedefimizle geliştiricilere en gelişmiş teknolojileri sağlayacaklarını belirtti.
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Oyunlarda -genel anlamda, testlerde- Intel daha iyi çıkıyor çünkü.
size katılıyorum
8600 serisinde veya gt200 lerde physx gpu sumu var.[>:]iş tamamen yazılımla alakalı.
Havok geçen yüzyılda kaldı. Millet artık gerçekçi ve birbiri ile etkileşimli kumaş, akışkan, saç vb. simülasyonlar peşinde. Cevap illa ki Physx değil tabi. DX11, openCL vb. GPU tabanli diger teknlojileri tek geçerim.
Ustteki mesajlarda da denildigi gibi HAVOK'lu WOLFENSTEIN gercekten cok kotu bir-iki kirilma ve tahta parcalanma efektinden baska hic bisey yok ustte de yazdim hic boyle beklemiyordum.. Tabiki bir Red Faction 3 oyunundaki gibi olamazda ama yinede HAVOK'lu WOLF.dan daha iyisini beklerdik.
Havok kullanıyor. Havok kullandığı wikipedia ve havok'un web sitesinde de belirtiliyor.
havok.com/...
Biliyor bilmesine de bu işlerde tek faktör teknik üstünlük değil. Ticarette herkes nasıl işine geliyorsa öyle hareket eder. Bu arada kinayenin altında gizlenen hakaretle karşısındakini aşağılama modası tam gaz gidiyor forumda. Biraz daha saygılı olmaya çalışalım.
sanırım sen wolfenstein oynamadın. benim havok lu gördüğüm en yeni oyun ve fizik berbat. ayrıca intel havok u ancak kendi ekran kartları çıktığı zaman geliştirir ve gpu kullanımına uygun hale getirir. yani bu durumun ati ye yaramak gibi bir durumu yok. bence ati havoktan umudunu kestiği için başka arayışlar içine girdi. havok varken başka fizik motoruna yatırım yapmasının başka açıklaması olamaz.