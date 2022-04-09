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    HAWC hipersonik füzenin testi başarıyla gerçekleştirildi

    ABD'de hükümet ve özel sektör tarafından geliştirilen ortak bir proje olan HAWC hipersonik füzek projesinin bir testinin başarıyla gerçekleştirildiği duyuruldu. 
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    HAWC hipersonik füzenin testi başarıyla gerçekleştirildi

    Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA), Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı (AFRL), Lockheed Martin ve Aerojet Rocketdyne bilim insanlarından oluşan bir ekip tarafından geliştirilen, Hipersonik Hava Solunumlu Silah Konsepti (HAWC) hipersonik füzesinin ikinci test uçuşunun başarıyla gerçekleştirildiği duyuruldu.

    Mach 5'i aşan hızlara ulaşıldı

    Açıklanan bilgilere göre bir scramjet motoru tarafından güçlendirilen füze, bir "taşıyıcı uçaktan" fırlatıldı. Mach 5'i aşan hızlara ulaşan füze, 555km boyunca yaklaşık 20km(65.000ft) yükseklikte seyrini sürdürdü.

    Lockheed Martin Skunk Works Başkan Yardımcısı John Clark: "HAWC programında DARPA ve AFRL ile yaptığımız çalışma, hava soluyan hipersonik sistemlerin küresel güvenlik alanında hızla ortaya çıkan tehditleri ele almak için uygun maliyetli bir çözüm olduğunu gösteriyor. Bu uçuş testinin başarısı, hükümet ve sanayi arasındaki güçlü bir ortaklığın, ulusumuzun en zorlu zorluklarını çözmenin ve ABD ve müttefik kuvvetlere yönelik tehditlere karşı yeni yetenekler sağlamanın anahtarı olduğunun kanıtıdır." ifadelerinde bulundu.

    Sürekli tahrik sağlamak için atmosferden yakalanan havayı kullanılan hava soluyan araçlar, hızları ve manevra kabiliyetleri sayesinde hem savunma sistemlerinden kaçabilirken hem de hızlı saldırılara olanak tanıyor. Ayrıca yüksek patlayıcı bulundurmasalar bile sahip oldukları kinetik enerji, hedefleri etkili bir şekilde yok edebilir.

    Kaynakça https://www.darpa.mil/news-events/2022-04-05 https://news.lockheedmartin.com/2022-04-05-DARPA,-AFRL,-Lockheed-Martin-and-Aerojet-Rocketdyne-Team-Successfully-Demonstrate-HAWC,-Hypersonic-Air-breathing-Weapon-Concept#assets_all
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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 1 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 2 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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